iOS 26.6 yayınlandı: İşte tüm yenilikler ve güvenlik güncellemeleri

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Apple, iOS 26.6 güncellemesini yayınladı ve bu sürüm iOS 27 öncesindeki son büyük güncelleme olarak öne çıkıyor.

Güncelleme köklü yeni özellikler yerine kötü amaçlı mesaj tespiti, engellenen kişi uyarısı ve iOS 27 için Spotlight dizinleme hazırlığı gibi arka plan iyileştirmelerine odaklanıyor.

Yaklaşık 30 güvenlik açığının kapatıldığı sürümde, bazı açıkların bulunmasında yapay zeka araçlarının katkı sağlaması dikkat çekti.

Apple, bir aydan uzun süren beta test sürecinin ardından iOS 26.6 güncellemesini 27 Temmuz 2026 tarihinde tüm kullanıcılara açtı. Güncelleme iPhone’un yanı sıra iPadOS 26.6, macOS Tahoe 26.6, watchOS 26.6, visionOS 26.6 ve tvOS 26.6 sürümleriyle birlikte geldi.

Güncelleme, iOS 26 döngüsünün en sakin sürümlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Bunun temel nedeni, iOS 27 genel beta sürümünün zaten test edilebilir durumda olması. Yine de iOS 26.6, kullanıcıların gözden kaçırmaması gereken birkaç önemli değişiklik barındırıyor.

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Beta sürecini üç aşamada takip etmiştik. Süreç iOS 26.6 Beta 1 güncellemesiyle başlamış, performans ve güvenlik odaklı Beta 2 ile sürmüş ve iOS 27 öncesi son viraj olan Beta 3 ile tamamlanmıştı. Kararlı sürüm şimdi bu üç aşamanın çıktısını herkese ulaştırıyor.

iOS 27’ye hazırlık

Güncellemenin en önemli işlevi arka planda gerçekleşiyor. Apple’ın kendi sürüm notları da bunu açıkça belirtiyor: iOS 26.6 hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri içeriyor ve iOS 27’ye hazırlık amacıyla Spotlight dizinini optimize ediyor.

Bu dizinleme işlemi, iOS 27 ile gelecek yeni Siri yapay zekasının temelini oluşturuyor. Yeni Siri; mesajlar, notlar, e-postalar, aramalar ve uygulamalardaki verilere erişerek daha kişiselleştirilmiş yanıtlar üretecek. Bunun için de söz konusu verilerin önceden düzgün biçimde kataloglanması gerekiyor.

Apple bu ağır işlemi iOS 27 gelmeden önce tamamlamayı hedefliyor. Böylece kullanıcılar yeni sürüme geçtiğinde dizinleme yükünü baştan yaşamıyor. Siri yapay zekasının tüm yetenekleri Apple Intelligence gerektirdiği için bu özelliklerin iPhone 15 Pro ve sonrası modellerle sınırlı kalacağını belirtelim.

Kötü amaçlı mesaj uyarısı ve engellenen kişi bildirimi

Güncellemenin en somut yeniliği, kötü amaçlı mesaj tespiti. iOS 26.6, cihazınıza zarar verebilecek veya gizliliğinizi tehdit edebilecek bir mesaj aldığınızda sizi uyarıyor ve bu mesajı Apple’a iletmenizi öneriyor. İletilen mesajlar, diğer kullanıcıların korunmasına katkı sağlamak için kullanılıyor.

İkinci yenilik ise engellenen kişilerle ilgili. Cihaz artık engellenen kişi listesi üst sınıra ulaştığında kullanıcıyı bilgilendiriyor. Bu sınır cihaz başına 20.000 kişi olarak belirlenmiş. Listeniz dolduğunda iOS 26.6 listenin yönetilmesine veya temizlenmesine yardımcı oluyor.

Bunların yanında çeşitli hataların da giderildiğini belirtmek gerekiyor. Mesajlar üzerinden gönderilen bozuk HDR ekran görüntüsü sorunu, iCloud senkronizasyonunda çıkartmaların bozulması ve HealthKit tarafındaki bir tansiyon yetkilendirme aracı bu düzeltmeler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 30 güvenlik açığı kapatıldı

Güncellemenin en kritik yönü güvenlik tarafında. Apple, iOS 26.6 ile birlikte platform genelinde yaklaşık 30 ayrı güvenlik açığını (CVE) kapattı. Farklı kaynaklarda 30 ile 150 arasında değişen rakamlar görülebiliyor, ancak bunun nedeni sayım yöntemi. WebKit gibi ortak bir bileşendeki tek bir açık, iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS ve watchOS için ayrı ayrı kayıt oluşturuyor. Yani tek açık altı kayda dönüşebiliyor.

Kapatılan açıklar arasında çekirdek (kernel) seviyesinde kod çalıştırmaya, uygulamaların yetkisiz veri erişimine ve Safari’nin çökmesine yol açabilecek zafiyetler bulunuyor. Özellikle WebKit tarafındaki açıklar önem taşıyor, çünkü bu motor Safari’nin ve iOS’taki tüm tarayıcıların temelini oluşturuyor. Ziyaret edilen herhangi bir web sayfasından tetiklenebilmeleri, onları yüksek öncelikli hale getiriyor.

Güvenlik açıklarını yapay zeka buldu

Bu sürümde farklı bir ayrıntı daha öne çıkıyor. Apple, her güvenlik açığını bildiren kişi veya kurumu güvenlik dokümanında belirtiyor. Bu liste genellikle bağımsız araştırmacılardan ve güvenlik firmalarından oluşuyor. Ancak iOS 26.6 dokümanında bu kez yazılım araçları da yer alıyor.

Anthropic’in Claude modeli WebKit ve WebKit Storage düzeltmelerinde, Calif.io ekibiyle birlikte çalışarak katkı verenler arasında listelenmiş. OpenAI’ın Codex Security aracı, Z.AI’ın GLM modeli ve NVIDIA’nın yapay zeka ekibi de belgede geçiyor.

Bu durum güvenlik araştırmacılığında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Eskiden aylar süren ve nadir uzmanlık gerektiren açık bulma süreci, yapay zeka araçlarıyla günlere iniyor. Bu gelişme hem savunmacılar hem de saldırganlar için aynı anda kapıyı aralıyor. Dolayısıyla bir açığın bulunması ile istismar edilmesi arasındaki süre her geçen yıl kısalıyor. Bu da güncellemeleri hızlıca yüklemeyi her zamankinden önemli kılıyor.

iOS 26.6 nasıl güncellenir?

Güncellemeyi yüklemek için iPhone veya iPad’inizde Ayarlar menüsüne girip Genel ve ardından Yazılım Güncelleme adımlarını izlemeniz yeterli. İşlem yaklaşık on dakika sürüyor. Güncellemeye başlamadan önce cihazınızı şarja takmanız ve mümkünse Wi-Fi bağlantısı kullanmanız öneriliyor.

iOS 27 gelmeden önce cihazınızın güvenliğini güncel tutmak isteyenler için iOS 26.6, ertelenmemesi gereken bir sürüm olarak belirtiliyor.