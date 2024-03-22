Mark Zuckerberg duyurdu: Threads için fediverse entegrasyonu geliyor

Meta’nın metin tabanlı sosyal ağı Threads çok yakında fediverse desteğiyle kullanıcılarına daha geniş bir kullanım olanağı sağlayacak. Düşünce ve fikirlerinizi kalabalık kitlelere ulaştırmanıza olanak tanıyacak olan bu entegrasyon, şu anda beta aşamasında az sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Ancak çok yakında bu desteğin herkese açık hale geleceği belirtiliyor.

“Federasyon” ve “evren” kelimelerini bir araya getirerek oluşturulan “fediverse” nedir? Öncelikle fediverse, kullanıcıların bağımsız sosyal ağlar üzerinden birbirleriyle etkileşim sağlamalarına kapı aralayacak. Bağımsız sunucuları buluşturacak olan bu işlev şu anda yalnızca Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da test ediliyor.

Threads gönderileri artık Mastodon’da da paylaşılabilecek

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in yaptığı son açıklamaya göre Threads şu anda belirli bölgelerde fediverse desteğini başlatmış durumda. Bu sayede Threads’te yer alan kullanıcılar, Mastodon ya da diğer ActivityPub tabanlı hizmetlerde içerik paylaşımını mümkün kılıyor.

Zuckerberg’in paylaştığı bu duyuru, X (eski adıyla Twitter) rakibi metin tabanlı sosyal ağ Threads’i daha açık ve merkeziyetsiz bir platform haline getirmeye yardımcı olacak. Platformun dönüşümü adına önemli bir adım atan şirket, böylelikle kullanıcıların daha kalabalık topluluklarla bir araya gelmelerine ve etkileşim kurmalarına destek sağlayacak.

Merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan fediverse sistemi, birbirinden bağımsız olan toplulukların kendi kurallarını uygulayıp, aynı zamanda farklı platformlar arasında gönderi, beğeni ve diğer etkileşim faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayacak. Konuya ilişkin Zuckerberg şu ifadeler yer veriyor:

“Threads’i fediverse ile entegre etme konusunda ilerleme kaydediyoruz ve birkaç ülkede insanların gönderilerini birleştirmeyi seçmelerine olanak tanıyan bir beta sürümünü kullanıma sunuyoruz. Bunu profilinizde görür ve açarsanız, buradaki gönderilerinizde birleştirilmiş platformlardan gelen beğenilerin göründüğünü göreceksiniz.”

Instagram Başkanı Adam Mosseri ise Threads üzerinden yaptığı paylaşımda fediverse entegrasyonuyla alakalı şunları söyledi:

“Fediverse entegrasyonumuzu ABD dahil birkaç ülkede beta olarak kullanıma sunuyoruz. Bugünden itibaren, profili herkese açık olan 18 yaş ve üzeri kişiler, Fedevre’de paylaşımda bulunmanıza olanak tanıyan bir teste katılmayı tercih edebilir. Henüz Fediverse’den gelen yanıtları veya takipleri göremeyeceksiniz, ancak Threads ve Fediverse’den gelen toplam beğeni sayısını görebileceksiniz. Fediverse’de paylaşımı açmak için Hesap Ayarlarınıza gidin ve Fediverse paylaşımına dokunun.”

Elbette ki fediverse entegrasyonu yalnızca isteğe bağlı bir şekilde kullanılacak. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde ActivityPub platformlarında yer alan kullanıcılar, Threads’teki profilleri arayıp takip etme ve onlarla etkileşim kurma şansı elde edecek. Eğer özelliği aktif etmezseniz, yaptığınız paylaşımlar yalnızca Threads’te görünür olacak.

Beta testleri devam ediyor

Şu anda test aşamasında olan fediverse entegrasyonu ile birlikte ne yazık ki Threads kullanıcıları bazı kısıtlamalarla karşı karşıya geliyor. Farklı platformlardan gelen beğeniler Threads’te görünmeye devam ederken, diğer platformlardan yazılan cevaplar ve takipler şimdilik platforma tam olarak entegre edilemedi. Ancak yakın zamanda bunun düzeltileceği ve entegrasyonun tam anlamıyla sağlanacağı aktarılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya’daki kullanıcılar şu anda bu özellikten yararlanmak ve test etmek için Threads’in Ayarlar sayfasını açıp Fediverse sayfasına girip bu işlevi aktif hale getirmeniz gerekiyor.

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