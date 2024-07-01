Apple kamera ve AR destekli bir AirPods modeli geliştiriyor

Apple çok yakında kulaklık ailesine yeni bir üye daha kazandıracak. AirPods serisini güçlendirmeye odaklanan şirket merakla beklenen yeni modelde sürpriz yeniliklere imza atacak. Henüz cihazın tasarımıyla ilgili herhangi bir bilgi ortalıkta dolaşmasa da yenilenmiş AirPods cihazının kamera modüllerine sahip olacağı ve AR/VR desteğiyle tüketicilerle buluşacağı ifade ediliyor.

Kameralı AirPods modelinin 2026 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Cihazda yer alacak kameranın uzamsal ses deneyimi sunmaya yardımcı olacağı; kameranın çevresel görüntüleri algılayarak insan-cihaz etkileşimini geliştireceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Apple’ın bu konuda daha önce çeşitli patent başvurularında bulunduğu da ekleniyor. İşte AirPods’un yeni sürümüyle ilgili ortaya çıkan ilk detaylar…

Apple’dan AirPods için devrimsel yenilik

Sektöre dair isabetli tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı bilgilere göre 2026 yılında piyasaya çıkacak AirPods modelinde yer alacak kamera, iPhone ya da diğer mobil cihazlarda gördüğümüz kameralardan farklı bir yapıya sahip olacak. Bu kameraların IR Blaster ile donatılıp cihazın ses deneyimi alanını geliştirmeye yardımcı olacağı ifade ediliyor. Böylelikle ürünün Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı ile de uyumlu bir şekilde çalışacağı aktarılıyor. Kuo’nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Yeni AirPod’ların, mekansal ses ile kullanıcı deneyimini geliştirmek ve mekansal bilgi işlem ekosistemini güçlendirmek için Vision Pro ve gelecekteki Apple kulaklıklarla birlikte kullanılması bekleniyor. Örneğin bir kullanıcı Vision Pro ile bir video izlediğinde ve yeni AirPods’u taktığında, başını belirli bir yöne çevirdiğinde, mekansal ses/bilgi işlem deneyimini geliştirmek için o yöndeki ses kaynağı vurgulanabilir.”

Yeni nesil AirPods cihazında yer alacak IR kamera desteği ortamdaki değişiklikleri pratik bir şekilde tespit ederek kullanıcıların işini kolaylaştırmaya odaklanacak. Merakla beklenen yeni ürünün üretimi Foxconn’a emanet edilecek. Foxconn firması 10 milyon üretim kapasitesi ile cihazın tedarikini üstlenecek.

İlk bakışta AirPods cihazlarında kamera sensörlerinin yer alması kulağa biraz garip gelse de Apple bunu yenilikçi bir çözüm için kullanacak. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen şirket, uzamsal sesin geliştirilmesi ve artırılmış gerçekliğin hayatımızda gün geçtikçe daha fazla yer edinmesi nedeniyle böyle bir yenilik sunacak.

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