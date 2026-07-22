Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: Özellikleri, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı

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Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerini tanıttı.

Galaxy Z Fold 8, 201 gramlık ağırlığıyla Samsung'un bugüne kadarki en hafif katlanabilir Fold modeli oldu ve alışılmışın dışında daha geniş bir gövde tasarımına geçti.

Türkiye'de ön siparişe açılan Galaxy Z Fold 8'in fiyatı 131.999 TL'den başlıyor, teslimatlar 11 Ağustos 2026'da başlayacak.

Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefon ailesini duyurdu. Şirket bu yıl Fold serisini ikiye ayırarak Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerini birlikte tanıttı. Ailenin üçüncü üyesi olan Galaxy Z Flip 8 ise daha ince ve hafif bir gövdeyle geldi.

Serinin standart modeli olan Galaxy Z Fold 8, önceki nesillerden görsel olarak en çok ayrışan cihaz. Samsung, cihazın en dikkat çekici özelliğini ise ağırlık tarafında konumlandırıyor: 201 gramlık gövdesiyle Galaxy Z Fold 8, şirketin bugüne kadar ürettiği en hafif Fold modeli oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Z Fold 7 modeli 215 gram ağırlığıyla karşımıza çıkmıştı.

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Cihazın tanıtımı öncesinde Galaxy Z Fold 8’in yeni tasarımı ve işlemcisi hakkındaki detaylar kademeli olarak paylaşılmıştı. Resmi duyuruyla birlikte tüm teknik özellikler netleşmiş oldu.

Galaxy Z Fold 8 tasarımı: Alışılmışın dışında geniş bir gövde

Galaxy Z Fold 8’in en tartışılan yeniliği, form faktörünün tamamen değişmesi. Cihaz açıldığında 161,4 x 123,9 x 4,5 milimetre ölçülerine sahip. Yani telefon açıkken uzun değil, geniş bir dikdörtgen oluşturuyor. Katlandığında ise 81,9 x 123,9 x 9,7 milimetre boyutlarına iniyor.

Samsung bu tercihin arkasındaki mantığı, ekran oranlarının kullanıcıların içeriği tüketme biçimine göre tasarlanmasıyla açıklıyor. Cihaz kapalıyken 5,5 inçlik kapak ekranı 10:16 oranıyla çalışıyor ve mesajlaşma, tarayıcı kullanımı ile kısa video izleme gibi günlük işler için tanıdık bir deneyim sunuyor. Açıldığında ise 7,6 inçlik ana ekran 4:3 oranına geçerek oyun ve film için geniş bir tuval oluşturuyor. Telefon yatay çevrildiğinde aynı ekran uzun makale ve e-kitap okumaya daha uygun bir yapıya kavuşuyor.

Her iki ekran da Dynamic AMOLED 2X paneli ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı kullanıyor. Ana ekranın çözünürlüğü 1848 x 2448 piksel, kapak ekranının çözünürlüğü ise 1248 x 1972 piksel.

Flex Titanium ile daha az belirgin kırışıklık

Galaxy Z Fold 8, Samsung’un yeni geliştirdiği Flex Titanium ekran teknolojisini kullanıyor. Titanyum alaşımlı film ile güçlendirilmiş titanyum plakayı bir araya getiren bu yapı, ekranı desteklerken basınç ve darbeleri emiyor. Samsung, bu sayede zaman içinde oluşan kırışıklık izinin daha az görünür hale geldiğini ve cihazın açılma hissinin daha akıcı olduğunu belirtiyor.

Ekran tarafında ayrıca 3.000 nit’e kadar parlaklık, Vision Booster ve düşük yansımalı yüzey kaplaması bulunuyor. Bu üçlü, cihazın açık havada da rahat okunabilmesini hedefliyor. Cihaz IP48 sertifikasıyla toz ve suya karşı belirli bir dayanıklılık sunuyor.

