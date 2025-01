iPhone SE 4’ün göz alıcı iki rengi ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple çok yakında yeni iPhone SE 4 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen modelin sızdırılan ilk görselleri, bazı açılardan iPhone SE 3 ve iPhone 16’ya benzeyen, fiyat-performans odaklı bir cihaz arayan tüketicilere odaklanarak tasarlanmış bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Apple yeni uygun fiyatlı iPhone modelinin hem dış görünümünü hem de kasayı yenilemeyi planlıyor. Güvenilir kaynaklara göre cihazın resmi duyurusu Nisan ayı başlarında gelebilir. iPhone 16e adıyla piyasaya çıkacağı da öne sürülen modelin sızdırılan son görüntüleri, cihazın göz alıcı iki rengini bizlere sunuyor.

Apple’ın fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni modeli, iPhone 16 ile kıyaslanabilir bir performans vaat ediyor. Cihazın 8 GB RAM ile desteklenen A18 işlemciyle donatılacağını söyleniyor. Bu da iPhone SE 4’ün Apple Intelligence üretken yapay zeka özelliklerine tam destek sağlayacağı anlamına geliyor.

Fiyatı düşük tutmak için iPhone SE 4’ü daha pahalı modellerden farklılaştıracak bazı tasarım seçimleri yaptığı görülüyor. Prototipleri iki renkte gösteren çeşitli görüntüler, geçmişe kıyasla tamamen revize edilmiş bir tasarımı bizlere gösteriyor.

iPhone SE 4’ün gövdesinin düz kenarları ve daha büyük bir ekranı olduğu görülüyor. Bu da eski tasarımın terk edildiğinin açık bir işareti olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kamera açısından bakıldığında yeni cihazın bazı tavizler göstereceği anlaşılıyor.

Görüntülerde biri ön, diğeri arka olmak üzere yalnızca iki sensör gösteriliyor. Bunun cihazın üretim maliyetlerini düşük tutmak için zorunlu bir seçim olduğunu belirtelim. Yine de bu noktada Apple’ın yazılım ekosistemi ve kanıtlanmış donanımı, büyük bir tüketici tabanının ilgisini çekecek diye düşünülüyor.

Ayrıca yeni iPhone SE 4, şirketin tescilli 5G modemine sahip ilk Apple akıllı telefonu olacak. Qualcomm çiplerinin yüksek maliyetinden kaçınmak isteyen şirket, çözümü kendi üretiminde buldu.

Bunun yanı sıra Majin Buu yakın zamanda X profilinde kısa bir video yayınladı. Videoda iPhone SE 4 tüm hatlarıyal karşımıza çıkıyor. Video cihazı lansmandan yakından gözlemlemenize olanak sağlıyor.

Here’s what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025