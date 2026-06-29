iPhone 18 Pro’ya ilişkin gizli bilgiler Dark Web’de satışa çıktı

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Apple'ın üretim ortağı Tata Electronics büyük bir siber saldırıya uğradı.

Hackerlar, iPhone 18 Pro serisine ait "çok gizli" belgeleri Dark Web'de satışa çıkardı.

Ele geçirilen belgeler arasında yeni üst düzey iPhone'ların mühendislik çizimleri ve teknik dokümanları yer alıyor.

Apple’ın en büyük üretim ortaklarından biri olan Hindistan merkezli Tata Electronics’in sunucuları büyük bir siber saldırıya uğradı. Bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen saldırıdan sonra şirketin Eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro serisine ait çok gizli planlar ele geçirildi.

Hackerların iPhone 18 Pro ailesiyle ilgili elde ettiği mühendislik çizimleri ve teknik dokümanlar “internetin karanlık yüzü” olarak da anılan Dark Web platformlarında satışa çıkarıldı. Meydana gelen bu durum, Apple’ı acil alarma geçirdi.

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iPhone 18 Pro serisinin sırları internete düştü

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile ilgili çalınan gizli belgeler fidye yazılımı grubu WorldLeaks tarafından Dark Web’de dolaşıma sokuldu. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre çalınan en az altı dosya, yakında piyasaya sürülecek “Pro” modellerinin yüzlerce iç bileşenini ortaya koyuyor.

Bunlar arasında ana anakarttaki çiplerin ayrıntıları, pil ve kamera sistemi hakkında bilgiler yer alıyor. Belgelerde Apple’ın “gizli” filigranları ve cihazların dahili kod adları bulunuyor.

Öte yandan bazı görüntüler, iPhone 18 Pro’nun düşme testlerinden geçtiğini gösteriyor. Burada cihazın arkasında üç kamera lensi ve Apple logosu bulunan gri dikdörtgen bir kasanın silüetini ortaya koyuluyor. Bu tasarım, mevcut amiral gemisi iPhone 17 Pro’ya oldukça benziyor.

Meydana gelen bu çarpıcı sızıntı, cihazın yalnızca tasarımı ortaya çıkarmakla kalmıyor. Dosyalar ayrıca Apple’ın kıskançlıkla koruduğu ve asla kamuoyuyla paylaşmadığı, her bir bileşenle bağlantılı tedarikçilerin tam listesini de ifşa ediyor.

TSMC ve Qualcomm’u içeren verilerin yanı sıra şirket içi e-postalar ve olay kayıtlarının da ele geçirildiği söyleniyor. Dosyaların en az 10 Haziran’dan beri Dark Web platformlarında dolaştığı bildiriliyor.

Hack saldırısı resmen doğrulandı

Tata Electronics geçen hafta bu siber saldırıyı resmen kabul etti ve bazı önleyici tedbirler açıkladı. Şirket, hassas sistemlere iç erişimi kısıtlamayı ve uluslararası bir firmaya emanet edilen adli bir denetim başlatmayı planladıklarını duyurdu.

Apple ise bu konuda kendi soruşturmasını yürütüyor. ABD’li şirket, uzun vadeli güvenlik önlemlerini güçlendirmek için üreticiyle birlikte çalışıyor.