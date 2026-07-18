Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    Google Gemini 3.5 Pro için erteleme kararı alındı

    Google, Haziran ayı için söz verdiği gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3.5 Pro'yu yetersiz performans nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı.
    Google Gemini 3.5 Pro
    Reklam
    • Google, Haziran ayında kararlı sürümünü yayınlamayı planladığı amiral gemisi yapay zeka modeli Gemini 3.5 Pro'yu erteledi.
    • Modelin özellikle de kodlama ve yazılım geliştirme yeteneklerinde beklentilerin altında kaldığı aktarıldı.
    • Son yapılan eğitimlerin de hayal kırıklığı yaratması bu gecikmeyi kesinleştirdi.

    Google, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3.5 Pro’nun lansmanını erteledi. Ortaya çıkan son haberlere göre programlama görevlerindeki yetersiz performans yüzünden lansman birkaç ay daha gecikecek.

    Google’ın kod üretimi ve analizini iyileştirmek için eğitimde kullanılan verileri değiştirdiği, fakat beklenen sonuçları elde edemediği aktarılıyor. Bununla birlikte OpenAI ve Meta gibi rakipler, bu kategoride daha verimli modeller sunarak baskıyı artırıyor.

    Reklam

    Yeni eğitim verileri de kodlama başarısını artıramadı

    Google, Gemini 3.5 Flash ve 3.5 Flash-Lite sürümlerini zaten yayınlamış olsa da “Pro” sürümü henüz ne yazık ki mevcut değil. Şu anda Gemini 3.1 Pro, platformun kullanıcılara sunduğu en gelişmiş seçenek olmaya devam ediyor.

    Bloomberg’den gelen bilgilere göre eğitim veri setinde yapılan değişikliklerin modelin programlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığı aktarılıyor. Fakat hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, planlandığı gibi piyasaya sürülmesini engelliyor.

    Google Gemini 3.5 Pro

    Bu beklenmedik gecikme, Google için özellikle hassas bir döneme denk geliyor. Kodlama araçları geliştiriciler ve şirketler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu beceri, yapay zeka modellerini karşılaştırmak için kullanılan başlıca kriterlerden biri haline gelmiş durumda.

    Öte yandan bu durum, Gemini’ın abone tutma oranını da etkileyebilir. Ücretsiz kullanıcılar daha katı kullanım sınırlarıyla karşı karşıya olduğundan dolayı “Pro” modeli öncelikle daha gelişmiş araçlara erişim için yatırım yapmaya istekli ücretli kullanıcılara hitap ediyor.

    ABD hükümetiyle birlikte çalışılıyor

    Google, yapay zeka için daha geniş modeller ve çerçeveler üzerinde testler yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle birlikte çalıştığını da bildirdi. Gelişmeyi doğrulayan açıklamada, Gemini 3.5 Pro’nun piyasaya sürülme tarihiyle ilgili yeni bir bilgi paylaşılmadı.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.