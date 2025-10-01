iPhone Air şarj hızı konusunda sınıfta kalıyor

iPhone Air'ın şarj hızı konusunda serinin diğer modellerinin gerisinde kaldığı anlaşıldı.

YouTube'da yayınlanan bir test videosunda, Apple'ın ultra ince modelinin şarj performansı ele alındı.

Cihazın, serinin temel üyesi iPhone 17'den daha yavaş şarj olduğu ortaya çıktı.

Ultra ince iPhone Air, güçlü kameralar ve daha büyük pil gibi kullanıcıların istediği birçok özellikten feragat ederek ultra ince tasarıma odaklanan bir tasarımla duyuruldu. iPhone 17 serisine göre daha kısa pil ömrüne sahip olan modelin, aynı zamanda şarj kapasitesi konusunda da sınırlı olduğu aktarıldı.

iPhone Air’ın şarj hızının düşürüldüğü ChargerLAB YouTube kanalı tarafından yapılan bir testte ortaya çıktı. Serinin temel üyesi iPhone 17, ultra ince iPhone’u şarj hızı konusunda geride bırakmayı başardı.

Apple “ince tasarım” uğruna şarj gücünden ödün verdi

YouTube’da yayınlanan test videosu, iPhone Air’ın 20W adaptör ve USB-C kablosuyla 30 dakikada pilinin yüzde 50’sini şarj ettiğini gösterdi. Asıl büyük sürpriz ise cihazı 30W adaptörle şarj ederken şarj süresinin değişmemesiydi. Oysa normal şartlarda bu adaptörün şarjı daha hızlı hale getirmesi bekleniyordu.

Aynı durum daha hızlı şarj cihazları için de geçerliydi. Bu da Apple’ın, iPhone Air’ın ultra ince gövdesinde aşırı ısınmayı önlemek amacıyla cihazın şarj hızına bir sınırlama getirdiğini gösteriyor. Testte MagSafe adaptörüyle hızın biraz daha yüksek olduğu, 21W’a kadar çıkabildiği görüldü. Fakat bunun da sonuçları çok fazla değiştirmediği aktarılıyor.

Bu noktada küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, serinin en temel modeli olan iPhone 17, MagSafe üzerinden 30W ve üzeri bir adaptörle 30 dakikada pilinin yüzde 50’sini şarj ediyor. USB-C üzerinden ise 40W şarj cihazıyla aynı seviyeye 20 dakikada ulaşıyor.

Son olarak iPhone Air ile yapılan şarj hızı testi, cihazın 2017 yılındaki iPhone X’ten bu yana aynı sayıyı koruyan iPhone 16 ile aynı şarj hıza sahip olduğunu bizlere gösteriyor.

iPhone Air teknik özellikleri

Boyutlar: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

Ağırlık: 165 gram

Ekran: 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklığı ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,5 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Ana kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP arka kamera

Selfie kamerası: 18 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 20W’a kadar şarjla 27 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil (söylentilere göre 2.800 mAh)

Renk seçenekleri: Siyah, altın, beyaz ve açık mavi

İşletim sistemi: iOS 26

Son olarak ChargerLAB tarafından gerçekleştirilen iPhone Air şarj hızı testi videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: