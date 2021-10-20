TikTok’tan nasıl para kazanılır?

Sosyal medya dünyayla etkileşim biçimimizi büyük ölçüde değiştirdi. Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlar, kullanıcılara bilgi paylaşma ve dünyanın her yerinden insanlarla bağlantı kurma konusunda yeni fırsatlar verdi. Hatta bazı durumlarda bu platformlar kullanıcılar için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Şu an bu gelir kaynaklarının en popüler örneklerinden birinin de TikTok olduğunu söylemek mümkün.

2017 ABD lansmanından bu yana kitlesel popülerlik kazanarak sahneye çıkan TikTok, hızla büyümeye devam ederken; kullanıcıların platformdan yararlanma biçimleri de çeşitleniyor.

İster sıkı bir TikTok kullanıcısı olun, ister yeni öğreniyor olun, siz de bu yazıyı okuyarak TikTok platformunda önemli bir kazanç elde edebilirsiniz.

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TikTok nedir?

TikTok, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya ağlarından biridir. Esasen video odaklı bir sosyal paylaşım platformu olan TikTok’ta; dans, komedi, eğitici vb. pek birçok konuda farklı içerikleri keşfetmek mümkün.

İlk olarak 2016 yılında Çin’de “Douyin” adı altında piyasaya sürülen platform, 2017’de ABD piyasasına girdi ve Z kuşağı kullanıcıları arasında büyük bir popülerlik kazandı. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip olan TikTok, hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabiliyor.

TikTok’u kimler kullanıyor?

TikTok özellikle genç nüfus için tamamen farklı bir anlam ifade ediyor. “Gen Z” olarak da ifade edilen Z kuşağından olan birine TikTok’u sorduğunuzda, muhtemelen size TikTok’u sevdiğini söyleyecektir. Esasen Z kuşağından olmayan kullanıcılar arasında da popüler olan TikTok, an itibariyle dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarından biri haline gelmiş durumda.

TikTok videoları kimilerine göre eğlenceli, kimilerine göre ise saçma gelebilir. Ancak herkes tarafından kabul edilen bir gerçek var ki, o da TikTok videolarının bağımlılık yaratması. Birçok insan için TikTok, Vine tarafından bırakılan bir boşluğu dolduruyor gibi görünse de, TikTok’ta bundan daha fazlası var. TikTok, kullanıcılara kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmeleri için platformu sürekli geliştiriyor.

Peki TikTok’u sadece Z kuşağı mı kullanıyor?

Sorunun cevabı için TikTok ile ilgili bazı istatistiklere göz atmakta fayda var:

TikTok Eylül 2016’da piyasaya sürüldü ve lansmanından bu yana üç yıl içinde oldukça popüler oldu. TikTok’un dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor (Datareportal, 2020). Bu rakam TikTok’un LinkedIn, Twitter, Pinterest ve Snapchat gibi platformların önüne geçmesini sağlıyor.

TikTok kullanıcılarının yüzde 41’i, 16 ile 24 yaşları arasında (Globalwebindex, 2019).

2019’da TikTok uygulamasını indirenlerin çoğu Asya ülkeleri ve Hindistan’dan geldi. 2019’da her 10 TikTok indirmesinden 6’sı Hindistan’da gerçekleşti.

Hindistan’ı sırasıyla 45.5 milyon (yüzde 7.4) ve 37.6 milyon (yüzde altı) indirme ile Çin ve ABD takip ediyor.

TikTok, Güney Asya ülkesindeki artan popülaritesinin tamamen farkında ve platformu yerel nüfusa hitap edecek şekilde uyarlamaya devam ediyor. Halen 15 Hint dilini destekliyor ve ülkedeki son eğitim programı ile pazarlama stratejisine devam ediyor.

