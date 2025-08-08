MacBook Pro OLED daha hafif ve ince yapısıyla 2026’da gelecek

Apple, 2026 yılının sonlarına doğru OLED ekranlı ilk MacBook Pro'yu piyasaya sunacak.

Merakla beklenen cihaz selefinden daha ince, hafif ve güçlü gelecek.

Şirketin ayrıca önümüzdeki yıl 5G destekli bir MacBook duyuracağı söyleniyor.

Teknoloji devi Apple önümüzdeki yıl büyük sürprizlerle karşımıza çıkmayı planlıyor. Dealsite.co.kr adlı internet sitesinin haberine göre şirket, 2026 yılının sonlarında OLED panelli ilk MacBook Pro cihazını piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, Apple’ın üst düzey performansa yönelik yeni dizüstü bilgisayarı için tek panel tedarikçisi olabilir. Bunun nedeni ise Güney Koreli şirketin dizüstü bilgisayarlara özel iyileştirmeler sunmayı vaat eden yeni OLED ekran serisine yaptığı yatırımı artırması olarak vurgulanıyor.

Bunun yanı sıra Apple, Samsung Display ile olan işbirliklerini sıkılaştırmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporlarda, Samsung’un katlanabilir iPhone modeli için “pürüzsüz” bir ekran üreteceğini duymuştuk. Hatta Koreli firma bu ekranları Galaxy Z Fold/Flip 8 ailesinde de kullanmayı düşünüyor.

MacBook Pro OLED inceliğine rağmen bataryadan ödün vermeyecek

MacRumors’un haberine göre şirket, bu seride güç tüketimini azaltmak için oksit TFT teknolojisini bir araya getirerek dizüstü bilgisayarlara ve monitörlere avantaj sağlayan daha büyük cam yüzeyler kullanıyor. Pratikte bunun karşılığı, Apple’ın en gelişmiş dizüstü bilgisayar kategorisinde mükemmel pil ömrüne sahip modeller üretmesi olacak.

Zira Apple, MacBook Air M1 modellerinde düşük güç tüketimi sağlamayı başardı. O zamandan beri tüketiciler, Pro serisinin enerji yönetiminin iyileştirilmesini en çok merak ediyor. Bu tür bir panele ve bu Samsung seçeneğinde bulunan tüm teknolojilere sahip cihazın ilk nesli olması da beklentileri daha fazla artırıyor.

Apple, 2021’de MacBook Pro’nun ekranını o dönem devrim niteliğinde bir hamle olarak görülen mini LED panele güncelledi. OLED’in piyasaya sürülmesiyle birlikte daha yüksek kontrast, parlaklık ve derin siyahların yanı sıra gelişmiş pil ömrü sunan ekranlara sahip dizüstü bilgisayarlar göreceğiz.

Görünüşe göre panel güncellemesine ek olarak, MacBook Pro 2026 daha hafif ve daha ince olacak. Fakat pil kapasitesinden ödün vermeyecek.

5G bağlantı destekli ilk MacBook da yolda

Apple daha uygun fiyatlı bir seçeneği test etmenin yanı sıra Microsoft’un izinden giderek 5G bağlantı desteğine sahip bir MacBook piyasaya sürmeyi de amaçlıyor.

MacRumors’a göre şirket bunu başarmak için dizüstü bilgisayarına yeni C1 modemini dahil edebilir. Bu da cihazın üretim maliyetlerini daha fazla düşürecektir. Çünkü 5G modem zaten iPhone 16e’de mevcut ve verimli olduğu zaten kanıtlanmış durumda.

Bloomberg’den Mark Gurman geçen yılın Aralık ayında yayınladığı bir yorumda 2026 MacBook’ta C2 modemin varlığına işaret etmişti. Bunun nedeni, C2’nin örneğin Pro serisindeki bir dizüstü bilgisayar için olmazsa olmaz olan, daha hızlı 5G bağlantısı için mmWave teknolojisi desteğiyle sunulacak olmasıydı.

Gurman, Bloomberg’deki yazısında “Şirketin dizüstü bilgisayarlarında fiziksel SIM tepsisi kullanmak yerine eSIM teknolojisini kullanması bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

Apple şimdilik hangi MacBook’un 5G bağlantısına sahip ilk model olacağına dair bir bilgi vermedi. Fakat tüm kaynaklar, şirketin gelecek yıl kendi seçeneğini piyasaya sürmesinin beklendiği konusunda hemfikir görünüyor.

Son olarak iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 ve visionOS 26 güncellemelerini destekleyecek modellere göz atabilirsiniz.