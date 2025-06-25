Digimon Story Time Stranger sistem gereksinimleri açıklandı

Bandai Namco, Digimon Story Time Stranger'ın sistem gereksinimlerini açıkladı.

Merakla beklenen oyun dünya çapında 3 Ekim 2025'te PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için piyasaya çıkacak.

Digimon Story Time Stranger sistem gereksinimleri Bandai Namco tarafından resmen duyuruldu. 3 Ekim tarihinde piyasaya çıkması beklenen serinin yeni oyunu, gerçek dünya ile dijital evren arasında geçen sıra tabanlı savaşlar, yaratık evrim sistemi ve 450’nin üzerinde koleksiyonluk Digimon içeren bir RPG deneyimine ev sahipliği yapacak.

Merakla beklenen oyun iki dünya arasındaki bağlantıyı içeren bir gizemi çözmeye odaklanıyor. Digimon Story Time Stranger ayrıca savaşları doğrudan etkileyen belirli yeteneklerle Digimon için derin özelleştirme seçenekleri de sunmayı planlıyor.

Digimon Story Time Stranger sistem gereksinimleri

Oyunun resmi Steam sayfasına göre oyunu düşük ayarlarda 1080p ve 60 FPS’de oynamak isteyen oyuncuların en azından aşağıdaki donanımlara sahip olması gerekiyor:

İşletim sistemi: Windows 10 veya Windows 11 (64-bit)

Windows 10 veya Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), AMD Radeon RX 580 (8 GB) veya Intel Arc A580 (8 GB)

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), AMD Radeon RX 580 (8 GB) veya Intel Arc A580 (8 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 27 GB boş disk alanı

Bandai Namco bu konfigürasyonla akıcı bir oyun deneyiminin mümkün olacağını, ama yine de ağır sahnelerde kare hızının düşebileceğini tahmin ediyor. Oyunun DirectX 12’nin tam desteğine ihtiyacı var. Ayrıca en az 4 GB VRAM’e sahip bir GPU gerekiyor.

Saniyede 60 kare hızında yüksek görsel kalite arayan kullanıcılar için şirket aşağıdaki seti öneriyor:

İşlemci: Intel Core i7-11700K veya AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-11700K veya AMD Ryzen 7 3700X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 980 (4 GB), AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB) veya Intel Arc A580 (8 GB)

NVIDIA GeForce GTX 980 (4 GB), AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB) veya Intel Arc A580 (8 GB) İşletim sistemi: Windows 10 (sürüm 1809 veya üzeri) veya Windows 11

Windows 10 (sürüm 1809 veya üzeri) veya Windows 11 DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Depolama: 27 GB boş disk alanı

Yapımcı bu konfigürasyonda bile performansın belirli sahnelerin grafik yüküne bağlı olarak değişebileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca DLSS veya FSR gibi herhangi bir yükseltme işlevinden bahsedilmiyor. Bu da söz konusu ayarların zaten doğal çözünürlükteki performansa dayalı olduğunu gösteriyor.

Şirket sınırlamanın nedenini henüz açıklamadı. Fakat PC’deki minimum gereksinimlerin yüksek kabul edilmemesi nedeniyle bu tercih toplulukta soru işaretlerine neden oldu.

Merakla beklenen Digimon Story Time Stranger oyunu dünya çapında 3 Ekim 2025’te piyasaya sürülecek. Oyun şu anda Steam’de ön siparişe açık durumda. Ayrıca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için de mevcut olacak.