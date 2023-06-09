Mark Zuckerberg Vision Pro hakkında düşüncelerini açıkladı

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17 ve macOS Sonoma gibi yani yazılım ürünlerinin yanı sıra devrimsel olarak nitelendirilebilecek VR / AR başlığı olan Apple Vision Pro ürününü de duyurmuştu. Meta’nın kurucusu ve hali hazırdaki CEO’su olan Mark Zuckerberg Vision Pro hakkındaki görüşlerini belirtti.
Apple hafta başında yeni karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro ürününü duyurdu. Apple’ın yeni ürünü olan Vision Pro, Meta’nın Quest ürünlerine alternatif olarak satışa sunulacak. Gerçekleşen duyuru sonrasında Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg Vision Pro hakkındaki görüşlerini sıraladı.
Meta CEO’su Mark Zuckerberg Vision Pro’dan etkilenmedi
Gün içinde Meta’nın tüm çalışanlarına The Verge’in de dahil olduğu bir toplantıda Meta CEO’su Zuckerberg, Apple’ın yeni cihazının, Meta’nın “zaten keşfetmediği” hiçbir büyük teknolojik yeniliği içermediğini ve cihazın kullanım şeklinin vizyonunun “kendisinin hedeflediği vizyon olmadığını” dile getirdi. Ayrıca, Meta’nın yaklaşan Quest 3 kulaklığının, Apple’ın Vision Pro’sunun 3.499 dolarlık fiyatına karşılık 499 dolar fiyatla çok daha erişilebilir olacağını ve Meta’ya daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma fırsatı sunacağını ifade etti.
Zuckerberg, Meta’nın Menlo Park, Kaliforniya’daki merkezinde ilk kez personel toplantısı düzenlerken, “Duyurularının, şirketlerimizin bu konudaki değer ve vizyon farkını önemli ölçüde vurguladığını düşünüyorum.” dedi. Quest’in “insanların yeni şekillerde etkileşim kurma ve daha yakın hissetme” ile “aktif olma ve bir şeyler yapma” ile ilgili olduğunu belirtti.
Zuckerberg açıklamasında ayrıca Apple’ın bu haftaki WWDC açılış konuşmasında, “Tüm gösterdikleri demolar tek başına bir sandalyede oturan bir kişiydi” dedi. “Bu, bilgisayarın geleceğinin vizyonu olabilir, ancak benim arzuladığım bu değil.” ifadesini kullandı.
Zuckerberg açıklamalarında Vision Pro açıklamasının ardından rahat görünüyor olsa da, Meta’nın Apple’ın duyurusuna kadar gergin olduğu söyleyebiliriz. Quest 3 modeli, sonbahara kadar sevkiyatı planlanmasına rağmen, sadece birkaç gün önce Quest 3’ü duyurdu. Meta’nın, sanal ve artırılmış gerçeklik alanında lider pozisyonu elde etme çabası ve bu çabanın milyarlarca dolarlık yıllık yatırımları, bazı yatırımcıları endişelendirdi. Apple’ın yeni karma gerçeklik başlığının lansmanı büyük bir rekabet sinyali veriyor.
Meta, VR oyunları ve fitness konusunda erken başarılar elde etti, ancak üst düzey ve genel bilgisayar pazarını hedeflerken zorlandı ve geçen yılın Quest Pro’su büyük ölçüde başarısız olarak kabul edildi. Konu hakkında Zuckerberg şu ifadeleri kullandı:
Apple sonunda karma gerçeklik bağlığı olan Vision Pro’yu duyurdu. Bu yüzden bir dakika bu konuda konuşmak istiyorum. Neler sunacaklarını gerçekten merak ediyordum. Ve açıkçası henüz cihazı deneme fırsatım olmadı, bu yüzden cihazı deneyimledikçe ve kişilerin nasıl kullandığını gördükçe daha çok şey öğreneceğim.
İlk izlenimlerime göre, iyi haber şu ki, fiziksel ve yasal kısıtlamalar konusunda, ekiplerimizin daha önce keşfetmediği veya düşünmediği sihirli bir çözüm sunmuyorlar. Daha yüksek çözünürlük tercih ettiler ve bu nedenle, cihazın teknolojisini desteklemek için ekstra enerji gerekiyor, bu da yedi kat daha pahalı bir ürün ve kullanmak için bir batarya ve kabloya ihtiyaç olması anlamına geliyor. Bu, belirli durumlar için mantıklı bir tasarım ödünü olabilir.
Ama bakın, bence bu duyuru, şirketlerimizin bu konuya getirdiği değer ve vizyon arasındaki büyük farkı ön plana çıkarıyor. Biz, ürünlerimizi herkes için en erişilebilir ve en uygun fiyatlı hale getirmek için inovasyon yapıyoruz ve bu, yaptığımız işin temel bir parçası. Bu noktada milyonlarca Quest satışı gerçekleştirdik.
Daha da önemlisi, metaverse ve varlık konusundaki vizyonumuz. Bu, insanların yeni yollarla etkileşime geçmesi ve kendilerini daha yakın hissetmesi ile ilgilidir. Cihazımız, aktif olmak ve bir şeyler yapmakla alakalı. Ancak, tüm demolarında gördüğümüz bir kişi oturmuş ve tek başına. Yani, bilgisayarın geleceğinin vizyonu bu olabilir ama benim hedeflediğim bu değil. Bu konuda yaklaşımımız arasında gerçek bir felsefi fark var. Onların ne sunduğunu ve nasıl rekabet edeceklerini görmek, beni daha da motive ediyor ve birçok yönden, yaptığımız işin önemli ve başarılı olacağına dair iyimserlik yaratıyor. Ancak bu, eğlenceli bir yolculuk olacak.