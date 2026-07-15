Samsung Galaxy Z Fold 8’in tüm özellikleri lansman öncesi netleşti

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Samsung Galaxy Z Fold 8'in tüm teknik özellikleri lansmandan önce ortaya çıktı.

Yeni katlanabilir telefon, 201 gram ağırlığıyla önceki modelden daha hafif bir yapıya sahip olacak.

Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy çipinden güç alacak.

Merakla beklenen model, 22 Temmuz'daki Galaxy Unpacked lansmanında duyurulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 için geri sayım başladı. Çok yakında resmi olarak duyurulması beklenen cihazın tüm teknik özellikleri lansmandan önce gün yüzüne çıktı.

Bilindiği üzere Samsung, 22 Temmuz tarihinde gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını piyasaya sürecek. Bu modeller arasında Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8 modelleri yer alacak. İşte Fold 8’e dair ortaya çıkan tüm detaylar…

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Galaxy Z Fold 8’in tüm ayrıntıları ortaya çıktı

SammyGuru’nun haberine göre Galaxy Z Fold 8 modeli 5,5 inçlik harici ekrana ve 7,6 inçlik dahili ekrana sahip olacak. Cihaz açıldığında 123,9 x 161,4 mm boyutlarında gelecek. Bu da onu Galaxy Z Fold 7’den daha hafif yapacak. Ürün yalnızca 201 gram ağırlığında karşımıza çıkacak.

Merakla beklenen cihaz, kamera tarafında her ekranda 10 MP selfie kamerasına ev sahipliğinde bulunacak. Arka tarafta geniş ve ultra geniş sensörlere sahip çift 50 MP kamera yer alacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8 cihazı Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy çipinden güç alacak. Model, 12 GB RAM ile 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı seçenekleriyle raflarda boy gösterecek.

Tüm bunların yanı sıra cihazın geniş pil ömrü ile de dikkat çekmesi bekleniyor. Performans canavarı akıllı telefon modeli 4.800 mAh batarya kapasitesiyle donatılacak. Ayrıca 45W hızlı şarj desteği sunulacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8’in muhtemel teknik özellikleri

Dahili ekran: 7,6 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, QXGA+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Harici ekran: 5,5 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X harici ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Ön kamera: 10 MP sensörlü dahili lens (f/2.2) ve 10 MP sensörlü harici lens (f/2.2)

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7) ve 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens

Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 4.800 mAh pil

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzü

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, s tereo ses ve IP48 sertifikası