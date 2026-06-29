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    iOS 26.5.2 güncellemesi çıktı: 30’dan fazla kritik güvenlik açığı çözülüyor

    Apple, siber riskleri azaltmak ve sistem kararlılığını artırmak adına iOS 26.5.2 güncellemesini acil koduyla yayınladı.
    iOS 26.5.2 güncellemesi
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    • iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 ve macOS Tahoe 26.5.2 resmen yayınlandı.
    • Güncellemeler, cihazlardaki 30'dan fazla kritik güvenlik açığını gideriyor.
    • iPhone'lara yönelik güncelleme yaklaşık 2.35 GB'lık dosya boyutuna sahip.

    Apple bugün akıllı telefonları, tabletleri ve bilgisayarları için yeni güvenlik güncellemelerini yayınladı. Şirketin resmi sürüm notlarına göre iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 ve macOS Tahoe 26.5.2 sürümleri artık indirilmeye hazır durumda.

    Apple’ın yayınladığı güncellemeler, cihazlara yeni özellikler getirmiyor. Bu yazılımlar daha ziyade cihazlardaki kritik güvenlik açıklarını düzeltmeye odaklanıyor. Bu bağlamda şirket, söz konusu yazılımları “acil” kodla kullanıcılara sunuyor.

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    Bu güncellemeleri bir an önce kurmanız gerekiyor

    Apple’ın yayınladığı iki yeni destek sayfasına göre yeni yazılım sürümleri yaklaşık 30 güvenlik açığını kapatıyor. Giderilen güvenlik açıkları özellikle de WebKit ve WebRTC gibi web taraması için temel olan teknolojilerde yoğunlaşmış durumda.

    Apple geliştiricileri ayrıca kötü amaçlı kod çalıştırma veya izinsiz giriş risklerini azaltmak için çekirdeğe önemli ayarlamalar uyguladı. Cihazların siber saldırılara karşı korunması için güncellemenin derhal yüklenmesi şiddetle tavsiye ediliyor.

    iOS 26.5.2

    Apple şimdilik watchOS, tvOS ve visionOS işletim sistemleri için 26.5.2 kodlu eşdeğer sürümleri yayınlamadı. Bu nedenle Apple Watch, Apple TV ve Apple VR kulaklıkları bu güncelleme dalgasında henüz güncelleme alamıyor.

    Bu ayın başlarında şirket, iPhone cihazları için iOS 26.5.1 güncellemesini yayınladı. Pek çok kullanıcı için bu şaşırtıcıydı. Zira şirketin yalnızca işletim sistemlerinin 26.6 sürümüne odaklanması bekleniyordu.

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    Yani bu düzeltmelerin önemi son derece acil görünüyor. Çünkü Apple güvenlik açıklarına karşı önlem almak için beklemeden harekete geçiyor. Şu anda iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve diğerleri bir sonraki sürüm için 3. Beta aşamasında bulunuyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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