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    Bekleyiş sona eriyor: iPhone SE 4 için geri sayım başladı

    iPhone SE 4 lansman etkinliği için geri sayım başladı. Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone'un çok yakında piyasaya çıkacağı söyleniyor.
    iPhone SE 4
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    • Bütçe dostu iPhone SE 4 için geri sayım başladı.
    • Merakla beklenen yeni "SE" (Special Edition) modelinin önümüzdeki hafta duyurulacağı iddia ediliyor.
    • Cihazın lansmandan iki hafta sonra tüketicilerin eline ulaşması bekleniyor.

    Teknoloji devi Apple’ın, fiyatına göre oldukça iyi bir performans sunacağı söylenen, orta seviye akıllı telefon pazarına hitap etmesi beklenen iPhone SE 4 modelinin lansman etkinliği için artık neredeyse hazır olduğu söyleniyor. Başlangıçta Mart ayı sonunda lansman yapılması planlanan etkinlik için şimdi durumlar tamamen değişmiş gibi görünüyor.

    Bloomberg editörü Mark Gurman’ın son iddialarına göre iPhone SE 4 lansman etkinliği önümüzdeki hafta yapılacak. Ancak yeni uygun fiyatlı iPhone cihazının tanıtımının büyük bir etkinlik ile gerçekleşmesi beklenmiyor. Bunun yerine merak edilen lansmanın Apple’ın internet sitesi üzerinden sessiz sedasız ve fazla tantana yapılmadan, daha “soft” bir etkinlikle gerçekleşmesi bekleniyor.

    iPhone SE 4’ten neler bekliyoruz?

    Dördüncü nesil iPhone SE’nin kesin teknik detayları muhtemelen önümüzdeki hafta yapılacak lansmana kadar resmi olarak açıklanmayacak. Fakat yine de aylardır devam eden ısrarlı sızıntılar, merakla beklenen cihazın teknik özellikleri hakkında ilk bilgileri şimdiden bizlere yansıtıyor.

    iPhone 16e adı altında raflara geleceği öne sürülen iPhone SE 4’ün Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine destek vereceği söyleniyor. Bunun için cihazın, iPhone 16’daki A18 çipiyle donatılacağı söyleniyor. Aynı zamanda muhtemelen en az 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacağı da konuşuluyor. Cihazda ilk kez Qualcomm’un modemi değil, Apple’ın kendi geliştirdiği 5G modem kullanılacağı biliniyor.

    iPhone SE 4

    Artık güncelliğini yitirmiş olan 2022 yapımı iPhone SE 3 ile karşılaştırıldığında, dördüncü nesil iPhone SE’nin tasarım anlamında da modernize edilmesi bekleniyor. Daha önceki sızıntıların da gösterdiği gibi model iPhone 14 temel alınarak tasarlanacak. Arka tarafta 48 MP ana kamera yer alacak. Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerasına sahip olacak.

    Yeni iPhone SE 4 modeli önemli ölçüde daha büyük 6.1 inçlik bir OLED ekrana geçecek. Ayrıca selefinin Touch ID’sinin yerini alan Face ID entegrasyonu da mevcut olacak. iPhone 14’ün tasarımını takip eden yeni “SE” modelinde çentik olabileceği belirtiliyor.

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    Fakat yine de geçmişteki bazı raporlar, iPhone 15 ile tanıtılan Dinamik Ada tasarımının entegrasyonundan bahsediyor. Bu durum iPhone SE 4’ü daha da modern hale getirecek gibi görünüyor. Fakat yine de bu unsur muhtemelen daha yüksek üretim maliyetlerine yol açacak.

    Son olarak iPhone SE 4’ün fiyatı yaklaşık 600 Euro olarak raflarda boy gösterecek. Merakla beklenen cihaz, lansmandan yaklaşık iki hafta sonra tüketicilerin eline ulaşacak.

    Son olarak iPhone 13’ün indirimli fiyatlarla A101’e geldiğini de hatırlatalım. Cihaz dikkat çekici avantajlı rakamlardan alıcılara hitap ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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