Xiaomi HyperOS 3.3 ile Android 17 dağıtımını resmen başlattı

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Xiaomi, Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 güncellemesini Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra için Küresel ve Avrupa bölgelerinde kamuya açık olarak dağıtmaya başladı.

Xiaomi 15T Pro ise güncellemeyi şimdilik yalnızca Mi Pilot test kanalı üzerinden alıyor, geniş çaplı dağıtım için biraz daha beklemesi gerekiyor.

Boyutu 7,5 GB ile 9,5 GB arasında değişen paket, arayüz yeniliklerinden çok sistem kararlılığına ve Haziran 2026 güvenlik yamasına odaklanıyor.

Xiaomi, en yeni amiral gemisi telefonları için Android 17 tabanlı yazılımını kullanıma sunmaya başladı. HyperOS 3.3 adıyla gelen güncelleme, Google’ın en güncel işletim sistemi sürümünü şirketin bayrak taşıyıcı modellerine taşıyor. Temmuz başında sızdırılan mühendislik kodlarında Android 17 güncellemesinin HyperOS 4 yerine HyperOS 3.3 adıyla geleceği öngörülmüştü. Bu tahmin şimdi resmî dağıtımla doğrulanmış oldu.

Dağıtım, tek seferde herkese açılmak yerine aşamalı olarak ilerliyor. Kamuya açık sürümden önce yazılım, çok sayıda yenilikle gündeme gelen HyperOS 3.3 Beta aşamasından geçmişti. Xiaomi şimdi güncellemeyi önce sınırlı bir kullanıcı grubuna sunuyor, sistem kararlılığından emin olduktan sonra kapsamı önümüzdeki haftalarda küresel ölçekte genişletiyor.

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Güncellemenin ulaştığı ilk cihazlar Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra olacak. Bu iki model, Küresel ve Avrupa bölgelerinde kamuya açık sürüm olarak dağıtılacak. Xiaomi 15T Pro ise güncellemeyi Mi Pilot test programı üzerinden alacak, yani şimdilik yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı kurabilecek.

Sürüm numaraları ve boyutlar

Nezha kod adlı Xiaomi 17 Ultra, Avrupa için OS3.0.332.0.XPAEUXM, Küresel için OS3.0.332.0.XPAMIXM yapısını alıyor. Bu modelin paket boyutu yaklaşık 9,5 GB. Pudding kod adlı standart Xiaomi 17 ise Avrupa’da OS3.0.331.0.XPCEUXM, Küresel pazarda OS3.0.332.0.XPCMIXM yapısıyla güncelleniyor ve boyut yaklaşık 7,5 GB. Klimt kod adlı Xiaomi 15T Pro’nun Küresel sürümü ise 7,5 GB boyutundaki OS3.0.331.0.XOSMIXM yapısını Mi Pilot kanalından alıyor.

Dosya boyutlarının bu denli büyük olmasının nedeni, güncellemenin arka planda Android işletim sistemi çatısını komple değiştirmesi. Android 17’nin kendisi tek başına oldukça hacimli bir temel getiriyor.

Ximitime tarafından paylaşılan sürüm numaraları ve diğer detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:

Cihaz Kod Adı Bölge Yapı Numarası Durum Boyut Xiaomi 17 Ultra Nezha Avrupa OS3.0.332.0.XPAEUXM Herkese Açık Sürüm 9,5 GB Xiaomi 17 Ultra Nezha Küresel OS3.0.332.0.XPAMIXM Herkese Açık Sürüm 9,5 GB Xiaomi 17 Pudding Avrupa OS3.0.331.0.XPCEUXM Herkese Açık Sürüm 7,5 GB Xiaomi 17 Pudding Küresel OS3.0.332.0.XPCMIXM Herkese Açık Sürüm 7,5 GB Xiaomi 15T Pro Klimt Küresel OS3.0.331.0.XOSMIXM Mi Pilot Sürümü 7,5 GB

HyperOS 3.3 güncellemesi neler sunuyor?

HyperOS 3.3, kullanıcıya yönelik köklü arayüz değişiklikleri getirmiyor. Resmi değişiklik günlüğüne göre öncelik, sistem kararlılığının iyileştirilmesi ve Haziran 2026 güvenlik yamasının eklenmesinde. Güncelleme temel olarak cihazları Android 17 çatısına sorunsuz taşıyan teknik bir köprü işlevi görüyor. Daha görünür yapay zeka araçları ve görsel yenilikler ise ilerleyen sürümlerle kademeli olarak gelecek.

Bu güncelleme aynı zamanda HyperOS 4 için zemin hazırlıyor. Kapsamlı görsel değişiklikler ve genişletilmiş yapay zeka ekosistemi vaat eden HyperOS 4’ün, Xiaomi 18 serisiyle birlikte ağustos ayında tanıtılması, eski modellere ise Eylül civarında ulaşması bekleniyor.

HyperOS güncellemesi nasıl yapılır?

Xiaomi 17 serisi veya Mi Pilot kanalına dahil bir cihazınız varsa, Ayarlar menüsünden Telefon Hakkında bölümüne girip HyperOS logosuna dokunarak güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

Boyutu büyük bir sistem yükseltmesi olduğu için kurulumdan önce önemli verilerinizi yedeklemeniz, cihazınızda yeterli boş alan bırakmanız ve pil seviyesini yüksek tutmanız öneriliyor.