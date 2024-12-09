Marvel Rivals yalnızca 72 saatte 10 milyon oyuncu sayısına ulaştı

Marvel Rivals oyunu 72 saatte 10 milyon oyuncu sayısına ulaştı.

Popüler oyunun bu önemli dönüm noktası sosyal medyada kutlandı.

NetEase Games bu çarpıcı başarı için oyunseverlere teşekkürlerini dile getirdi.

NetEase Games sosyal medya aracılığıyla Marvel Rivals oyununun lansmanından sadece 72 saat sonra 10 milyon oyuncu sayısına ulaştığını duyurdu. Stüdyo, sevilen oyunun bu dikkat çekici dönüm noktasını kutladı. Aynı zamanda buna yardımcı olan oyunseverlere destekleri için teşekkür etti.

VGC’nin haberine göre Marvel kahramanlarının yer aldığı yeni kahraman nişancı oyununun 10 milyon oyuncuya ulaşması yalnızca üç gün sürdü. Overwatch tarzında oynaması ücretsiz bir oyun olarak lanse edilen Marvel Rivals, güçlü bir çıkış yaptı ve daha şimdiden etkili bir oyuncu topluluğuna hitap etmeyi başardı.

NetEase Games, Marvel Rivals oyuncu topluluğuna teşekkür etti

NetEase Games’in sosyal medyada yaptığı açıklama, oyunun kalabalık topluluğunu ateşledi. Stüdyodan gelen duyuru şu şekilde oldu:

“Sadece 72 saat içinde dünya çapında 10 milyon oyuncuya ulaşarak inanılmaz bir dönüm noktasına ulaştık! Her birinize en içten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Savaşı birlikte ateşleyelim!”

Marvel Rivals şu anda Steam platformunda son derece iyi bir performans sergiliyor. Popüler oyun, 400 bin eşzamanlı oyuncu sınırını aşarak dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Ancak önümüzdeki birkaç ay Marvel Rivals adına çok önemli olacak. Bu süreç, oyunun gelecekteki kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

Marvel Rivals, iyi sayıda oyuncuya sahip olmaya devam ederse, sürekli güncellemeler alacak ve oyuncuların daha dinamik bir dünyadan yararlanmasına olanak sağlayacak. Bu sayede oyun, oldukça rekabetçi bir senaryoda başarılı bir kahraman nişancı oyunu haline gelebilir.

Marvel Rivals’tan lansmana özel hediye

NetEase Games, oyunun çıkışını kutlamak amacıyla ücretsiz bir Iron Man görünümü yayınladı. Iron Man Armor Model 42 görünümü bedava bir şekilde oyunculara sunuluyor. Oyunseverlerin 5 Mart 2025 tarihine kadar bufırsattan yararlanabileceği vurgulanıyor.

Overwatch tarzı bir yapıya sahip olan Marvel Rivals oyunu Kaptan Amerika, Iron Man, Wolverine, Venom, Storm ve çok daha fazlası gibi farklı oynanabilir Marvel karakterini sunuyor. Eğer siz de kahraman nişancı oyunlarından hoşlanıyorsanız ve Marvel karakterleriyle ilgileniyorsanız, NetEase Games’in son oyunu ilginizi çekebilir.