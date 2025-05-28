Clair Obscur: Expedition 33 bir ayda 3,3 milyon kopya sattı

Clair Obscur Expedition 33 ironik bir satış başarısına ulaştı.

Oyun yalnızca 33 günde 3,3 milyon kopya sattı.

Geliştirici ekip, oyunculara desteklerinden ötürü teşekkürlerini paylaştı.

24 Nisan tarihinde resmi olarak piyasaya sürülen Clair Obscur: Expedition 33, yılın en önemli yapımlarından biri haline gelmeyi başardı. Yılın Oyunu ödülünü kazanmaya en yakın adaylardan biri olan yapım şu anda PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Game Pass için yayınlandı.

Popüler RPG oyunu mükemmel performansını sürdürüyor. Çıkışının üzerinden 33 gün geçmesine rağmen Expedition 33 oyunu 3,3 milyon adet sattı. Sadece hızıyla değil, aynı zamanda sayıların örtüşmesiyle de etkileyici bir kilometre taşına ulaşmış oldu.

Geliştirici ekip oyunculara destekleri için teşekkür etti

Clair Obscur: Expedition 33’ün X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı resmi paylaşımda, bu başarıya yorum yapılarak rekor sürede 3,3 milyon adet sattıkları vurgulandı. Bu da bir bakıma oyunun ismi ve satış rakamıyla örtüşüyor.

Aynı paylaşımda takım, oyunculara bu gerçeküstü anı sağladıkları ve destekleri için teşekkür ediyor. Şirketten gelen açıklama şu şekilde oluyor:

Thirty-three days ago, we released Clair Obscur: Expedition 33. Since then, we’ve sold 3.3 million copies. Seriously. As of today.

We couldn’t make that up. Another entry on the long list of surreal moments that your support has made real. Thank you ALL. Tomorrow comes.🤝 pic.twitter.com/OclgkZAtgP — Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) May 27, 2025

“Otuz üç gün önce Clair Obscur: Expedition 33’ü yayınladık. O tarihten bu yana 3,3 milyon kopya sattık. Cidden. Bugünden itibaren. Bunu uydurmamız mümkün değil. Desteğinizin gerçeğe dönüştürdüğü gerçeküstü anların uzun listesine bir yenisi daha eklendi. Hepinize teşekkür ederim.

Clair Obscur: Expedition 33, resmi olarak yayınlanmasından bu yana popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana Xbox Game Pass’te mevcut olmasına rağmen oyun, Steam’de etkileyici sayıda eş zamanlı oyuncuya ulaşmayı başardı.

“Yeni oyunlar için harika fikirlerimiz var”

Oyunun yapımcısı François Meurisse, GameIndustry.Biz ile yaptığı röportajda oyun için “Hayal bile edemeyeceğimiz bir başarı yakaladı. Tahminlerimizi çok hızlı şekilde aştık” ifadelerini kullandı.

Sandfall Interactive ekibinin yeni bir oyun için hazır olduğunu vurgulayan yapımcı, yine de yeni bir projeye başlamak için erken olduğunu belirtti:

“Sıradaki projeye geçmek için sabırsızlanıyorum. Zira stüdyoyu beş yıl önce kurduğumuzdan çok daha verimli bir pozisyonda başlayacağız. Bu haliyle daha büyük beklentiler yaratıyor. Ayrıca daha da mücadeleci olacak. Ancak şunu söyleyebilirim ki bizim sıradaki oyun için harika fikirlerimiz var.”

Clair Obscur: Expedition 33 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri: (1080p çözünürlükte ve en düşük grafik ayarlarında 30 FPS için)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB / Intel Arc A380 6GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB / Intel Arc A380 6GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 55 GB kullanılabilir alan (SSD gereklidir)

Önerilen sistem gereksinimleri: (1080p çözünürlükte ve en yüksek grafik ayarlarında 60 FPS için)