TikTok gençler arasında ezici bir şekilde daha popüler olsa da, son rakamlar aslında bu trendde bir değişiklik gösteriyor. 2018’in üçüncü çeyreğindeki hafif düşüşlerin yanı sıra, TikTok kullanan ABD’li yetişkinlerin sayısı son birkaç yıldır sürekli olarak artış gösteriyor (Marketingcharts, 2019).

2017’nin dördüncü çeyreğinin başında 2.6 milyon ABD’li yetişkin TikTok kullanıcısı vardı. Sadece 12 ay sonra, bu neredeyse üç kat artarak 7.2 milyona yükseldi. Eylül 2018’den bu yana, ABD’li yetişkinler arasında TikTok kullanımı katlanarak arttı, iki ayda iki katına çıkarak 14.3 milyona ulaştı.

18 aydan kısa bir sürede, ABD’li yetişkin TikTok kullanıcılarının sayısı 5,5 kat arttı.

Kaynak: https://www.niobehosting.com/blog/tiktok/

TikTok’tan para kazanmak mümkün mü?

Marka ve şirketlerin TikTok’a artan ilgisiyle birlikte, TikTok kullanıcıları (“TikTokers”) için uygulamadan önemli ölçüde para kazanma fırsatı ortaya çıktı. Aslında, bazı TikToker’ların bu platform aracılığıyla milyon dolarlar kazandığını ve bunu “influencer” kimlikleri ile tam zamanlı, kazançlı bir kariyer haline getirdiğini söyleyebiliriz.

Tabi ki çoğu kullanıcı için bu tür bir kazançlar bir gecede olmuyor. Oluşturduğunuz içeriği bir gelir akışına dönüştürmeden önce varlığınızı ve takipçi kitlenizi büyütmek için üzerinde düşünmeniz ve plan yapmanız gereken bazı adımlar var:

1. Markanızı oluşturun

Markanızı oluşturmak, başlangıç için kritik bir adımdır. Bu adımda, paylaşmak istediğiniz videoların turu hakkında bir fikrinizin olması oldukça önemlidir.

Hesabınızda birçok farklı türde video olmasını isteyebilirsiniz, ancak bu noktada hepsinin markanızın kimliğine uygun olması konusunda zorlanabilirsiniz. Bu yüzden hangi konularda iyi olduğunuzu veya hangi konuların sizi daha çok ilgilendirdiğini düşünün ve ardından sürekli olarak bu ilgi alanları etrafında içerik oluşturmayı planlayın. Sizi diğer kullanıcılardan neyin ayıracağına karar verin.

2. İnsanların görmek istediği içeriği yayınlayın

Hedef kitlenizi ve bu hedef kitlesinde yer alan kullanıcıların ne tür içeriklerden hoşlanabileceğini düşünün. Aradığınız içerik türünü bulduğunuzda, içerikleri güncel, özgün ve ilgi çekici bir yapıda hazırlayın. Tutarlı bir gönderi planına bağlı kalın ve mümkünse her gün veya günaşırı yeni içerik üretmeye çalışın. Eğer TikTok dünyasına yeni adım atıyorsanız günde birden fazla video yayınlamak takipçi kazanmanıza yardımcı olabilir.

3. Takipçilerinizi büyütün

Bu muhtemelen en önemli (ve muhtemelen en çok istenen) adımdır. Çünkü videolarınızdan para kazanmak istiyorsanız, önemli bir takipçi kitlesine ihtiyacınız olacaktır. Konuyla ilgili araştırma yapan birçok uzman, TikTok hesabınızdan gerçek anlamda para kazanmadan önce en az 10.000 takipçiyi hedeflemeniz gerektiğini söyler. Takipçi edinmenin en iyi yolu, 1. ve 2. adımları takip etmek ve kitlenizle sık sık eğlenceli ve özgün yollarla etkileşim kurmaktır.

