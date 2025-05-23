Game of Thrones Kingsroad mobil ve PC için ücretsiz çıktı

Game of Thrones Kingsroad oyunu mobil cihazlar ve PC için yayınlandı.

Ücretsiz RPG oyunu HBO'nun ünlü Game of Thrones dizisinden ilham alıyor.

George R. R. Martin tarafından yaratılan Game of Thrones serisine dayanan yeni aksiyon-macera RPG oyunu nihayet piyasaya çıktı. Uzun bir süredir beklenen Game of Thrones Kingsroad artık PC ve mobil cihazlarda ücretsiz olarak yayınlandı.

Netmarble oyunun dünya çapında lansmanını duyurdu. Game of Thrones dünyasının heyecan verici atmosferini barındıran oyun için Amerika, Avrupa, Afrika, Okyanusya ve Orta Doğu dağıtımları doğrulandı.

Bu sayede oyuncular bugün itibariyle Steam, Epic Games Store, Windows Launcher, Android ve iOS üzerinden oyuna erişebilecek. Platformlar arası çapraz oyun desteği oyunculara daha fazla esneklik sağlıyor.

Game of Thrones evreni RPG dünyasına taşınıyor

Game of Thrones serisinden uyarlanan oyun, bizleri Tyre Hanesi’nin varisi olan yeni bir karakterin rolüne sokuyor. Ayrıca Şövalye, Paralı Asker ve Suikastçı olmak üzere üç sınıftan birini seçebilirsiniz. Her biri farklı beceriler ve stratejiler sunuyor.

Bu şekilde her oyuncu dövüşü kendi tarzına ve başlangıçta seçtiği sınıfa göre uyarlayabiliyor. George RR Martin’in eserlerinden esinlenilen oyunda Drogon gibi efsanevi yaratıklar yer alıyor. Ayrıca Buz Örümcekleri, Demir Gagalı Griffinler ve Gök Gürültülü Tekboynuzlar gibi yeni tehditler de sunuyor.

Oyuncular seride sunulan zengin detaylarla Westeros’u keşfedebilecek. Ekip, yaptıkları araştırmalar sonucunda King’s Landing, Highgarden, Castle Black ve The Wall gibi simgesel bölgeleri yeniden yarattı.

Oyunda ayrıca yeni “Part 3” güncellemesiyle birlikte gelen Felwood gibi yeni alanlar da yer alıyor. Oyuncular ayrıca Jaime Lannister, Cersei, Stannis Baratheon ve Olenna Tyrell gibi tanıdık karakterlerle karşılaşacak.

Game of Thrones Kingsroad oyununda dört oyuncuya kadar destekleyen Altar of Memories adlı bir kooperatif modu da bulunuyor. Bu oyunda takımlar, takım çalışması, tuzaklar ve ortak saldırılar gerektiren yaratıklarla savaşıyor.

Bu şekilde oyun, Westeros evreninde fantastik ve aksiyonu bir arada sunan zorluklar sunuyor. Boss’lar arasında Altar of Memories Unicorn, Ice Spider ve Irongaga Griffin yer alıyor.

Oyun maksimum seviye 40’tan 45’e çıkarılmış ve efsanevi eşyalar da dahil olmak üzere yeni eserlerle geliyor. Ayrıca geliştiriciler, yeni yayınlanan bölgelerdeki görevleri tamamlayanlar veya belirli boss’ları yenenler için yeni başarılar sunuyor.

Son olarak Netmarble, lansmanı kutlamak amacıyla 5 Haziran’a kadar Web Mağazasına erişen oyunculara günlük ödüller sunuyor.

Game of Thrones Kingsroad sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8350

Intel Core i5-2500K / AMD FX-8350 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB DirectX: DirectX 12

DirectX 12 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama alanı: 60 GB boş alan

60 GB boş alan İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Önerilen sistem gereksinimleri: