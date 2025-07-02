A18 Pro çipli uygun fiyatlı yeni MacBook yolda

Apple, A18 Pro çipli yeni bir MacBook modeli geliştiriyor.

Merakla beklenen cihaz 2025'in son çeyreği ya da 2026'nın ilk çeyreğinde seri üretime girecek.

Dolayısıyla model resmi olarak 2026 yılının ikinci yarısında resmi olarak tanıtılacak gibi görünüyor.

Apple Silicon işlemcileri, şirketin M serisi yonga setleriyle çalışan bir dizi MacBook modeli gördü. Hatta öyle ki aynı donanım iPad serisine kadar uzanıyor. Şimdi ise şirketin A18 Pro ile çalışan bir MacBook cihazını da içeren yepyeni dizüstü bilgisayar serisiyle farklı bir yöne gittiği ortaya çıktı.

Daha az güçlü bir işlemciye geçiş, Apple’ın daha fazla müşteri kazanmak için kendisini daha agresif bir şekilde fiyatlandırma olasılığını açıyor. Yine de bu seçenek nispeten daha bütçe dostu fiyat etiketi sayesinde daha geniş bir tüketici topluluğuna da hitap edebilir.

Yeni MacBook’un ilk detayları ortaya çıktı

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, uygun fiyatlı MacBook’un geliştirildiğini ima etti. Beklenen yeni dizüstü bilgisayar 13 inç ekrana sahip olabilir. Renk seçenekleri arasında ise gümüş, mavi, pembe ve sarı gibi opsiyonlar bulunabilir.

MacRumors’un haberine göre Apple’ın A18 Pro işlemciyle donatılmış bir bütçe ürünü üzerinde çalıştığına dair somut kanıtlar gözlemlendi. Bu gelişmeyle birlikte MacBook ailesinin M serisi işlemciyi entegre etmeyen ilk üyesi ortaya çıkıyor.

iPadOS’un iOS’un genişletilmiş bir sürümü olan M serisi çiplerle uyumluluğu, platformun çok yönlülüğünü bizlere net bir şekilde gösteriyor. Bu da A serisi işlemcilerin macOS’u herhangi bir teknik zorluk yaşamadan çalıştırabileceğini yansıtıyor.

Yeni MacBook’u kullanan kullanıcılar performansta bir fark görebilir. A18 Pro işlemci, 6 çekirdekli bir CPU ve 5 çekirdekli bir GPU’ya sahip. Bu da M çiplerinden daha düşük bir güç tüketimine işaret ediyor.

Uygun fiyatlı MacBook ne zaman çıkacak?

Kuo ayrıca üretim döngüsüne dair de bir ipucu paylaştı. A18 Pro işlemcili dizüstü bilgisayarın 2025’in dördüncü çeyreğinde ya da 2026’nın ilk çeyreğinde seri üretime başlaması bekleniyor.

Bu tahmine göre cihaz gelecek yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Apple dizüstü bilgisayar pazarının giriş seviyesi segmentini yeni bir seçenek ile daha da zenginleştirecek gibi görünüyor.