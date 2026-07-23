Sony FX5 tanıtıldı: Cinema Line’a Open Gate, dahili RAW ve üç temel ISO geliyor

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Sony, Cinema Line ailesine FX3 ile FX6 arasında konumlanan yeni tam kare sinema kamerası FX5'i ekledi.

FX5, FX serisinde ilk kez Open Gate çekim ve dahili 16 bit X-OCN RAW kayıt desteği sunuyor.

Kameranın gövde fiyatı 5.400 euro olarak açıklandı, ön siparişler 22 Temmuz'da başladı ve satışlar Ağustos ayında açılacak.

Japon teknoloji devi Sony, sinema kamerası ailesi Cinema Line için uzun süredir beklenen yeni modelini duyurdu. ILME-FX5 kod adıyla gelen kamera, kompakt FX3 ile daha profesyonel FX6 arasındaki boşluğu dolduruyor.

Şirket bu noktada önemli bir vurgu yapıyor: FX5 bir FX3 Mark II değil. Kendi konumlandırmasına sahip yeni bir model olarak tanıtılan cihaz, görsel olarak FX3’e benzese de teknik altyapısını üst segmentteki VENICE 2 ve BURANO modellerinden alıyor.

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FX5 ile birlikte Sony’nin Cinema Line ailesi artık FX2, FX30, FX3, FX5, FX6, BURANO ve VENICE 2 sıralamasıyla ilerliyor.

Sony FX5 özellikleri: Yeni sensör ve işlemci

Kameranın merkezinde yeni geliştirilen tam kare, arkadan aydınlatmalı ve tam istifli Exmor RS CMOS sensör bulunuyor. Sensörün etkin çözünürlüğü 16,6 megapiksel, toplam çözünürlüğü ise yaklaşık 18,2 megapiksel.

Bu çözünürlük tercihinin bilinçli bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Sony, yüksek megapiksel yerine ışık hassasiyetini ve okuma hızını önceliklendiriyor. İstifli sensör mimarisi ise FX3’te bulunmuyordu, dolayısıyla rolling shutter performansında belirgin bir iyileşme bekleniyor.

Görüntü işleme tarafında Sony’nin en yeni motoru BIONZ XR2 görev yapıyor. Bu işlemci, daha önce ayrı bir yongada bulunan yapay zeka işleme birimini bünyesine alıyor.

FX serisinde bir ilk: Open Gate ve dahili X-OCN RAW

FX5’in en dikkat çeken iki yeniliği, şimdiye kadar yalnızca üst segment Sony sinema kameralarında bulunan özellikler.

Bunlardan ilki Open Gate çekim. Kamera, sensörün tamamını 3:2 oranında okuyarak 5K çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Bu mod, anamorfik lenslerle çalışırken görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarıyor ve post prodüksiyonda dikey veya farklı oranlarda kayıpsız kadraj çıkarmaya imkân tanıyor. Open Gate çekim yalnızca X-OCN formatında kullanılabiliyor.

İkinci yenilik ise dahili RAW kayıt. FX3 kullanıcıları RAW kayıt için harici kaydediciye ihtiyaç duyuyordu. FX5 ise Sony’nin 16 bit sahne doğrusal RAW formatı X-OCN’i doğrudan hafıza kartına kaydedebiliyor. Bu da daha küçük ekipman kurulumu ve daha az ısınma riski anlamına geliyor.

Sony, mevcut X-OCN LT formatının yanına iki yeni sıkıştırma seçeneği ekledi: X-OCN C1 ve X-OCN C2. C1 formatı LT’ye göre yaklaşık yüzde 20, C2 ise C1’e göre yaklaşık yüzde 25 daha küçük dosya boyutu üretiyor.

Üç temel ISO ve Dual Gain

FX5, ISO 800, ISO 4000 ve ISO 12800 olmak üzere üç temel ISO değeri sunuyor. Karşılaştırmak gerekirse FX2 modeli 800 ve 4000, FX3a modeli ise 800 ve 12800 değerlerini destekliyordu. FX5 bu üç değeri tek gövdede birleştiriyor. Genel ISO aralığı ise 320 ile 409.600 arasında değişiyor.

Kamera ayrıca FX serisinde ilk kez Dual Gain çekim modunu destekliyor. VENICE 2 ve BURANO modellerinden gelen bu özellik, sensörü iki kez okuyarak rastgele gürültüyü bastırıyor ve gölge detaylarını temizliyor. Sony, S-Log3 çekimde 15+ diyafram dinamik aralık vaat ediyor.

Yavaş çekim: Lansmanda ne var, güncellemede ne gelecek?

