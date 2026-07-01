iPhone 18 Pro’nun renkleri ve performans detayları sızdırıldı

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iPhone 18 Pro modelinin temel donanım yapısı erkenden ortaya çıktı.

Cihaz, TSMC tarafından geliştirilen gelişmiş 2 nanometre fabrikasyon sürecine sahip A20 Pro işlemcisinden güç alacak.

Merakla beklenen model, yeni renk seçenekleriyle seriyi genişletecek.

Apple yakın zaman önce tarihinin en büyük sızıntılarından biriyle karşılaştı. Şirketin tedarik ortağı Tata Electronics’in uğradığı bir siber saldırı sonucunda iPhone 18 Pro’ya ait gizli belgeler sızdırıldı ve Dark Web platformlarında dolaşıma sokuldu. Bu sızıntı, cihazla alakalı merak edilen pek çok önemli ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı.

Ortaya çıkan belgeler, henüz geliştirme aşamasında olan ve Eylül ayında resmi olarak piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 Pro serisine dair kritik teknik ayrıntıları bizlere gösteriyor. Lansman için geri sayım başlarken, cihazlardan neler beklenebileceğine ilişkin önemli detaylar açığa çıkıyor.

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iPhone 18 Pro iddialı donanımıyla dikkat çekecek

PhoneArena’nın haberine göre genel olarak dış tasarım önceki nesille neredeyse aynı olacak gibi görünüyor. Fakat Apple’ın iç mimaride önemli değişiklikler yapması, özellikle de termal verimliliğe ve ön alanın optimizasyonuna odaklanması bekleniyor.

Ortaya çıkan en önemli değişikliklerden biri, cihazın soğutmasını önemli ölçüde iyileştirmek için tasarlanmış, anakart üzerine çok daha büyük bir buhar odasının entegre edilmesi oldu. Yeni Apple A20 Pro çipi, ısı dağılımını ve donanım performansını artırmak için bu kamerayla doğrudan temas halinde olacak.

iPhone 18 Pro’nun yeni renk seçenekleri ortaya çıktı

Apple termal iyileştirmelerin yanı sıra optik bileşenlerinde de yeni bir seviyeye ulaşmış gibi görünüyor. Bu büyük sızıntıda ortaya çıkan iki renk seçeneğini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Daha küçük bir Dinamik Ada doğrulandı

Apple, Face ID 3D haritalama sistemini ve ön kamerayı yeniden düzenleyerek bu sensörlerin kapladığı alanı azaltmayı başardı. Bu değişiklik, iPhone 17 Pro‘da sahip olduğumuza kıyasla yüzde 30’a kadar daha küçük bir Dinamik Ada ile sonuçlanacak.

Bu dahili değişikliklere ek olarak çok daha gelişmiş C2 modem ve değişken diyaframlı ana sensör de geliyor. Fakat elbette ki bunun bir bedeli olacak ve ne yazık ki pek de ucuz olmayacak.

Tim Cook yakın zamanda Apple’ın artık çip fiyatlarındaki artışları engelleyemediğini ve bunun tüketiciye yansıtılması gerekeceğini kabul etti. Dolayısıyla da iPhone 18 Pro’nun fiyatları önemli ölçüde yükselebilir gibi görünüyor.