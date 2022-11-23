Mark Zuckerberg’in istifa söylentileri Meta hisselerini yükseltti

Şirket adının da değiştirilmesi başta olmak üzere “metaverse” açılımı ile şirketi baştan yapılandıran Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirket yatırımlarını da bu sektöre yoğunlaştırmış; ancak sızdırılan şirket-içi dokümanlara göre yapılan yatırımların beklentileri karşıyalamadığı ortaya çıkmıştı. Günden güne eriyen hisse fiyatları da bu durumu doğruluyordu.

Şimdi ise, Mark Zuckerberg’in 2023’te CEO’luk görevini bırakacağı ile ilgili çıkan bir haber, şirketin hisselerinin yükselmesine sebep oldu. Bu durum piyasaların artık Zuckerberg’e güvenmediği düşüncesini akıllara getirdi.

The Leak adlı ınternet sitesinin haberine göre, Meta’nın son zamanlarda yaşadığı finansal problemlerden dolayı Mark Zuckerberg’in 2023’te CEO’luk görevini bırakacağı belirtildi. İsimsiz bir kaynağın The Leak’e aktardığı bilgilere göre bu karar Zuckerberg’in kendisi tarafından verildi ve kararın “metaverse” vizyonunu etkileyemeyeceği ifade edildi.

Meta hisseleri %1.4 yükseldi

Söylentilerin ortaya çıkmasının ardından Meta hisseleri uzun zaman sonra ilk kez artış gösterdi. Buna göre Meta hisselerinde %1.4 oranında bir artış gözlemlendi.

Söylentilerin artması üzerine Meta’nın İletişim bölümünden sorumlu Andy Stones, paylaştığı bir tweet ile bu söylentilerin doğru olmadığını belirtti.

This is false. — Andy Stone (@andymstone) November 22, 2022

Ancak buna rağmen Zuckerberg’in istifa etmek için önemli gerekçeleri olduğunu söyleyenler de var. Öyle ki şirket hisselerinin yarısını elinde tutan Zuckerberg’in, şirketin son bir yılda %67 değer kaybetmesi, 11 bin çalışanını işten çıkarması gibi son zamanlarda yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı bu istifayı gerçekleştireceği de belirtiliyor.