Galaxy Z Fold 8 özellikleri: İşlemci, pil ve kamera

Galaxy Z Fold 8, gücünü Galaxy cihazları için özelleştirilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alıyor. Cihaz 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerinde 12 GB RAM, 1 TB seçeneğinde ise 16 GB RAM ile satılıyor.

Pil kapasitesi 4.800 mAh seviyesine yükseldi. Bu değer, Galaxy Z Fold 7’nin 4.400 mAh’lik pilinden 400 mAh daha yüksek. Samsung’un ölçümlerine göre cihaz 26 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. 45W adaptörle yaklaşık 30 dakikada yüzde 63’e kadar şarj olabiliyor, 20W kablosuz hızlı şarj desteği de mevcut.

Kamera tarafında arkada 50 megapiksel geniş açılı ve 50 megapiksel ultra geniş açılı olmak üzere çift sensör bulunuyor. Kapak ekranında ve ana ekranda ise ayrı ayrı 10 megapiksellik selfie kameraları yer alıyor. Çift Kayıt özelliği anın iki tarafını aynı anda kaydetmeye izin verirken, My FanCam seçili bir kişiyi otomatik olarak takip edip görüntüyü tercih edilen en boy oranına yeniden çerçeveliyor.

Android 17 ve One UI 9 ile geliyor

Yeni Galaxy Z serisinin tamamı kutudan Android 17 tabanlı One UI 9 ile çıkıyor. Samsung’un Android 17 tabanlı One UI 9 çalışmalarını hızlandırdığı daha önce gündeme gelmişti.

Yazılım tarafında Galaxy AI özellikleri öne çıkıyor. Now Brief kişiselleştirilmiş günlük özetler sunarken, Now Nudge bir sohbet sırasında ortaya çıkan planlar için takvim kontrolü veya konum kaydetme gibi adımları öneriyor. Gemini Intelligence ise 40’tan fazla uygulama ve hizmet üzerinde çoklu adımlı işlemleri tamamlayabiliyor. One UI 9 ayrıca yapay zeka etkinliklerinin tek bir yerden izlenebildiği yeni bir AI Asistan Etkinliği panosu getiriyor.

Galaxy Z Fold 8 ile Fold 8 Ultra arasındaki fark

Aynı etkinlikte tanıtılan Galaxy Z Fold 8 Ultra, serinin üst modeli konumunda. Ultra sürüm 8 inçlik ana ekran, 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 3 kat optik yakınlaştırma sunan 10 megapiksel telefoto kamera taşıyor. Pil kapasitesi 5.000 mAh, açık kalınlığı 4,1 milimetre, ağırlığı ise 215 gram.

Özetle Ultra modeli daha büyük ekran ve daha güçlü kamera sistemi isteyenlere, standart Galaxy Z Fold 8 ise daha hafif gövde ve okuma odaklı ekran oranı arayanlara hitap ediyor.

Galaxy Z Fold 8 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung yeni katlanabilir modellerini Türkiye’de de ön siparişe açtı. Buna göre Galaxy Z Fold 8 fiyatları şöyle:

Model Depolama ve RAM Türkiye Fiyatı Galaxy Z Fold 8 256 GB / 12 GB 131.999 TL Galaxy Z Fold 8 512 GB / 12 GB 143.999 TL Galaxy Z Fold 8 1 TB / 16 GB 167.999 TL Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB / 12 GB 151.999 TL Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 GB / 12 GB 163.999 TL Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 TB / 16 GB 187.999 TL

Ön sipariş süreci 13 Ağustos 2026’da sona erecek, teslimatlar ise 11 Ağustos 2026 itibarıyla başlayacak. Samsung, ön sipariş verenlere 6 aylık ücretsiz Google AI Pro üyeliği sunacak. Fold modellerinde 8.000 TL ek takas desteği de kampanyaya dahil olacak.

Renk seçenekleri arasında Grafit Gri, Krem ve Lavanta bulunuyor. Ada Çayı rengi ise yalnızca samsung.com üzerinden satın alınabiliyor.