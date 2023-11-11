Kullanılmayan Google hesapları için son uyarı

Kullanılmayan Google hesapları için yolun sonu yaklaşıyor. Teknoloji devi Google, aktif olmayan hesaplara yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, Google’da aktif olmayan bir hesaba sahip olan tüm kullanıcıların Kasım ayı sonuna kadar hesaplarını kurtarması gerektiğini vurguluyor. Bu yılın Aralık ayından itibaren, son iki yıl ya da daha uzun bir süredir giriş yapılmamış hesapların bütün bilgileri temizlenecek.

Google ilk olarak bu kararını Mayıs ayında hayranlarına açıklamıştı. Şimdi ise şirket, kullanıcılarına e-posta üzerinden söz konusu hesap silme işlemi ile ilgili olarak merak edilen detayları sunmaya başladı. Peki ya Google’ın yeni kararı hangi hesapları ilgilendiriyor? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…

Kullanılmayan Google hesapları nasıl kurtarılır?

Google, Aralık ayında kullanılmayan hesapları silmeye başlayacak. Eğer iki yıldır giriş yapmadığınız bir Google hesabına sahipseniz, hesabınızı şu anda kurtarmanız mümkün. Bunun için Google’a giriş yaparak bazı eylemleri gerçekleştirmeniz yeterli olacak.

Örneğin aktif bir Android cihazına bağlanmak, Google Play Store’dan uygulama ya da oyun indirmek, hesaba bağlı YouTube oturumundan video izlemek ve Gmail üzerinden e-posta alışverişi gerçekleştirmek yetecektir.

Google’ın etkin olmayan hesapları silme kararı pek çok veriyi kapsıyor. Bunlar arasında Google Drive dosyaları, Google Fotoğraflar içerikleri, takvim etkinlikleri, Gmail adresi ve e-posta geçmişi gibi veriler yer alıyor. Bu tür bir durumla karşılaşmamak için Kasım ayı sonuna kadar hesabınızı etkinleştirmeniz gerekiyor.

Üçüncü taraf platformlara erişiminizi kaybedebilirsiniz

Google, kullanılmayan hesapları silme kararıyla ilgili kullanıcılara önemli bir hatırlatmada bulunuyor. Üçüncü taraf platformlara giriş yapmak için eski Google hesabınızı kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmenizde büyük bir fayda olacak. Eğer bunun için eski hesaplarınızdan birini kullanıyorsanız, ne yazık ki ilerleyen süreçte o platforma olan erişiminizi kaybedebilirsiniz.

Google’ın almış olduğu bu dikkat çekici karar, kullanıcıların güvenliğini ön planda tutuyor. Oturum açma bilgilerinin çoğu, çift faktörlü doğrulama ya da daha güçlü şifreler gibi platformun temel koruma gereksinimlerinden bazılarını ne yazık ki karşılamıyor. Dolayısıyla şirket bu hesapları silerek, daha sonra meydana gelebilecek potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve aynı zamanda sunucularında yer açılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.