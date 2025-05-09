Lenovo Legion 9i piyasaya çıktı: Gözlüksüz 3D oyun deneyimi

Lenovo'nun oyunseverler ve oyun geliştiricilerine odaklanan yeni dizüstü bilgisayarı duyuruldu.

Haziran ayında satışları başlayacak Lenovo Legion 9i resmen tanıtıldı.

Performans canavarı cihaz, gözlüğe ihtiyaç duymadan 3D oyunlardan yararlanmanıza yardımcı oluyor.

Lenovo markası bugün Tech World Shanghai 2025 etkinliğinde oyunseverler ve oyun geliştiricileri için özel olarak tasarlanmış bir oyuncu dizüstü bilgisayarı ile karşımıza çıktı. Yeni 18 inç Lenovo Legion 9i modeli resmen tanıtıldı.

Son derece güçlü bir donanıma ev sahipliği yapan cihaz, neredeyse her özel ihtiyaca cevap veren özelleştirilmiş yapısı sayesinde birinci sınıf bir oyun ve geliştirme deneyimi vaat ediyor. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise gözlüksüz bir şekilde 3D oyunlara ulaşma imkanı oluyor.

Gözlüğe ihtiyaç duymadan 3D oyunlara ulaşabileceksiniz

Lenovo’nun yeni cihazı, dünyanın en açık ve gelişmiş gerçek zamanlı 3D oluşturma aracı olan Unreal Engine’e güveniyor. Lenovo Legion 9i oyun geliştiricileri, görsel sanatçılar ve 3D profesyonelleri düşünülerek tasarlanıyor. Bu kullanıcılar yalnızca en sevdikleri oyunların keyfini çıkarmalarına değil, aynı zamanda oyun projelerini hayata geçirmelerine de olanak tanıyan bir cihaz arıyor.

18 inç PureSight ekran, 2D’de 4K’ya kadar çözünürlük sunuyor ve özellikle 3D modelleme üzerinde çalışan tasarımcılar için oldukça kullanışlı olan isteğe bağlı 2K 3D desteğini de içeriyor. Bu sayede kulaklık veya ayrı bir 3D ekrana ihtiyaç duymadan üç boyutlu çizimleri daha kolay yapabiliyor.

Bu 3 boyutlu ekran, net ve gerçekçi bir 3 boyutlu görüntü oluşturmak için mercekli diziyle birleştirilmiş bir göz izleme sistemi kullanıyor ve böylece bir başlığa ihtiyaç duyulmuyor. Lenovo 3D Studio video, resim ve yayın için yan yana ve yukarıdan aşağıya formatları destekleyerek gelişmiş 3D görselleştirme deneyiminin yanı sıra 30 oyun ve çok sayıda geliştirme uygulamasıyla da uyumlu olmasıyla deneyimi daha da zenginleştiriyor.

Lenovo Legion 9i özellikleri

Oyuncular ve geliştiriciler, 4K’da 240 Hz yenileme hızı ile FHD çözünürlükte 440 Hz yenileme hızı arasında geçiş yapmalarını sağlayan Çift Mod özelliğinden de faydalanabilir. Bu özellik, son derece akıcı ve duyarlı grafiklere ihtiyaç duyulduğunda idealdir. Yüzde 93 ekran gövde oranına sahip ekran, sürükleyici bir görsel deneyim için görüntüleme alanını en üst düzeye çıkarıyor.

Yapay zeka destekli donanım ve yazılımla Lenovo Legion 9i (18”, 10) hem oyun hem de geliştirme için üstün performans sunarak AAA geliştiricilerinin ve oyuncuların yeni hız ve verimlilik zirvelerine ulaşmasını sağlıyor. Dizüstü bilgisayar, kullanım senaryosuna göre ayarları dinamik olarak ayarlamak ve oyun ve işleme sırasında performansı optimize etmek için birlikte çalışan Lenovo AI Core çipi ve Lenovo AI Engine+ tarafından destekleniyor.

Lenovo Legion Space, oyun içi ses ve görsellerle senkronize olan RGB aydınlatmasıyla daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaratmak için yapay zekayı kullanır ve altı hoparlörlü ses sistemini tamamlar ve atmosfere katkıda bulunuyor. Yapay zeka destekli Game Coach , Game Clip Master ve Game Companion, oyunculara becerilerini geliştirmeleri, paylaşılabilir içerik oluşturmaları ve oyun seansları sırasında rehberlik ve teşvik almaları için araçlar sağlıyor.

18 inç Lenovo Legion 9i’de dört adet RAM yuvası ve dört adet SSD yuvası bulunuyor. PCIe Gen 5 desteği de bulunuyor. Ayrıca 8TB’a kadar SSD depolama alanını da barındırabiliyor . 99,99 Whr pil, oyun dizüstü bilgisayarının toplantı ve sunum gibi iş ortamlarında bile sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor.

Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU’ya kadar, oyunlardan geliştirmeye kadar tüm uygulamalarda maksimum performansı garantileyen toplam 280 W’a kadar CPU ve GPU yükü sağlıyor. Ağır yükler altında sistemin serin ve sessiz kalmasını sağlamak için Performans Modunda 280W’da 48dB’den düşük bir değerde çalışan Lenovo Legion Coldfront: Vapor termal sistemi devreye giriyor.

Lenovo Legion 9i fiyatı

Lenovo Legion 9i (18”, 10) modeli Haziran 2025’te 4.499 Euro’luk (yaklaşık 196 bin TL) beklenen başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunulacak.

Öte yandan Lenovo Legion 18” Armored Backpack II çantası şu anda 89,99 Euro’luk (yaklaşık 4 bin TL) fiyat etiketiyle listelenecek.