Lenovo Tab Plus 2024 özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Merakla beklenen Lenovo Tab Plus 2024 için geri sayım başladı. Heyecan uyandıran tablet modeli yakın zaman önce çeşitli düzenleyici kurumlarda ortaya çıktı. Gelen son sızıntılarla beraber cihazın teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu.

Ortaya çıkan son ayrıntılar, Lenovo’nun yeni tablet cihazının beklenenden çok daha erken bir tarihte raflarda boy göstermeye başlayacağına işaret ediyor. Etkileyici bir donanıma ev sahipliği yapacak cihazın merak edilen tüm noktaları aydınlığa kavuştu. İşte detaylar…

Lenovo’nun yeni tableti yolda! İşte özellikleri

Google Play Console ve çeşitli düzenleyici kurumlarda TB351FU kod adıyla ortaya çıkan yeni Lenovo tableti hakkında ilk detaylar belli oldu. Cihazın birçok teknik özelliği gün yüzüne çıktı.

TheTechOutlook’un haberine göre Tabletin MediaTek tarafından geliştirilen ve Helio G99 olarak da bilinen MT8781V/CA çipinden güç alacağı öğrenildi. Kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu işlemciyi daha önce POCO M6 Pro, Redmi Note 13 Pro, Infinix Zero 30 4G, Tecno Camon 20 Pro, Realme 11 4G ve General Mobile GM 24 Pro gibi modellerde de görmüştük.

Mali G57 GPU ile gelecek Lenovo Tab Plus 2024 modeli 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle hizmet vermeye başlayacak tablet, görüntüleme performansı konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

1200×2000 piksel çözünürlük kalitesi ve 240 dpi piksel yoğunluğuna sahip olacak model, yuvarlatılmış köşelere sahip bir tasarımla karşımıza çıkacak. Cihazın sol üst köşesinde güç ve ses düğmeleri yer alacak.

Cihazla ilgili ortaya çıkan son raporlar, tabletin Wi-Fi ve Bluetooth gibi bağlantı seçeneklerini de gözler önüne sermeye yardımcı oldu. FCC sertifikasına göre cihazın 45 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı öğrenildi.

Lenovo Tab Plus 2024 çıkış tarihi ile ilgili gelen son raporlar, beklenen modelin Mayıs ayı sonuna kadar duyurulacağına işaret ediyor. Şimdilik bununla ilgili resmi bir açıklama gelmese de yakın tarihli çok sayıda rapor ve düzenleyici kurum onayı, bu ihtimali doğrular nitelikte oldu. Konuyla alakalı yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Peki ya sizin Lenovo’nun yeni tableti ile ilgili beklentileriniz neler? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!