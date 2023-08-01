Realme 11 4G özellikleri ve fiyatı duyuruldu

Realme 11 akıllı telefon ailesine bugün bir yeni üye daha eklendi. Realme 11 Pro ve 11 Pro Plus modellerinin arasına, Vietnam pazarında piyasaya sürülen Realme 11 4G modeli dahil edildi.

Yeni Realme telefonu isminden de anlaşılabileceği üzere 4G bağlantı teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında ise 90 Hz yenileme hızı ve 108 MP ana kamera gibi unsurlar yer alıyor. Son derece şık bir tasarımla gelen model, arka kısımda dairesel bir kamera modülü sunuyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Realme 11 4G özellikleri

Ekran: 6,4 inç Super AMOLED panel, 90 Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass 5 koruması

6,4 inç Super AMOLED panel, 90 Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass 5 koruması İşlemci: Sekiz çekirdekli (2×2,2 GHz Cortex-A76 ve 6×2,0 GHz Cortex-A55) MediaTek MT8781 Helio G99 (6 nm)

Sekiz çekirdekli (2×2,2 GHz Cortex-A76 ve 6×2,0 GHz Cortex-A55) MediaTek MT8781 Helio G99 (6 nm) RAM: 8 GB

8 GB Dahili depolama alanı: 128 ve 256 GB

128 ve 256 GB Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Pil: 67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesi

67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesi Boyut ve ağırlık: 1159,9 x 73,3 x 8 mm (6,30 x 2,89 x 0,31 inç), 178 gram

1159,9 x 73,3 x 8 mm (6,30 x 2,89 x 0,31 inç), 178 gram Renk seçenekleri: Siyah ve altın

Siyah ve altın İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI 4.0

Realme’nin yeni telefonu Full HD+ çözünürlük kalitesine ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan 6,4 inç Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Ekranın sol üst köşesinde bir delik çentik yer alıyor ve cihazın 5G sürümünde olduğu gibi daha kalın bir alt kenar bulunuyor. Önde selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir kameraya yer verilirken; arka kısımdaki dairesel modülde ise 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü taşınıyor.

Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisi ile çarpma ve düşme gibi olası tehlikelere karşı direnç gösteren cihaz, yan tarafta ise güç düğmesinde yerleşik bir parmak izi tarayıcısı sunuyor. Model, selefi Realme 10 ile aynı işlemci olan MediaTek Helio G99 ile çalışıyor. Yüksek bir performans için cihazda 8 GB RAM kapasitesi bulunurken, ayrıca 8 GB sanal RAM desteği de sağlanıyor. Bunun yanı sıra telefonda 128 GB ve 256 GB’lık dahili depolama alanı opsiyonları karşımıza çıkıyor.

Realme 11 4G, 67 watt hızlı şarj desteği ile çalışıyor ve 5.000 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Bu sayede telefonun yalnızca 17 dakika içinde yüzde 50 şarj dolumuna ulaşabileceği vaat ediliyor. Son olarak telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

Realme 11 4G fiyatı

Yeni Realme telefonu siyah ve altın renk seçeneklerinde satışa sunuluyor. Cihaz, 7.390.000 Vietnam Dongu başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 8 bin 400 TL’ye tekabül ediyor.