Kare hızları konusunda dikkatli olmakta fayda var. Lansman sürümünde kamera 5K çözünürlükte saniyede 60 kare, 4K çözünürlükte 120 kare ve Full HD çözünürlükte 240 kareye kadar kayıt yapabiliyor.

Çokça konuşulan 5K 120 fps ve 4K 240 fps modları ise kutudan çıkmıyor. Sony, bu iki modu 2.0 sürüm yazılım güncellemesiyle ekleyeceğini ve güncellemenin Ağustos 2027 veya sonrasında yayınlanacağını belirtiyor. Aynı güncelleme, 3:2 Open Gate oranında XAVC S-I kayıt, dikey çekim için optimize edilmiş arayüz ve kare yakalama işlevini de beraberinde getirecek.

Bu özellikler üzerine üretim planlayanların takvimi buna göre kurması gerekiyor.

Gövde, arayüz ve kullanım

FX5’in gövde ölçüleri 132,2 x 79,0 x 87,0 milimetre, ağırlığı ise pil ve kart dahil yaklaşık 750 gram. Yani FX3 ile neredeyse aynı boyutta.

Ancak kullanım mantığı tamamen değişmiş durumda. Sony, Alpha serisinden gelen menü yapısını terk ederek FX6, VENICE 2 ve BURANO modellerinde kullanılan profesyonel menü sistemini FX5’e taşımış. CineAlta kameralarından miras alınan BIG6 ana ekranı, kare hızı, pozlama, örtücü, diyafram, LUT ve beyaz ayarı olmak üzere altı temel ayarı tek ekranda topluyor. VENICE 2’den gelen çok fonksiyonlu kadran da gövdeye eklenmiş.

Ekran tarafında 3,5 inç boyutunda, 16:9 oranında ve dört eksende hareket eden dokunmatik LCD bulunuyor. Pozlama araçları arasında dalga şekli monitörü, vektörskop, false color, focus map, histogram ve zebra yer alıyor.

Diğer öne çıkan teknik detaylar şöyle:

Özellik Detay Sensör Tam kare istifli Exmor RS CMOS, 16,6 MP etkin İşlemci BIONZ XR2 Dinamik aralık 15+ diyafram (S-Log3) Temel ISO 800 / 4000 / 12800 Odaklama En fazla 759 faz algılamalı nokta Hafıza Çift CFexpress Type A ve SDXC yuvası Pil NP-SA100, 2.670 mAh, yaklaşık 170 dakika kayıt Bağlantı HDMI Type A, 2x USB-C, kablolu LAN, Wi-Fi 2,4 / 5 / 6 GHz Görüntü sabitleme 5 eksenli optik, Dynamic Active Mode

Odaklama tarafında yapay zeka tabanlı insan duruşu tahmini kullanılıyor. Kamera artık insan ve hayvan gözüne ek olarak kuş gözünü de tanıyabiliyor. Anamorfik lensler için 1,3x, 1,5x, 1,6x, 1,8x ve 2,0x desqueeze desteği bulunuyor.

Yeni aksesuarlar

FX5 ile birlikte üç yeni aksesuar da tanıtıldı. DVF-EL1 adlı çıkarılabilir OLED vizör, 0,58 inç boyutunda ve yaklaşık 7,07 milyon nokta çözünürlüğünde bir panel taşıyor. DCI-P3 renk gamı ve 10 bit görüntüleme destekleyen vizör 0 ila 90 derece arasında eğilebiliyor. Fiyatı ise 750 euro.

XLR-H2 kol ünitesi ise iki XLR/TRS girişiyle 4 kanala kadar ses kaydını destekliyor ve 96 kHz, 32 bit float kayıt sunuyor. Fiyatı 900 euro. Önemli bir uyarı: FX3 için üretilen XLR-H1 kol ünitesi FX5 ile uyumlu değil.

Üçüncü aksesuar VMC-BNCU1 zaman kodu adaptör kablosu. Çoklu kamera senkronizasyonu için kullanılan kablonun fiyatı 100 euro.

Sony FX5 fiyatı ve çıkış tarihi

Sony FX5’in yalnızca gövde fiyatı 5.400 euro, XLR kol ünitesi dahil paket fiyatı ise 6.000 euro olarak açıklandı. Birleşik Krallık’ta bu rakamlar sırasıyla 4.700 sterlin ve 5.200 sterlin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 4.898 dolar ve 5.498 dolar seviyesinde.

Ön siparişler 22 Temmuz 2026 tarihinde açıldı. Kameranın satışa sunulması Ağustos ayında planlanıyor. Türkiye fiyatı ve satış tarihi ise henüz netleşmedi.