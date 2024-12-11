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    Manchester City yapay zeka destekli forma tasarımı yarışması yapıyor

    Premier Lig'in önde gelen takımlarından biri olan Manchester City, yapay zeka destekli forma tasarımı yarışmasını duyurdu.
    Manchester City forma tasarımı yarışması
    Görsel: Manchester City
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    • Premier Lig takımı Manchester City, yapay zeka destekli forma tasarımı yarışmasını duyurdu.
    • İngiliz kulüp, taraftarların tasarladığı bir formayı önümüzdeki sezon resmi üçüncü forması olarak kullanacak.
    • Manchester City bu proje için Puma ile ortaklık kuruyor.

    İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden biri olan Manchester City, yapay zeka ile benzeri görülmemiş bir forma tasarımı projesi hayata geçiriyor. Köklü futbol takımı bu yarışma için Puma ile ortaklık yaptığını duyurdu.

    Açıklanan detaylara göre kulüp, taraftarların yapay zeka tabanlı bir oluşturma platformu olan Puma AI Creator aracılığıyla 2026/27 sezonu için resmi üçüncü formayı geliştirmelerine olanak tanıyacak. Önümüzdeki sezonun alternatif forması, sıra dışı bir yarışma ile taraftarlar tarafından oluşturulacak.

    Manchester City, 20 Aralık’a kadar süre verdi

    The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Manchester City’nin gerçekleştirdiği bu dikkat çekici girişim, DeepObjects’in teknolojisini kullanıyor. Yarışmaya katılmak için taraftarların metin komutlarını ve özelleştirilebilir araçları kullanarak benzersiz modeller oluşturabilecekleri platforma kaydolmaları gerekiyor.

    Bu seçenekler arasında “soyut” veya “duygusal fırça darbeleri” gibi birbirinden ilgi çekici stiller yer alıyor. Tüm katılımcılar 15 ücretsiz krediye sahip olacak. Oluşturulan her tasarım bir kredi tüketecek. Ancak yarışmaya yalnızca iki model katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 20 Aralık 2024 olacak.

    Manchester City - Puma AI Creator
    Görsel: Manchester City

    Manchester City ve Puma’dan uzmanlar oluşturulan kreasyonları değerlendirecek. Aynı zamanda bu tasarımla internet üzerinden kullanıcılar da puan verebilecek. Ocak 2025’te organizatörler ilk 10 tasarımı açıklayacak ve kazanan formayı seçmek için halka açık oylama yapacak.

    Yapay zeka ile tasarlanmış ilk formalar

    Manchester City oyuncuları seçilen modeli 2026/27 sezonunda giyecek. Taraftarlar dünya çapında bu modeli satın alma imkanına sahip olabilecek. Böylelikle şimdiye kadar ilk kez yapay zeka ile tasarlanmış bir futbol forması profesyonel yeşil sahalarda kendine yer bulacak.

    City Football Group Pazarlama ve Taraftar Deneyimi Direktörü Nuria Tarre konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “Yapay zekanın gücü sayesinde, taraftarlara Manchester City tarihinin bir parçası olma ve bir gün sahada kahramanları tarafından giyilebilecek bir forma tasarlama konusunda bu özel fırsatı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her City forması, dünyanın dört bir yanındaki taraftarları kulübümüze bağlamada temel bir rol oynuyor ve bu gerçekten benzersiz girişimle nasıl etkileşime gireceklerini görmek için heyecanlıyız.”

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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