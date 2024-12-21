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    macOS için ChatGPT güncellendi: İşte yeni özellikler

    macOS için ChatGPT uygulaması yeni bir güncelleme ile karşımıza çıktı. Güncellemeyle beraber uygulama, birçok programla entegrasyon sunmaya başladı.
    ChatGPT macOS
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    • ChatGPT'nin macOS uygulaması yenilendi.
    • Sunulan yeni güncelleme ile birlikte birçok uygulamayla entegrasyon sağlandı.
    • Aynı zamanda ChatGPT uygulamasına pek çok hata düzeltmesi ve iyileştirme getirildi.

    Yapay zeka devi OpenAI, macOS için ChatGPT uygulamasını geliştirerek programı daha da çok yönlü bir hale getirdi. Şimdiye kadar ekrandaki içerikle etkileşime girme yeteneğiyle kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi gören platform, artık erişimini çok sayıda başka uygulamaya genişletiyor.

    ChatGPT’nin macOS sürümü için gelen en son güncelleme, çok çeşitli programlardaki metinleri okumanıza ve analiz etmenize olanak tanıyarak üretkenliği artırıyor. Kullanıcılara sunulan tüm bu yeni özellikler, daha pratik bir deneyime kapı aralayarak son derece olumlu karşılanıyor. İşte detaylar…

    ChatGPT macOS uygulaması birçok uygulamaya entegre edildi

    ChatGPT’nin macOS uygulaması için sunulan yeni güncellemede birçok Mac programıyla entegrasyon sağlanıyor. Bu uyumluluk Apple Note, Notion ve Quip gibi araçları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Kod düzenleyicileri, IDE’leri ve terminal uygulamalarını da içeriyor. Bu sayede geliştiriciler ve sektör profesyonelleri için yeni olanaklar tanınıyor.

    Sunulan liste BBEdit, Android Studio, AppCode ve daha birçok uygulamayı içerecek şekilde genişliyor. Bu sayede macOS için ChatGPT uygulaması giderek daha geniş bir yelpazedeki faaliyetler için daha da değerli bir yapay zeka asistanı haline geliyor.

    Hiçbir şeyi kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmadan ChatGPT’den Android Studio’da kodu analiz etmesini istemeniz ya da bir notun önemli noktalarını Apple Note’ta özetleyebilmeniz artık çok pratik bir hale geliyor. Aynı anda desteklenen birden fazla uygulamayla çalışabilme yeteneği, özellikle geliştirme araçları söz konusu olduğunda iş akışını sorunsuz ve sezgisel hale getiriyor.

    ChatGPT macOS uygulaması
    Görsel: OpenAI

    ChatGPT macOS uygulamasının uyumluluk konusunda desteklediği tüm programlar şu şekilde sıralanıyor:

    • Apple Notes
    • Notion
    • TextEdit
    • Quip
    • Xcode
    • VS Code (including Code, Code Insiders, VSCodium, Cursor, Windsurf)
    • Jetbrains (including Android Studio, IntelliJ, PyCharm, WebStorm, PHPStorm, CLion, Rider, RubyMine, AppCode, GoLand, DataGrip)
    • TextEdit
    • Terminal
    • iTerm
    • Warp
    • Prompt

    Düzeltmeler ve iyileştirmeler getirildi

    ChatGPT’nin macOS uygulaması aynı zamanda birçok hata iyileştirmesi ile de karşımıza çıkıyor. Bu düzeltmeler şu şekilde aktarılıyor:

    1. Pencere araç çubuğunun düzenini özelleştirmek için yerel destek eklendi.
    2. Kod blokları için yapışkan kopyalama düğmesi eklendi.
    3. ChatGPT’nin menü çubuğundan açıldıktan sonra yanlışlıkla klavye kısayolları almasına neden olan hata düzeltildi.
    4. Tam ekran modunda öğelerin üst üste binmiş olarak göründüğü sorun düzeltildi.
    5. Konuşma görünümündeki düğmelerin tıklanabilir olmaması ve metnin seçilememesi sorunu düzeltildi.
    6. Kenar çubuğunu açıp kapatmak için klavye kısayolu geri eklendi.
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    Gizlilik konusunda tam yetki veriliyor

    Öte yandan OpenAI, gizlilik konusunda da kullanıcıları tatmin etmeye devam ediyor. Şirket, kullanıcıların verilerinin üzerinde tam kontrol sunuyor. ChatGPT’nin hangi uygulamaları ne zaman okuyabilmesini seçebilmeniz mümkün kılınıyor. Ayrıca konuşma geçmişinizde olduğu şekilde, biglilerin nasıl saklanacağını ve yönetileceğini de belirlemenize izin veriliyor.

    Şu anda bu özellik ChatGPT Plus, Pro, Team, Enterprise ve Edu aboneleri için sunuluyor. Ücretsiz sürümü kullanan kişiler için ise şimdilik bu konuda herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

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    macOS için ChatGPT uygulaması şu anda OpenAI’nin resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla indirilebiliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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