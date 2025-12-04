Menüyü Kapat
    2025 PlayStation Partner Ödülleri kazananları duyuruldu

    PlayStation Partner Ödülleri 2025 Japonya/Asya yarışmasında yıla damgasını vuran birbirinden kaliteli oyunlar duyuruldu.
    2025 PlayStation Partner Awards
    • PlayStation Partner Awards 2025 Japonya/Asya'da kazanan oyunlar açıklandı.
    • Bu yılın Büyük Ödül kazananları arasında eFootball, Dragon Ball: Sparking! ZERO, Marvel Rivals, Monster Hunter Wilds ve Zenless Zone Zero yer alıyor.
    • Partner Ödülü dalında ise Elden Ring Nightreign ve Metal Gear Solid Delta: Snake Eater gibi oyunlar öne çıkıyor.

    Sony, Asya kıtasına özel olarak düzenlediği PlayStation Partner Ödülleri 2025 kazananlarını resmen duyurdu. Bu pazardaki en başarılı oyunların onurlandırıldığı bu organizasyon, aynı zamanda halk tarafından seçilen oyunları da ödüllendiriyor.

    Büyük Ödül, Ekim 2024 ile Eylül 2025 arasında en yüksek uluslararası satış rakamlarına ulaşan Asya’da geliştirilen oyunlara veriliyor. Öte yandan yarışmadaki kategoriler yalnızca ticari başarıyı kapsamıyor. Ayrıca erişilebilirlik ve bağımsız yapımların önemini de ön plana çıkarıyor.

    PlayStation Partner Ödülleri 2025 kazananları belli oldu

    Sony tarafından duyurulan 2025 PlayStation Partner Ödülleri listesinde büyük ödülün kazananları şu şekilde sıralanıyor:

    • eFootball (Konami)
    • Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco)
    • Marvel Rivals (NetEase Games)
    • Monster Hunter Wilds (Capcom)
    • Zenless Zone Zero (miHoYo)

    2025 PlayStation Partner Awards

    Partner Ödülleri yalnızca uluslararası satış rakamlarına ulaşmakla kalmıyor. Aynı zamanda “özellikle önemli faaliyetlere” konu olan Asya’da geliştirilen oyunlara da veriliyor:

    • Elden Ring Nightreign (FromSoftware / Bandai Namco)
    • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami)
    • Path of Exile 2 (Grinding Gear Games)
    • Silent Hill f (Konami)
    • Wuthering Waves (Kuro Games)

    Bu yıl “indie oyun” kategorisinde liderliği ele alan üç oyun ise şunlar:

    • ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist (Binary Haze Interactive)
    • Nine Sols (Red Candle Games)
    • Urban Myth Dissolution Center (Hakaba Bunko / Shueisha Games)
    Sony, “erişilebilirlik” konusunda aşağıda yer alan iki oyunu öne çıkarıyor:

    • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (SEGA)
    • Monster Hunter Wilds (Capcom)

    Son olarak yarışmada kullanıcılar tarafından verilen oylarla belirlenen oyunlara da yer veriliyor. Silent Hill f’in de yer aldığı beş oyun şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
    • Dynasty Warriors: Origins (Omega Force / Koei Tecmo)
    • Monster Hunter Wilds (Capcom)
    • Silent Hill f (NeoBards Entertainment / Konami)
    • Wuthering Waves (Kuro Games)

    Son olarak en iyi ücretsiz Steam oyunları içeriğimize de göz atmanızı tavsiye ederiz. Listede birçok ilgi çekici oyun sizleri bekliyor.

    İlgili Haberler

