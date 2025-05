Clair Obscur: Expedition 33 bir ayda 3,3 milyon kopya sattı

24 Nisan tarihinde resmi olarak piyasaya sürülen Clair Obscur: Expedition 33, yılın en önemli yapımlarından biri haline gelmeyi başardı. Yılın Oyunu ödülünü kazanmaya en yakın adaylardan biri olan yapım şu anda PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Game Pass için yayınlandı.

Popüler RPG oyunu mükemmel performansını sürdürüyor. Çıkışının üzerinden 33 gün geçmesine rağmen Expedition 33 oyunu 3,3 milyon adet sattı. Sadece hızıyla değil, aynı zamanda sayıların örtüşmesiyle de etkileyici bir kilometre taşına ulaşmış oldu.

Clair Obscur: Expedition 33’ün X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı resmi paylaşımda, bu başarıya yorum yapılarak rekor sürede 3,3 milyon adet sattıkları vurgulandı. Bu da bir bakıma oyunun ismi ve satış rakamıyla örtüşüyor.

Aynı paylaşımda takım, oyunculara bu gerçeküstü anı sağladıkları ve destekleri için teşekkür ediyor. Şirketten gelen açıklama şu şekilde oluyor:

Thirty-three days ago, we released Clair Obscur: Expedition 33.

Since then, we’ve sold 3.3 million copies.

Seriously. As of today.

We couldn’t make that up.

Another entry on the long list of surreal moments that your support has made real. Thank you ALL.

Tomorrow comes.🤝 pic.twitter.com/OclgkZAtgP

— Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) May 27, 2025