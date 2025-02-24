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    Marvel Rivals, Disney’in lisans ücretleri yüzünden neredeyse iptal ediliyordu

    Marvel Rivals oyunu az kalsın iptal edilecekti. NetEase yönetimi Disney'e ödenecek lisans ücretleri yüzünden projeden bir dönem vazgeçmeyi bile düşündü.
    Marvel Rivals
    Görsel: NetEase
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    • Aralık 2024'te piyasaya çıkan Marvel Rivals az kalsın iptal edilecekti...
    • NetEase ekibi operasyonel maliyetlerini kısmak adına Disney'e telif ücreti ödemek istememişti.
    • Bunun için alternatif yollar arayan şirket, sonunda vazgeçti ve bu başarılı projeyi hayata geçirdi.

    Geçen yılın Aralık ayında piyasaya sürülen Marvel Rivals oyunu kısa bir süre içinde oldukça popüler hale geldi. Marvel’ın sevilen süper kahramanlarını bir araya getiren oyun dünya çapında büyük beğeni topladı.

    Fakat Bloomberg’in yayınladığı bir raporda, oyunun NetEase tarafından neredeyse iptal edileceği ve kıl payı bundan kurtulduğu ortaya çıktı. Geliştirici stüdyo, Disney’in yüksek lisans maliyetleri yüzünden az kalsın projeden vazgeçecekti. Ancak neyse ki böyle bir aksilik gerçekleşmedi.

    Marvel Rivals nasıl iptal edilmekten kurtuldu?

    Şirketin operasyonel maliyetlerini düşürmenin yollarını arayan NetEase CEO’su William Ding. ünlü süper kahramanlarının lisans maliyetlerini Disney’e ödemek istemedi. Oyunun yaratıcı ekiplerine orijinal karakter tasarımları yapmaları talimatını verdiği, fakat bunun da hiç kullanılmayan milyonlarca dolarlık bir çalışmaya mal olduğu bildirildi.

    NetEase sonunda bu fikirden vazgeçip Disney ile ortaklığını sürdürdü. Nihayetinde ise ortaya çok başarılı bir oyun çıktı. Marvel Rivals piyasaya sürüldüğü günden bu yana dünya çapında 40 milyondan fazla oyuncuyu kendine hayran bıraktı. Oyun, Çinli şirkete en az 200 milyon dolar gelir sağladı.

    Marvel Rivals
    Görsel: NetEase

    Son olarak NetEase, Bloomberg’in bu iddialarını yalanladı. Şirket, Marvel Rivals’ın bilinen kahramanlarını bir kenara bırakmayı hiçbir zaman düşünmediğini belirtti. Stüdyonun Bloomberg’e gönderdiği açıklamada, 2017’den bu yana Disney ile yakın bir ortaklık sürdürdüğü ve bunun sonucunda birçok başarılı ürünün ortaya çıktığı ifade edildi.

    NetEase yatırımlarını azaltıyor

    NetEase bu hafta Marvel Rivals’da çalışan Kuzey Amerika ekibini işten çıkardıktan kısa bir süre sonra oyunun kar ettiğini ve rekor izlenme sayısına ulaştığını duyurarak dikkat çekti. Bloomberg’in haberine göre bu durum şirketin Çin dışındaki yatırımlarını azaltma ve başarılı projelere odaklanma eğilimini ortaya koyuyor.

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    İlgili raporda durumdan asıl sorumlu kişinin şirketin kurucusu milyarder William Ding olduğu belirtiliyor. Ding’in önceki yıllarda stüdyo ve projelerin yönetimini çalışanlarına bırakırken, son dönemde şirketle daha yakın çalışmaya karar verdiği vurgulanıyor.

    Şirket artık Marvel Rivals gibi ortaklara para harcamayı gerektiren büyük projelere yatırım yapmaktan önemli ölçüde vazgeçiyor. Bunun yerine anında getiri sağlayan daha kompakt oyunlara yönelmeye karar veriyor.

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    Ding, yakın zamanda yapılan bir toplantıda şirketin yurtdışı stüdyolarının kaderi sorulduğunda, “çok yüksek kaliteli stüdyoları ve usta yaratıcıları desteklemeye devam edeceğini” söyledi. Ancak olası bütçe kısıtlamaları ya da şirketin Çin’deki faaliyetlerine daha fazla odaklanacağı gibi konularda herhangi bir yorumda bulunmadı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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