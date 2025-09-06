Lenovo’dan döner ekranlı dizüstü bilgisayar konsepti

Lenovo, IFA 2025'te yeni ürünlerini piyasaya duyurdu.

Şirket, ThinkBook VertiFlex adlı yeni konsept dizüstü bilgisayarını da duyurdu.

Bu dikkat çeken ürün, döner ekranlı ilginç bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Lenovo, IFA 2025’te yeni ürünleri ile karşımıza çıktı. Şirket bu etkinlikte inovasyonun, stratejisinin temel bir parçası olmaya devam ettiğini gösterdi.

Yeni iş dizüstü bilgisayarları ve üretkenlik aksesuarları duyuruları arasında ThinkBook VertiFlex Concept öne çıktı. Döner ekranlı tasarımıyla dikkat çeken model şu anda yalnızca bir konsept olarak duyuruldu. İlerleyen süreçte bu projenin satışa çıkacak nihai bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Lenovo yeni dizüstü bilgisayarlarını IFA 2025’te sergiledi

ThinkBook VertiFlex Concept, LG Wing döner ekranlı akıllı telefonuna çok benzeyen döner ekran fikrini piyasaya geri getiriyor. Profesyonel ortamlar için tasarlanmış bir formatta uygulanan, kullanıcıya günlük işlerinde daha rahat ve çok yönlü bir kullanım imkanı sağlayan bir konsept dizüstü bilgisayar ile karşılaşıyoruz.

AndroidHeadlines’a göre VertiFlex Concept modeli 14 inç ekrana ve yalnızca 1,3 kg ağırlığında, 17,9 mm kalınlığında hafif bir gövdeye sahip. Lenovo henüz bir prototip olmasına rağmen, konseptin yeni çoklu görev formatlarının önünü açabileceğini ve profesyonellerin tek bir cihazda pencereleri, sunumları ve yaratıcı iş akışlarını yönetme biçimini değiştirebileceğini öne sürüyor.

Elbette ki VertiFlex, markanın etkinlikte sergilediği tek ürün olmadı. Şirket aynı zamanda çok yönlü bir dizüstü bilgisayar standı olan Smart Motion Concept’i de tanıttı. Görünüşte basit olsa da bu cihaz otomatik yüz takibi, sesli komutlar ve hatta ergonomik ayarlamalar sağlayan sensörler entegre ederek, görüntülü konferans ve günlük kurumsal yaşam sırasında kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Öte yandan Lenovo, Intel Core Ultra 200HX işlemciler ve NVIDIA RTX Pro Blackwell serisi GPU’larla donatılmış güçlü ThinkPad P16 Gen 3 ile iş istasyonu serisini de güçlendirerek, 3D render veya ağır iş yüklerine ihtiyaç duyan profesyonelleri hedefliyor.

ThinkPad P1 Gen 8, RTX Pro 2000 GPU ile daha taşınabilir ama yine de sağlam bir seçenek olarak görünüyor. Glacier White rengindeki daha şık ThinkPad X9 Aura Edition modelinin yanı sıra P16v Gen 3, P14s ve P16s gibi diğer modeller de tanıtıldı.

Lenovo, ekosistemi tamamlamak için üretkenlik merkezini bünyesinde barındıran ThinkVision P40WD-40 monitörünü ve en kapsamlı, ama aynı zamanda en pahalısı olan ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500’ü de içeren yeni bir dock serisini duyurdu.

ThinkPad P16 Gen 3, 3.339 dolardan başlarken, P1 Gen 8 ise 2.819 dolardan başlıyor. ThinkVision P40WD-40 monitör ise 2.182 dolardan satışa sunuluyor. Yeni dock’ların fiyatları 269 dolardan başlayan rakamlarla tüketicilere sunuluyor.