Game of Thrones: Kingsroad için Steam’den erken erişim tarihi geldi

Game of Thrones evrenini genişletecek yeni bir oyun geliyor.

Aksiyon-macera temalı RPG oyunu Game of Thrones: Kingsroad için beklenen haber duyuruldu.

Oyunun 26 Mart tarihinde Steam platformunda erken erişime açılacağı bildirildi.

Netmarble Neo yeni aksiyon-macera RPG oyunu Game of Thrones: Kingsroad için erken erişim müjdesiyle karşımıza çıktı. Merakla beklenen oyunun önümüzdeki Çarşamba günü, yani 26 Mart tarihinde Steam’de erken erişime gireceği doğrulandı.

Game of Thrones hayranlarının dikkatini toplayan bu önemli gelişme, oyunun Steam Next Fest sırasında gösterilmesinin ardından duyuruldu. Sabırsızlık uyandıran oyun bu etkinlikte öne çıkarıldı ve çok sayıda geri bildirim aldı.

Game of Thrones: Kingsroad en az 1 ay erken erişimde olacak

WCCF Tech’in haberine göre erken erişim dönemi en az dört hafta sürecek. Oyunun resmi sayfasında yer alan bilgiye göre bu aşama oyunculara Westeros’un büyük bir bölümünü keşfetme imkanı sunacak. Yani Winterfell, King’s Landing ve Highgarden gibi büyük şehirler artık oynanabilir olacak.

İlk sürümde ana hikayenin 50 bölümü ve çok sayıda başka içerik yer alacak. Oyun sonu içeriklerine yönelik yüzlerce yan görev, açık dünya karşılaşmaları, kooperatif zindanları ve PvE mücadeleleri bekleniyor.

Geliştirici ayrıca erken erişim döneminin ardından Game of Thrones: Kingsroad oyununun Stormlands bölgesine genişletileceğini açıkladı. Storm’s End ve Felwood gibi bölgeler yeni görevler, açık dünya içerikleri ve ek işbirliği zindanları getirecek.

Geliştiriciler erken erişim döneminde oyunculardan çeşitli öneriler toplamak istiyor. Bu sayede resmi lansmandan önce oyun dengesi, arayüz, grafikler ve genel deneyim gibi unsurları iyileştirilmeye çalışılacak.

Game of Thrones: Kingsroad sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350

Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350 RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB video belleği)

Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB video belleği) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama alanı: 60 GB boş alan (SSD önerilir)

Önerilen sistem gereksinimleri: