Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Apple Haberler Mobil

    iPhone 18 Pro’ya ilişkin gizli bilgiler Dark Web’de satışa çıktı

    Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro ailesine ait çok gizli teknik detaylar ve tasarım planları Dark Web'de sızdırıldı.
    iPhone 18 Pro'ya ilişkin gizli bilgiler Dark Web'de satışa çıktı
    Reklam
    • Apple'ın üretim ortağı Tata Electronics büyük bir siber saldırıya uğradı.
    • Hackerlar, iPhone 18 Pro serisine ait "çok gizli" belgeleri Dark Web'de satışa çıkardı.
    • Ele geçirilen belgeler arasında yeni üst düzey iPhone'ların mühendislik çizimleri ve teknik dokümanları yer alıyor.

    Apple’ın en büyük üretim ortaklarından biri olan Hindistan merkezli Tata Electronics’in sunucuları büyük bir siber saldırıya uğradı. Bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen saldırıdan sonra şirketin Eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro serisine ait çok gizli planlar ele geçirildi.

    Hackerların iPhone 18 Pro ailesiyle ilgili elde ettiği mühendislik çizimleri ve teknik dokümanlar “internetin karanlık yüzü” olarak da anılan Dark Web platformlarında satışa çıkarıldı. Meydana gelen bu durum, Apple’ı acil alarma geçirdi.

    Reklam

    iPhone 18 Pro serisinin sırları internete düştü

    iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile ilgili çalınan gizli belgeler fidye yazılımı grubu WorldLeaks tarafından Dark Web’de dolaşıma sokuldu. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre çalınan en az altı dosya, yakında piyasaya sürülecek “Pro” modellerinin yüzlerce iç bileşenini ortaya koyuyor.

    Bunlar arasında ana anakarttaki çiplerin ayrıntıları, pil ve kamera sistemi hakkında bilgiler yer alıyor. Belgelerde Apple’ın “gizli” filigranları ve cihazların dahili kod adları bulunuyor.

    Apple iPhone 18 Pro

    Öte yandan bazı görüntüler, iPhone 18 Pro’nun düşme testlerinden geçtiğini gösteriyor. Burada cihazın arkasında üç kamera lensi ve Apple logosu bulunan gri dikdörtgen bir kasanın silüetini ortaya koyuluyor. Bu tasarım, mevcut amiral gemisi iPhone 17 Pro’ya oldukça benziyor.

    Meydana gelen bu çarpıcı sızıntı, cihazın yalnızca tasarımı ortaya çıkarmakla kalmıyor. Dosyalar ayrıca Apple’ın kıskançlıkla koruduğu ve asla kamuoyuyla paylaşmadığı, her bir bileşenle bağlantılı tedarikçilerin tam listesini de ifşa ediyor.

    iPhone 17 yurt dışı fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 yurt dışı fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

    TSMC ve Qualcomm’u içeren verilerin yanı sıra şirket içi e-postalar ve olay kayıtlarının da ele geçirildiği söyleniyor. Dosyaların en az 10 Haziran’dan beri Dark Web platformlarında dolaştığı bildiriliyor.

    Hack saldırısı resmen doğrulandı

    Tata Electronics geçen hafta bu siber saldırıyı resmen kabul etti ve bazı önleyici tedbirler açıkladı. Şirket, hassas sistemlere iç erişimi kısıtlamayı ve uluslararası bir firmaya emanet edilen adli bir denetim başlatmayı planladıklarını duyurdu.

    iPhone 17 kamera özellikleri: Fotoğraf kalitesini artıracak 6 yenilik

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 kamera özellikleri: Fotoğraf kalitesini artıracak 6 yenilik

    Apple ise bu konuda kendi soruşturmasını yürütüyor. ABD’li şirket, uzun vadeli güvenlik önlemlerini güçlendirmek için üreticiyle birlikte çalışıyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.