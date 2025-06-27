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    Japonya, Google Pixel 7 satışlarını yasakladı: Sırada iki model daha var

    Google Pixel 7 serisi akıllı telefon ailesinin satışları Japonya'da patent ihlali gerekçesiyle yasaklandı.
    • Japonya'da patent ihlali gerekçesiyle Pixel 7 satışlarına yasak getirildi.
    • Çok yakında Pixel 8 ve Pixel 9'un da benzer bir yasaklanma tehlikesiyle karşılaşabileceği söyleniyor.

    Bir patent anlaşmazlığında Google, geçtiğimiz yıllarda piyasaya duyurduğu Pixel 7 cihazını Japonya’da satmaktan men edildi. Davanın arkasındaki şirket ayrıca yine aynı markanın yeni nesil akıllı telefonlarını da yasaklamaya çalışıyor gibi görünüyor.

    Güney Koreli ETNews’in haberine göre Japonya’daki bir mahkeme, Google’ın Pixel 7 ile Güney Kore merkezli bir cep telefonu şirketi olan Pantech’in patentlerini ihlal ettiğine karar verdi.

    Patent ihlalinin detayları ortaya çıktı

    Söz konusu patent, 4G haberleşmesinin çalışması için gerekli olan bir teknolojiye ilişkin olup, sinyal haritalamasını içermektedir ve şu şekilde açıklanıyor:

    “Bu davanın patent konusu, uzun vadeli evrim (LTE) şebekesindeki bir baz istasyonundan bir terminale bir onay (ACK) sinyali gönderen bir kontrol sinyali eşleme teknolojisidir. Bu 4. nesil (4G) iletişim standartlarının uygulanması için olmazsa olmaz bir teknolojidir.”

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    Davaya bakan yargıç, Google’ın anlaşmazlığa karşı “samimiyetsiz bir tutum” sergilediğini ve bunun da satış yasağına yol açtığını değerlendirdi. Sonuç olarak şirket, Asya ülkesinde artık “Pixel 7 serisinden ürünleri satamayacak, sergileyemeyecek, transfer edemeyecek ya da ithal edemeyecek.

    Fakat yine de bu durum Japonya’daki pek çok insan için büyük bir sorun olmayacak. Zira Pixel 7 artık ülkedeki çoğu operatör ve perakendecide mevcut değil. 2022’de piyasaya sürülen cihaz artık Google’ın resmi internet sitesinde bile satışa sunulmuyor.

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    Pixel 8 ve 9 için de yasak gelebilir

    Öte yandan Japonya’nın bununla da yetinmeyeceği söyleniyor. İddialara göre Pantech ülkede Pixel 8 ve Pixel 9 serisi akıllı telefon modellerinin de satışını yasaklamaya çalışıyor. Fakat Pantech’in bu konuda başarılı olup olamayacağı henüz netleşmedi.

    Google Pixel 9

    Yakın zamanda yeni Pixel 10 serisi akıllı telefon ailesini küresel olarak duyurmaya hazırlanan Google için bu durum ağır bir darbe olabilir. Yine de işin sonucunu zaman gösterecek gibi görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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