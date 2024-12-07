Steam’i sallayan süper kahramanlar: Marvel Rivals’tan büyük çıkış

Marvel Rivals ilk günden Steam'de etkileyici rakamlara ulaşmayı başardı.

Kısa süre içinde ilgi odağı haline gelen oyun, rakibi Overwatch 2'ye tam anlamıyla fark attı.

Marvel Rivals oyunseverler ve eleştirmenler tarafından son derece pozitif yorumlarla karşılandı.

NetEase Games, oynaması ücretsiz bir nişancı oyunu olan Marvel Rivals oyunu ile kısa süre önce PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında karşımıza çıktı. Uzun süredir heyecanla beklenen oyunla ilgili ilk veriler, patlayıcı bir çıkışla Steam’i adeta salladığını ortaya koyuyor.

Süper kahraman temalı oyun, Steam’de yayınlandıktan kısa bir süre sonra 444 binden fazla eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşarak platformda tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısında 25. sıraya yerleşti. Üstelik şimdiden 2024’ün en iyi beşinci Steam lansmanı oldu. Hafta sonu bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Marvel Rivals, Overwatch 2’ye altı kat fark attı

The Gamer’ın aktardığı bilgilere göre NetEase Games’in yeni oyununun ulaşmış olduğu bu olağanüstü rakamlar, oyunun doğrudan rakibi olan Overwatch 2 ile karşılaştırıldığında büyük bir dikkat topluyor. Overwatch 2, Steam’de ilk kez piyasaya sürülmesinden sonra 75 bin eşzamanlı oyuncu sayısını zar zor aştı.

Marvel Rivals ise rakibini adeta solladı ve Overwatch 2’den altı kat daha büyük bir eşzamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Bu dikkat çeken başarı, NetEase Games’in ücretsiz oyun dünyasında yeni ve zorlu bir rakip olarak unvanını yansıtıyor.

Overwatch 2’nin oyunseverler tarafından yoğun bir tepki aldığını ve Steam’de çok sayıda olumsuz inceleme puanı topladığını belirtelim. Marvel Rivals ise son derece olumlu notlar alarak öne çıkmayı başardı. Oyun, Steam’de yüzde 76 olumlu yorumla farkını açık bir şekilde gösteriyor. PlayStation ve Xbox tarafında da oyuncular benzer bir memnuniyetle yaklaşıyor.

Şimdilik Marvel Rivals’ın Nintendo Switch veya mobil cihazlar için herhangi bir sürümü bulunmuyor. Bu da oyuncu tabanının PC ve yeni nesil konsollara odaklanmasını sağlıyor.

Marvel Rivals sistem gereksinimleri (PC)

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (1909 veya daha yeni)

Windows 10 64-bit (1909 veya daha yeni) İşlemci: Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 5600X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 (Super) / AMD RX 5700-XT / Intel Arc A750

NVIDIA GeForce RTX 2060 (Super) / AMD RX 5700-XT / Intel Arc A750 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 İnternet: Geniş bant bağlantısı

Geniş bant bağlantısı Depolama: 70 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri: