Google Gemini 3.5 Pro için erteleme kararı alındı

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Google, Haziran ayında kararlı sürümünü yayınlamayı planladığı amiral gemisi yapay zeka modeli Gemini 3.5 Pro'yu erteledi.

Modelin özellikle de kodlama ve yazılım geliştirme yeteneklerinde beklentilerin altında kaldığı aktarıldı.

Son yapılan eğitimlerin de hayal kırıklığı yaratması bu gecikmeyi kesinleştirdi.

Google, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3.5 Pro’nun lansmanını erteledi. Ortaya çıkan son haberlere göre programlama görevlerindeki yetersiz performans yüzünden lansman birkaç ay daha gecikecek.

Google’ın kod üretimi ve analizini iyileştirmek için eğitimde kullanılan verileri değiştirdiği, fakat beklenen sonuçları elde edemediği aktarılıyor. Bununla birlikte OpenAI ve Meta gibi rakipler, bu kategoride daha verimli modeller sunarak baskıyı artırıyor.

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Yeni eğitim verileri de kodlama başarısını artıramadı

Google, Gemini 3.5 Flash ve 3.5 Flash-Lite sürümlerini zaten yayınlamış olsa da “Pro” sürümü henüz ne yazık ki mevcut değil. Şu anda Gemini 3.1 Pro, platformun kullanıcılara sunduğu en gelişmiş seçenek olmaya devam ediyor.

Bloomberg’den gelen bilgilere göre eğitim veri setinde yapılan değişikliklerin modelin programlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığı aktarılıyor. Fakat hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, planlandığı gibi piyasaya sürülmesini engelliyor.

Bu beklenmedik gecikme, Google için özellikle hassas bir döneme denk geliyor. Kodlama araçları geliştiriciler ve şirketler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu beceri, yapay zeka modellerini karşılaştırmak için kullanılan başlıca kriterlerden biri haline gelmiş durumda.

Öte yandan bu durum, Gemini’ın abone tutma oranını da etkileyebilir. Ücretsiz kullanıcılar daha katı kullanım sınırlarıyla karşı karşıya olduğundan dolayı “Pro” modeli öncelikle daha gelişmiş araçlara erişim için yatırım yapmaya istekli ücretli kullanıcılara hitap ediyor.

ABD hükümetiyle birlikte çalışılıyor

Google, yapay zeka için daha geniş modeller ve çerçeveler üzerinde testler yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle birlikte çalıştığını da bildirdi. Gelişmeyi doğrulayan açıklamada, Gemini 3.5 Pro’nun piyasaya sürülme tarihiyle ilgili yeni bir bilgi paylaşılmadı.