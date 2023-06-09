Mark Zuckerberg Vision Pro hakkında düşüncelerini açıkladı

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17 ve macOS Sonoma gibi yani yazılım ürünlerinin yanı sıra devrimsel olarak nitelendirilebilecek VR / AR başlığı olan Apple Vision Pro ürününü de duyurmuştu. Meta’nın kurucusu ve hali hazırdaki CEO’su olan Mark Zuckerberg Vision Pro hakkındaki görüşlerini belirtti.

Apple hafta başında yeni karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro ürününü duyurdu. Apple’ın yeni ürünü olan Vision Pro, Meta’nın Quest ürünlerine alternatif olarak satışa sunulacak. Gerçekleşen duyuru sonrasında Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg Vision Pro hakkındaki görüşlerini sıraladı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg Vision Pro’dan etkilenmedi

Gün içinde Meta’nın tüm çalışanlarına The Verge’in de dahil olduğu bir toplantıda Meta CEO’su Zuckerberg, Apple’ın yeni cihazının, Meta’nın “zaten keşfetmediği” hiçbir büyük teknolojik yeniliği içermediğini ve cihazın kullanım şeklinin vizyonunun “kendisinin hedeflediği vizyon olmadığını” dile getirdi. Ayrıca, Meta’nın yaklaşan Quest 3 kulaklığının, Apple’ın Vision Pro’sunun 3.499 dolarlık fiyatına karşılık 499 dolar fiyatla çok daha erişilebilir olacağını ve Meta’ya daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma fırsatı sunacağını ifade etti.

Zuckerberg, Meta’nın Menlo Park, Kaliforniya’daki merkezinde ilk kez personel toplantısı düzenlerken, “Duyurularının, şirketlerimizin bu konudaki değer ve vizyon farkını önemli ölçüde vurguladığını düşünüyorum.” dedi. Quest’in “insanların yeni şekillerde etkileşim kurma ve daha yakın hissetme” ile “aktif olma ve bir şeyler yapma” ile ilgili olduğunu belirtti.

Zuckerberg açıklamasında ayrıca Apple’ın bu haftaki WWDC açılış konuşmasında, “Tüm gösterdikleri demolar tek başına bir sandalyede oturan bir kişiydi” dedi. “Bu, bilgisayarın geleceğinin vizyonu olabilir, ancak benim arzuladığım bu değil.” ifadesini kullandı.

Zuckerberg açıklamalarında Vision Pro açıklamasının ardından rahat görünüyor olsa da, Meta’nın Apple’ın duyurusuna kadar gergin olduğu söyleyebiliriz. Quest 3 modeli, sonbahara kadar sevkiyatı planlanmasına rağmen, sadece birkaç gün önce Quest 3’ü duyurdu. Meta’nın, sanal ve artırılmış gerçeklik alanında lider pozisyonu elde etme çabası ve bu çabanın milyarlarca dolarlık yıllık yatırımları, bazı yatırımcıları endişelendirdi. Apple’ın yeni karma gerçeklik başlığının lansmanı büyük bir rekabet sinyali veriyor.

Meta, VR oyunları ve fitness konusunda erken başarılar elde etti, ancak üst düzey ve genel bilgisayar pazarını hedeflerken zorlandı ve geçen yılın Quest Pro’su büyük ölçüde başarısız olarak kabul edildi. Konu hakkında Zuckerberg şu ifadeleri kullandı: