369 TL’lik Marvel’s Guardians of the Galaxy, Epic Games’te ücretsiz oldu

Yılbaşı hediyeleri kapsamında art arda haftalardır her gün bir bedava oyun dağıtan platform, son günlerde 250 TL’lik A Plague Tale: Innocence, 38 TL’lik 20 Minutes Till Dawn ve 33 TL değerindeki Espace Academy gibi popüler yapımları kullanıcılarıyla buluşturmuştu. Şimdi ise normal piyasa değeri 369 TL olarak bilinen Marvel’s Guardians of the Galaxy oyunu Epic’te ücretsiz listeleniyor.

Üstüne üstlük her gün bir oyun dağıtma kampanyasını sona erdiren platform, Marvel’s Guardians of the Galaxy’yi bir hafta boyunca ücretsiz olarak sunacak. Bu oyuna ulaşmak isteyen oyunseverler, herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan oyunu kütüphanelerine ekleyebilecek. Ayrıca oyun, bu fırsattan faydalanan oyuncuların kataloglarında sonsuza dek kalmaya devam edecek.

Marvel’s Guardians of the Galaxy oyunu nasıl Epic Games’ten ücretsiz indirilir?

Square Enix imzasıyla 2021 yılında piyasaya çıkan ve Marvel Comics imzalı çizgi roman serisinden ilham alan oyunda Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon ve Groot karakterlerini bir araya getiren Galaxy ekibinin sıra dışı maceraları konu alınıyor. Marvel’s Guardians of the Galaxy’yi ücretsiz indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyal takip etmeniz yeterli olacaktır.

Öncelikli olarak Epic Games Store’un internet sitesini ziyaret edin.

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.

Epic Games Launcher’ı yükleyip çalıştırın.

Ana sayfada yer alan Ücretsiz Oyunlar sekmesini açın.

Marvel’s Guardians of the Galaxy’yi bulup Ücretsiz Al düğmesine basın.

Oyunu kütüphanenize eklemek adına Ekle butonuna tıklayın.

Eleştirmenler ve oyunseverlerden tam not almayı başaran Marvel’s Guardians of the Galaxy oyunu bir hafta boyunca Epic Games Store’dan ücretsiz olarak indirilebilecek. Hikayesi, karakterleri ve grafikleriyle beğeni toplayan oyun, sürükleyici bir aksiyon-macera deneyimine kapı aralıyor.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit Build 1803

Windows 10 64 bit Build 1803 İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 150 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri: