Apple iOS 17 işletim sistemini tanıttı

Teknoloji devi merakla beklenen WWDC 2023 etkinliğini gerçekleştirdi. Apple’ın WWDC 2023 etkinliğine her ne kadar Vision Pro karma gerçeklik başlığı damga vurmuş olsa da Apple’ın yeni yazılım ürünleri de etkinlikte dikkat çekti.

Apple’ın iPhone modellerine güç veren iOS işletim sistemi mobil işletim sistemleri arasında en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi. Bu noktada Apple’ın iOS işletim sistemi Google’ın Android işletim sisteminden ayrılan pek çok özellikle dikkat çekmeyi başarıyor. Apple gelişmiş mobil işletim sistemi iOS’in en son sürümü olan Apple iOS 17 işletim sisteminin duyurusunu yaptı.

Apple iOS 17 neler sunuyor?

Her WWDC etkinliğinde olduğu gibi WWDC 2023 etkinliğinde de Apple, iPhone modellerine güç veren iOS işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 17’nin duyurusunu yaptı. Apple’dan Craig Federighi yeni işletim sisteminin “iletişim, paylaşım, akıllı giriş ve yeni deneyimlere” odaklanacağını ifade etti.

iOS 16’nın özelleştirilebilir kilit ekranlarının bir devamı olarak, iPhone kullanıcıları artık bir arama geldiğinde diğer telefonlarda görünen kendi “kişi posterlerini” özelleştirebilecekler. Posterler sadece cep telefonu ya da FaceTime üzerinden yapılan aramalarda değil, Zoom ya da Skype gibi üçüncü parti VOIP servislerinde de görünecek.

Apple ayrıca sesli mesaj bırakmayı sevenler için de yeni özellikler ekliyor. Yeni özellikte canlı transkripsiyon ile diğer kişi konuşurken telefonunuz metin oluşturabilir, böylece diğer uçtaki kişinin ne söylediğini duyamasanız veya dinlemiyor olsanız bile ne söylediğini okuyabilirsiniz. iOS 17 sayesinde FaceTime ile arayanlar da görüntülü mesaj bırakabilecekler.

Mesajlar uygulaması, (sonunda!) geliştirilmiş arama, sesli mesajın yazılı hale getirilmesi ve iMessage çıkartmaları için yeni düzenleme seçenekleri de dahil olmak üzere birkaç küçük güncelleme alıyor. iOS 17 ile birlikte tüm iOS emojileri de çıkartma olarak kullanılabilecek. Apple’ın iPhone fotoğraflarının öznelerini fotoğrafın arka planından ayırmak için kullandığı aynı yapay zekâ özelliklerini kullanarak kolayca çıkartmalar oluşturabilirsiniz.

iOS 17 işletim sisteminde AirDrop da iyileştirmeler alıyor. Gönderdiğiniz aygıt kapsama alanı dışına çıkarsa aktarımlar internet üzerinden devam edebiliyor. Birbirine yakın tutulan iPhone’lar (ve Apple Watch’lar), yıllar önce “Bump” uygulamasının yaptığı gibi telefonlar arasında otomatik olarak iletişim bilgilerini paylaşabiliyor.

“Akıllı giriş” özelliklerine geçecek olursak, Apple iOS’ta otomatik düzeltmeyi daha az sinir bozucu hale getirmeyi hedefliyor. Yeni özellikle klavye, siz yazdıkça özel kelimeleri daha kolay öğrenecek ve artık cümle düzeyinde otomatik düzeltmeler de sunuyor. Apple ayrıca dikte özelliği için yeni bir ses tanıma modelinin doğruluğunu artırmaya yardımcı olacağını söyledi.

Apple iOS 17 işletim sisteminin en azından iPhone kullanan aileler ve arkadaşlar için yeni bir “Check-in” özelliği bulunuyor. Yürüyüşünüzü başlatabilir veya park halindeki bir araba gibi bir yere gidip gelebilirsiniz ve telefonunuz konumunuzu, pil seviyenizi ve hedefinize doğru ilerlemeye devam edip etmediğinizi otomatik olarak izlemesi için belirlediğiniz kişilere iletecektir. Find My’ı sürekli açıp belirsiz bir harita noktasını yakınlaştırma konusunda bir ilerleme olduğu kesin.

Son olarak iOS 17 ayrıca “Bu yılın sonlarına doğru” kullanıma sunulacak bir günlük tutma uygulaması olan Journal ile, “yazılarınıza ilham vermek için” kişiselleştirilmiş öneriler oluşturacak. Apple, iOS 17 işletim sisteminin Eylül ayında tüm destekleyen iPhone modellerine sunulacağını belirtti.