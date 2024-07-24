Xiaomi ve Marvel işbirliği: POCO F6 Deadpool sürümü yolda

Marvel hayranları için Xiaomi’den sürpriz bir hamle geldi. Çinli teknoloji devi Xiaomi, Marvel’la dikkat çekici bir işbirliği yaparak POCO F6 cihazının Deadpool karakteri ile bir araya getirildiği özel bir sürüme sahip olacağı ortaya çıktı. Gelen ilk raporlar cihazın tasarımını gözler önüne seriyor ve cihazla alakalı akıllardaki birçok soru işaretini ortadan kaldırıyor.

Xiaomi’nin Mayıs ayında piyasaya sürdüğü POCO F6 modeli güçlü özellikleri ile öne çıkarken, çok yakında gelecek özel sürümüyle göz alıcı bir görünüm içereceği anlaşıldı. Yogesh Brar’ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, cihazın etkileyici tasarımını karşımıza çıkardı. Peki ya POCO F6’nın Deadpool özel versiyonundan neler bekleniyor? İşte beklenen telefonla ilgili ilk detaylar…

POCO F6 Deadpool Edition tasarımı ortaya çıktı

POCO F6 Deadpool Edition cihazı Marvel’ın meşhur karakterinin klasik kırmızı kıyafetinden esinlenen hoş bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Kırmızı tasarımıyla göz alıcı bir görünüm ortaya koyacak ürün, arka tarafta kamera setinin ortasından geçen koyu renkli dikey bir şeritle gelecek. Deadpool’un birçok ikonik unsurunu bünyesinde toplayacak tasarım, serinin hayranları için unutulmaz bir koleksiyon parçası olarak raflarda boy gösterecek.

Cihazın arka tarafında dikey olarak yerleştirilen iki büyük lens yer alırken, sağ taraflarında ise küçük bir LED flaş bulunuyor. Bu flaşta Deadpool maskesi eğlenceli bir detay olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Şimdilik merakla beklenen telefonun arka kapağının yalnızca üst kısmı internete sızdırılırken, alt tarafta yer alan küçük bir ayrıntı da gözlerden kaçmıyor. Burada şirketin Deadpool & Wolverine filmi ile ilgili hoş bir görüntünün yer alacağı anlaşılıyor.

Elbette ki POCO F6 Deadpool Edition yalnızca arka kapağında ikonik Marvel karakterini anımsatan detaylar sunmayacak. Bunun yanı sıra şirket, daha önceki ürettiği özel telefon sürümlerinde olduğu gibi kullanıcı arayüzünde de birtakım özelleştirme seçeneklerine de yer verecek. Öte yandan yine Deadpool’u anımsatan kılıf, şarj cihazı ve SIM kartı iğnesinin yer aldığı özel bir paket tüketicilere sunulacak. Telefon koleksiyonerler için dopdolu olan bu ayrıntılarla birlikte alıcılara sunulacak.

Ortaya çıkan ilk bilgiler, POCO F6 Deadpool Edition’ın başlangıçta yalnızca Hindistan pazarında satışa sunulacağına işaret ediyor. 26 Temmuz tarihinde duyurulması beklenen ürün muhtemelen sınırlı sayıda üretilerek koleksiyonerler ve Marvel hayranları için raflarda boy göstermeye başlayacak.

POCO F6 özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, kızılötesi ve stereo ses

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, kızılötesi ve stereo ses Batarya kapasitesi: 90 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

90 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

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