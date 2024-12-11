Manchester City yapay zeka destekli forma tasarımı yarışması yapıyor

Premier Lig takımı Manchester City, yapay zeka destekli forma tasarımı yarışmasını duyurdu.

İngiliz kulüp, taraftarların tasarladığı bir formayı önümüzdeki sezon resmi üçüncü forması olarak kullanacak.

Manchester City bu proje için Puma ile ortaklık kuruyor.

İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden biri olan Manchester City, yapay zeka ile benzeri görülmemiş bir forma tasarımı projesi hayata geçiriyor. Köklü futbol takımı bu yarışma için Puma ile ortaklık yaptığını duyurdu.

Açıklanan detaylara göre kulüp, taraftarların yapay zeka tabanlı bir oluşturma platformu olan Puma AI Creator aracılığıyla 2026/27 sezonu için resmi üçüncü formayı geliştirmelerine olanak tanıyacak. Önümüzdeki sezonun alternatif forması, sıra dışı bir yarışma ile taraftarlar tarafından oluşturulacak.

Manchester City, 20 Aralık’a kadar süre verdi

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Manchester City’nin gerçekleştirdiği bu dikkat çekici girişim, DeepObjects’in teknolojisini kullanıyor. Yarışmaya katılmak için taraftarların metin komutlarını ve özelleştirilebilir araçları kullanarak benzersiz modeller oluşturabilecekleri platforma kaydolmaları gerekiyor.

Bu seçenekler arasında “soyut” veya “duygusal fırça darbeleri” gibi birbirinden ilgi çekici stiller yer alıyor. Tüm katılımcılar 15 ücretsiz krediye sahip olacak. Oluşturulan her tasarım bir kredi tüketecek. Ancak yarışmaya yalnızca iki model katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 20 Aralık 2024 olacak.

Manchester City ve Puma’dan uzmanlar oluşturulan kreasyonları değerlendirecek. Aynı zamanda bu tasarımla internet üzerinden kullanıcılar da puan verebilecek. Ocak 2025’te organizatörler ilk 10 tasarımı açıklayacak ve kazanan formayı seçmek için halka açık oylama yapacak.

Yapay zeka ile tasarlanmış ilk formalar

Manchester City oyuncuları seçilen modeli 2026/27 sezonunda giyecek. Taraftarlar dünya çapında bu modeli satın alma imkanına sahip olabilecek. Böylelikle şimdiye kadar ilk kez yapay zeka ile tasarlanmış bir futbol forması profesyonel yeşil sahalarda kendine yer bulacak.

City Football Group Pazarlama ve Taraftar Deneyimi Direktörü Nuria Tarre konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: