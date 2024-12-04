Apple CEO’su Tim Cook ne zaman emekli olacak?

Apple CEO'su Tim Cook, emeklilik planlarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Tecrübeli yönetici, kendisine sıkça yöneltilen bu soruya muğlak ama keskin bir yanıt verdi.

1998 yılında Steve Jobs’un daveti ile Apple firmasına katılan Tim Cook, başlangıçta şirketin Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak hizmet veriyordu. Zamanla şirkette daha önemli bir rol oynayan Cook, sonraki süreçte Apple’ın tedarik zincirini optimize etmekle görevlendirildi. Firmanın maliyetlerini düşürüp gelirini artırmayı başaran isim, Jobs’un da şirkette en güvendiği isimlerden biri olmayı başardı.

Steve Jobs’un sağlık sorunlarından sonra geçici CEO olarak Apple’ın başına geçen Tim Cook, 2011 yılında ise Jobs’un tamamen yerini aldı. iPhone 4S ve Siri gibi yenilikçi teknolojilerle şirketteki liderliğinin ilk adımlarını atan Cook, zamanla Apple’ın Jobs’tan sonraki dönemde vazgeçilmez bir ismi olmayı başardı.

Apple’ın dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık piyasaya değerine ulaşan şirket olmasında büyük bir rol üstlenen Tim Cook, yeni ürün ve hizmetleriyle şirkette kendi hegemonyasını başlattı. Apple Watch, AirPods, Apple Music, Apple Vision Pro ve Apple Pay gibi birçok yeniliğe imza atan vizyoner isim, aynı zamanda şirketin Intel işlemcilere veda edip kendi ürettiği M serisi çip ailesine geçmesinde de başrollerden biri oldu.

64 yaşındaki tecrübeli yönetici görkemli bir kariyer inşa ederken, son dönemlerde “Tim Cook ne zaman emekli olacak?” sorusu internette hızla yayılmaya başladı. Steve Jobs’tan sonra birçok kişiye göre Apple’ı başarıyla yürüten liderin yerini gelecekte kime bırakacağı büyük bir merak konusu oldu. Cook, tüm bu merak edilen sorulara nihayet ilk kez yanıt verdi.

Tim Cook emeklilik ile ilgili ne düşünüyor?

Apple CEO’su Tim Cook, yakın zamanda yapılan bir röportajda emeklilik hakkındaki görüşlerinden bahsetti. Yapılan bu dikkat çekici röportaj, şirket liderliğini ne zaman bırakacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Röportajda Tim Cook’un CEO rolüne odaklanılarak Apple tarihinin çeşitli yönlerine değinildi. Apple’da ne kadar kalmayı planladığı sorulduğunda Cook, özellikle de yıllar geçtikçe bu sorunun kendisine çok sık geldiğini itiraf etti.

“Yaşlandıkça, saçlarım ağardıkça burayı daha da çok seviyorum,” diye şaka yapan Cook’un emeklilik sorusuna yanıtı muğlak ama keskin oldu: “Burada olmak bir ömür boyu sürecek bir ayrıcalık. Ve bunu kafamdaki ses zamanı geldiğini söyleyene kadar yapacağım.”

Wired tarafından yapılan Steve Jobs röportajı yukarıdan seyredilebilir. Aynı zamanda röportajın transkriptine göz atmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayarak ilgili metni detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.