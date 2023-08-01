Mark Zuckerberg, Threads kullanıcı sayısındaki düşüşü doğruladı

Meta geçtiğimiz haftalarda Twitter rakibi yeni sosyal medya uygulaması Threads ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Metin tabanlı sosyal ağ, Twitter’a oldukça benzer bir arayüzle geldi ve reklamsız bir deneyimle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa sürede kalabalık bir topluluğa ev sahipliği yapmayı başaran Threads, ortaya çıkan son bilgilere göre aktif kullanıcı sayısı noktasında büyük bir gerileme kaydediyor. Daha önce ortaya çıkan iddialar, platformun yarı yarıya kullanıcı kaybettiğini gözler önüne sermişti. Fakat bu kez bilgiler, Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg tarafından doğrulandı.

Threads uygulaması bir aydan daha kısa bir süre içerisinde kullanıcılarının neredeyse yarısını elinden kaçırdı. Bu da Meta’nın kullanıcıları elde tutmakta zorlandığını gözler önüne sermiş oldu. Elon Musk yönetimindeki Twitter platformundan sıkılıp internet dünyasında yeni bir soluk arayan kullanıcılar, anlaşılan o ki Twitter’dan hala daha vazgeçememiş görünüyor.

Zuckerberg, Threads’in büyümeye devam edeceğine inanıyor

AndroidCentral’ın haberine göre Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Threads platformunun aktif kullanıcı sayısı ile ilgili hayal kırıklığına uğratan bir açıklamada bulundu. Instagram, WhatsApp ve Facebook platformlarını bünyesinde barındıran şirketin yöneticisi, “Elbette, 100 milyondan fazla üyeniz varsa ideal olan, hepsinin, hatta yarısının ortalıkta kalmasıdır. Henüz oraya ulaşmadık” dedi.

Mevcut kullanıcıları elde tutmak ve daha fazla insanı bünyesine çekmek için Meta ekibi tarafından benimsenen stratejilerden bir tanesi, Threads’de daha fazla kaynak ve işlevin uygulanması olarak belirtiliyor. Uygulamaya kısa bir süre önce Sizin İçin bölümünün yanı sıra, yalnızca takip ettiğiniz hesapların gönderilerini bir arada toplayan özel bir ana sayfa akışı da eklenmişti.

Mark Zuckerberg, Threads’in önümüzdeki aylarda daha fazla büyümesi noktasında oldukça iyimser bir bakış açısı sergiliyor. Şu anda uygulama üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte platformu büyütmenin mümkün olacağına inanıyor. Zuckerberg’in yatırımcılara söylediği sözler şu şekilde karşımıza çıkıyor: