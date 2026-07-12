Redmi Note 17 serisi 14 Temmuz’da geliyor: 7 inç ekran ve 9.000 mAh batarya

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Redmi, Note 16'yı atlayarak Note 17 ve Note 17 Pro'yu 14 Temmuz'da Çin'de tanıtıyor.

Standart Note 17 markanın ilk 7 inçlik ekranlı telefonu, Pro ise 9.000 mAh batarya ve 3.500 nit parlaklıkla geliyor.

Pro'ya özel beş yıllık batarya garantisi de sunuluyor.

Xiaomi’nin uygun fiyatlı alt markası Redmi, yeni Note serisini 14 Temmuz Salı günü Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Marka bu kez Note 16 modelini tamamen atlayarak doğrudan Note 17 ve Note 17 Pro ikilisine geçiş yapıyor.

Lansmandan günler önce hem resmi teaser’lar hem de Weibo üzerinden gelen sızıntılar, iki telefonun fiyat segmentine göre oldukça iddialı özelliklerle geleceğini ortaya koyuyor. Öne çıkan başlıklar ise büyük ekranlar ve yüksek kapasiteli bataryalar üzerinde yoğunlaşıyor.

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Standart Note 17: Redmi’nin ilk 7 inçlik telefonu

Standart Note 17, Redmi’nin 7 inçlik ekrana sahip ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Xiaomi’nin doğruladığı bilgilere göre cihaz, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir panel kullanıyor. Sızan detaylar bu panelin Samsung E4 Pro üretimi, 1080p çözünürlüklü ve tepe parlaklığının 1.800 nit’e kadar çıkabildiği yönünde.

Performans tarafında Snapdragon 4 Gen 4 yonga seti görev yapıyor. Telefon 8.000 mAh kapasiteli bir batarya, 45W kablolu şarj ve 22,5W ters kablolu şarj desteğiyle geliyor.

Arka tarafta 50 MP çözünürlüklü tek bir ana kamera bulunuyor, ekran içi optik parmak izi okuyucu ise standart olarak sunuluyor. Gövde plastik çerçeveye ve IP65 toz ve su direncine sahip. Model, arka yüzeyinde meteor yağmuru desenleri taşıyan Meteor Purple renk seçeneğiyle de tanıtılıyor.

Note 17 Pro: 9.000 mAh batarya ve 3.500 nit parlaklık

Pro modeli, daha güçlü Snapdragon 6s Gen 4 yonga setiyle bir adım öne çıkıyor. Ekran tarafında 6,83 inçlik, 1.5K çözünürlüklü düz bir AMOLED panel kullanılıyor ve tepe parlaklığı bu segment için oldukça yüksek olan 3.500 nit seviyesine ulaşıyor. Ekranı Corning Gorilla Glass Victus 2 koruyor.

Pro’nun en dikkat çekici yanı ise batarya kapasitesi. Cihaz 9.000 mAh batarya, 67W kablolu şarj ve yine 22,5W ters kablolu şarj desteğiyle geliyor.

Dayanıklılık da bu modelde öne çıkıyor. IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla hem yüksek basınçlı su jetlerine hem de tam suya batmaya karşı direnç sunuyor. Buna 3 metreye kadar düşme direnci de ekleniyor. Renk seçenekleri arasında Sky Blue yer alıyor.

Beş yıllık batarya garantisi

Redmi’nin marka adına bir ilk olan batarya servis programı da lansmanın öne çıkan detaylarından. Çin’deki erken alıcılar için sunulan bu programda, batarya sağlığı ilk dört yıl içinde orijinal kapasitenin yüzde 80’inin altına düşerse batarya ücretsiz değiştiriliyor.

Beşinci yılda aynı eşiğin altına inilmesi durumunda ise 9.000 mAh’lik ünite, daha büyük 10.000 mAh’lik bir bataryayla değiştiriliyor. Programın Avrupa ve diğer küresel pazarlarda hangi koşullarla geçerli olacağı henüz netleşmedi.

Küresel çıkış ne zaman?

Seri, 14 Temmuz’da Çin’de raflara çıkıyor. Ancak Redmi’nin küresel dağıtımı genellikle üç ila beş ay sürüyor. Bu da Note 17 serisinin batı pazarlarına 2026 sonu veya 2027 başında ulaşabileceği anlamına geliyor.

Resmi bir Türkiye veya küresel fiyatlandırma açıklanmadı, ancak model kayıtlarına ve önceki nesle dayanan tahminler 249 ile 549 euro arasında bir aralığa işaret ediyor. Serinin tüm resmi detayları 14 Temmuz’daki lansmanda netleşecek.

Xiaomi’nin amiral gemisi Xiaomi 18 serisi ise yeni gelen sızıntılarla her geçen gün netleşmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre 8.500 mAh pil ve çift 200 MP kamerayla gelmesi planlanan Xiaomi 18 Pro Max, serinin en çok ses getirmesi beklenen modeli olarak görülüyor.