Marvel vs Capcom Fighting Collection çıkış tarihi “yanlışlıkla” açıklandı

Marvel vs Capcom Fighting Collection çıkış tarihi sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Merakla beklenen oyunun çıkış tarihi İngiltere’deki bir perakendeci olan ShopTo tarafından “yanlışlıkla” açıklandı. Söz konusu mağaza yaptığı hatayı fark ettikten kısa bir süre sonra oyunla alakalı bilgileri geri kaldırdı. Fakat bazı kullanıcılar sayfanın ekran görüntüsünü alarak bu ilginç hatayı affetmedi.

Marvel ve Capcom’un efsane dövüş oyunlarını bir araya getirecek seri önümüzdeki aylarda nihayet oyunseverlerle buluşmaya başlayacak. VGC’nin aktardığı bilgilere göre Marvel vs Capcom Fighting Collection’ın çıkış tarihi 22 Kasım 2024 olacak. ShopTo’dan alınan ve internette paylaşılan ekran görüntüsünü onaylayan platform, heyecan verici oyun için artık geri sayımın başladığına işaret ediyor.

Fakat yine de Marvel vs Capcom Fighting Collection çıkış tarihi ile ilgili paylaşılan iddianın gerçekliğinin sorgulanmaya devam edildiğini de belirtmekte yarar var. Şu anda söz konusu tarihin ShopTo’dan bir tarih yanlışlığı olduğu için mi kaldırıldığı, yoksa Capcom tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadığı için mi silindiği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Yine de oyunun bu yıl sonuna kadar Nintendo Switch, PlayStation 4 ve PC platformlarında yayınlanması beklendiğini belirtelim. Oyunun Xbox Series X/S ya da Xbox One konsollarına gelmeyecek olması ise Microsoft konsoluna sahip oyuncular tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Sonraki süreçte oyunun Xbox’a gelip gelmeyeceği şu an ne yazık ki bilinmiyor. Fakat Capcom’dan şimdiye dek buna yeşil ışık yakan herhangi bir açıklama gelmediğini de ekleyelim.

Marvel vs Capcom Fighting Collection oyunculara neler vadediyor?

2024 yılı sonuna dek piyasaya çıkması beklenen Marvel vs Capcom Fighting Collection’ın birkaç nesil öncesinde kalan dövüş temalı “gizli mücevherleri” içeren heyecan dolu bir oyun olarak karşımıza çıkacağı söyleniyor. Eski ve popüler oyunları modern konsol oyuncularının deneyimlemesi için bir şans daha tanıyacak olan oyun Capcom’un kıyıda köşede kalmış veya unutulmuş bazı oyunlarını bir araya getirecek unutulmaz bir koleksiyon paketi olacağı söyleniyor. Heyecanla beklenen yapımın şu oyunları buluşturacağı söyleniyor:

X-Men Children of the Atom

Marvel Super Heroes

X-Men vs. Street Fighter

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes

The Punisher

Peki ya sizin Marvel vs Capcom Fighting Collection’dan beklentileriniz neler? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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