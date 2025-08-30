Apple’ın ikonik 1998 iMac G3’ü LEGO setine dönüştürüldü

LEGO, Ideas adlı platformda kullanıcıların kendi bağımsız tasarımlarını yayınlamalarına izin veriyor.

Bir tasarımcının hayata geçirdiği iMac G3 (1998) konsepti büyük ilgi topladı.

Kısa sürede büyük destek alan konsept, toplamda 700 parçadan oluşuyor.

İnternet kullanıcılarının hayal gücünü zorlayarak LEGO’lar için yaratıcı tasarımlar gönderebildiği Ideas platformu ilginç ürünlerle karşımıza çıkıyor. Platformda yer alan “terauma” adlı bir tasarımcı, Apple’ın ikonik 1998 Bondi Blue iMac G3 modelinin 700 parçalık bir kopyasını yarattı.

Bu son derece ilginç konsept, ikonik “hokey diski” faresi, uyumlu klavyesi ve dönemin teknoloji tasarımını tanımlayan sararmış şeffaf kablolarıyla beraber, dönemine damgasını vuran bilgisayarın cesur ve yarı saydam estetiğini tam olarak yansıtıyor.

Bir döneme damga vuran nostaljik iMac, LEGO’lara ilham veriyor

Set, orijinalinden biraz daha küçük ölçekli, iMac’in kendine özgü stilini taklit eden şeffaf LEGO parçalarının yanı sıra katot ışın tüpü ve devre kartı gibi iç detayları da içeriyor. Konseptin LEGO Ideas sayfasında yer alan detaylarda, iMac G3’ün devrimsel tasarımından söz ediliyor:

“iMac G3 1998 yılında piyasaya sürüldü. Geleneksel imajı altüst eden bu cesur tasarım, çok sayıda kişinin ilgisini çekmiş ve daha sonraki yarı saydam akımının başlangıcı olmuştur. Çocukken kardeşimle sık sık bu iMac’te oyun oynardık. Bu seti LEGO’da satışa sunarak insanların bu nostaljik bilgisayarı tekrar almasını istedim.”

Konsept bugüne kadar LEGO Ideas platformunda yaklaşık 6 bin 300 destek topladı.

LEGO bu konsepti hayata geçirecek mi?

LEGO ekibinin inceleme süreci başvuruları yapı kalitesi, marka uyumluluğu, lisanslama fizibilitesi ve pazar talebi temelinde değerlendiriyor.

Fakat destekçi eşiğine ulaşsa bile setin resmi bir ticari ürün haline gelmesi için Apple’ın onayı gerekecek. Dolayısıyla ürünün nihayete geçmesi şimdilik belirsiz durumda.

Bu nostaljik saygı duruşunun piyasaya çıkıp çıkmayacağı belirsiz olsa da daha sonra PC tarafında yaygınlaşan renkli, yarı saydam bilgisayarlar olan iMac G3 döneminin canlı anılarını çağrıştırıyor.

LEGO hayranları projeyi desteklemek ve bu retro şaheseri ya da başka fikirleri gerçeğe yaklaştırmak için LEGO Ideas web sitesini ziyaret edebilir.

