PlayStation Plus Ağustos 2026 oyunları belli oldu: Dying Light 2 listenin başında

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Sony, PlayStation Plus abonelerine Ağustos ayında sunulacak üç ücretsiz oyunu resmen duyurdu.

Listede açık dünya hayatta kalma oyunu Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, co-op macera Big Walk ve psikolojik korku yapımı Signalis yer alıyor.

Üç oyun da 4 Ağustos 2026 Salı gününden 31 Ağustos 2026 Pazartesi gününe kadar kütüphaneye eklenebilecek ve Türkiye'de de geçerli olacak.

Sony, PlayStation Plus abonelerine Ağustos ayında sunulacak aylık ücretsiz oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesi aksiyon, co-op ve korku türlerini bir araya getiren üç yapımdan oluşuyor.

Ağustos ayının en dikkat çekici oyunu, açık dünya hayatta kalma yapımı Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition. Ona co-op odaklı macera oyunu Big Walk ve psikolojik hayatta kalma korkusu türündeki Signalis eşlik ediyor.

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Sony bu kez alışılmış takvimin biraz dışına çıktı. PS Plus duyuruları genellikle ayın ilk çarşamba günü yapılırken, bu ay liste bir gün erken, salı öğleden sonra paylaşıldı. Üç oyun da 4 Ağustos 2026 Salı gününden 31 Ağustos 2026 Pazartesi gününe kadar abonelerin kütüphanesine eklenebilecek.

Ağustos ayının ücretsiz oyunları

Listenin başını çeken Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, hem PS5 hem de PS4 için sunuluyor. Oyun, ölümcül bir virüsün insanların büyük bölümünü canavara dönüştürdüğü, kıyamet sonrası bir şehirde geçiyor. Baş karakter Aiden Caldwell olarak parkur becerilerinizi kullanarak hayatta kalmaya, düşmanlarınızı alt etmeye ve şehrin kaderini belirleyecek kararlar vermeye çalışıyorsunuz. Yapım dört kişiye kadar co-op oynanışı da destekliyor.

Big Walk, yalnızca PS5 için geliyor ve tamamen ekip çalışması ile iletişim üzerine kurulu bir co-op macera oyunu. Arkadaşlarınızla geniş bir açık dünyada ilerlerken bulmacaları çözüyor, çeşitli araçlarla iletişim kuruyor ve bazen konuşamaz hale geldiğinizde yeni anlaşma yolları buluyorsunuz. Oyunun bir kısmı da sadece arkadaşlarınızla vakit geçirmeye, gün batımını izlemeye ayrılmış durumda.

Signalis, PS4 için sunuluyor ve tür olarak klasik psikolojik hayatta kalma korkusuna dönüyor. Kayıp partnerini arayan bir teknisyen olan Elster’ı yönettiğiniz oyun, retro teknoloji estetiği taşıyan gerilimli ve melankolik bir atmosfer sunuyor. Zorlu bulmacalar ve kabus gibi yaratıklarla dolu bu yapım, özellikle korku severlere hitap ediyor.

MARVEL Tōkon içerik paketi de geliyor

Aylık oyunlara ek olarak Sony, 6 Ağustos 2026 tarihinde çıkacak dövüş oyunu MARVEL Tōkon: Fighting Souls için özel bir PlayStation Plus paketi de sunacak.

Paket iki ayrı içerik grubundan oluşuyor. İlki, Captain America, Storm, Spider-Man, Doctor Doom ve Ghost Rider karakterlerinden esinlenen beş avatar. İkincisi ise aralarında Spider-Man, Ms. Marvel ve Star-Lord gibi isimlerin bulunduğu 20 karaktere ait sonuç ekranı pozları. Tüm PS Plus aboneleri bu paketi PlayStation Store üzerinden ücretsiz edinebilecek.

Türkiye’de geçerli mi?

PlayStation Plus Türkiye’de resmi olarak mevcut ve Ağustos ayının bu üç oyunu Türkiye kütüphanesine de aynı tarihlerde ekleniyor. Oyunlar PlayStation Plus Essential seviyesinin yanı sıra Extra ve Deluxe abonelerinin de erişimine açık olacak.

Hatırlatmak gerekirse, aylık oyunları kütüphanenize eklemek için abone olmanız ve oyunları belirtilen süre içinde talep etmeniz yeterli. Bir kez eklediğinizde, PS Plus aboneliğiniz aktif kaldığı sürece bu oyunlara erişmeye devam edebiliyorsunuz.

Son olarak, Temmuz ayının ücretsiz oyunlarını henüz kütüphanenize eklemediyseniz, yeni liste devreye girmeden yani 4 Ağustos’a kadar bunları almanız gerektiğini de not düşelim.