TikTok’ta para kazanmanın yolları

TikTok’tan nasıl para kazanılır, öğrenmek için aşağıdaki alternatif yöntemleri uygulayabilirsiniz:

1. Influencer Marketing ve Sponsorlu Gönderileri deneyin

Influencer pazarlama, markalı ürünleri satmak için “sosyal medya fenomenlerini” işin içine dahil eden popüler bir pazarlama türüdür.

Influencer pazarlama ile şirketler, satışlarını arttırma amacıyla ürünlerini / hizmetlerini / markalarını tanıtan sponsorlu gönderiler oluşturmak için infleuncer’larla çalışır. Bu nedenle kendinizi güçlü bir takipçi tabanına sahip bir influencer olarak görüyorsanız, hedef kitlesi takipçilerinizle aynı doğrultuda olan bir markayla çalışmayı düşünebilirsiniz.

2. TikTok’un reklam platformunda reklam oluşturun

Tıpkı Facebook, Twitter ve Instagram’da olduğu gibi, TikTok’ta da kullanıcıların, pazarlamacıların ve işletmelerin ürünlerine ve paylaşımlarına etkileşim göstermelerini sağlayan, websitelerine ücretli trafik göndermelerine olanak tanıyan bir reklam sistemi bulunuyor. Bu reklam platformunu kullanarak marka farkındalığı, gönderi etkileşimleri, web trafiği gibi konularda istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Burada önemli olan nokta ise reklamlarınızın hedef kitlesini doğru bir şekilde belirlemektir.

3. Hesap oluşturup satın

TikTok’ta para kazanma alternatiflerinden biri de belirli bir seviyeye getirdiğiniz TikTok hesabınızı satmaktır. Belirli bir konu altında videolarınızı paylaştığınız ve organik olarak takipçi tabanını büyüttüğünüz hesabınızı, kitlenizle ilgilenebilecek markalara veya diğer kullanıcılara satabilirsiniz. Örneğin, fırıncılık ile ilgili videoların paylaşıldığı ve belli bir seviyeye getirilmiş olan bir TikTok hesabı, aynı sektörde yer alan marka ve kullanıcılar için çekici hale gelecek ve hesabın satılması sürecini kolaylaştıracaktır.

4. Hesabınızda markalı ürünleri satın

TikTok platformunda organik olarak takipçi tabanını büyütmüş olduğunuz hesabınız üzerinden kendi ürünlerinizin satışını gerçekleştirebilir ve bu sayede önemli bir gelir elde edebilirsiniz. Bir diğer deyişle, kendi ürünlerinizin pazarlamasını TikTok üzerinden yapabilirsiniz.

5. Takipçilerinizden bağış toplayın

TikTok, kullanıcıların canlı yayına girip izleyicilerinden bağış veya sanal hediyeler toplamasına olanak tanıyan yerleşik bir sisteme sahiptir. Jetonlar aracılığıyla yapılan bu bağışlar ve verilen hediyeler ile yaptığınız yayınların üzerinden para kazanabilirsiniz. 100 ile 10.000’lik paketler halinde mevcut olan jetonların maliyeti ise 0,99 – 99,99 dolar arasında değişmektedir.

1.000 veya daha fazla takipçisi olan TikTok kullanıcıları, canlı yayına girdiklerinde izleyicileri tarafından jetonlarla ödüllendirilebilir. Yayını yapan hesap bu madeni paraları elmasa çevirir (bir elmas = iki madeni para) ve bu elmaslar PayPal aracılığıyla nakite dönüştürülebilir.

6. Yönetim hizmetleri verin

TikTok’un arkaplanında kalan tarafı ile daha fazla ilgileniyorsanız ve yaratıcı becerilerinizden yararlanmanın bir yolunu arıyorsanız, TikTok kullanıcılarına yönetim hizmetleri sunmayı düşünebilirsiniz.

TikTok hesaplarını yöneterek, TikTok kullanıcıları ve onlarla çalışmak isteyen markalar için bir arabulucu olarak hareket ederek para kazanabilirsiniz.