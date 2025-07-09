iPhone 17e selefiyle aynı ekrana sahip olacak

iPhone 17e'nin selefi iPhone 16e ve iPhone 14 modelleriyle aynı ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Merakla beklenen cihaz Super Retina XDR OLED panelle donatılacak.

İddialara göre iPhone 17e modeli önümüzdeki yılın ilkbahar döneminde piyasaya çıkacak.

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple yeni orta sınıf segmentine yönelik telefonu üzerinde çalışmalara devam ediyor. Şirket yakında iPhone 16e modelinin doğrudan halefi olan iPhone 17e cihazını piyasaya sürmeyi planlıyor.

The Elec’in aktardığı bilgilere göre yeni cihazın temel özelliği, üretim maliyetlerini düşük tutma amacıyla selefiyle aynı OLED paneli kullanma kararı olacak. Bu teknik seçim, endüstriyel rasyonalizasyona ve mevcut çözümlerin akıllıca yeniden kullanımına yönelik tutarlı bir vizyonu yansıtıyor.

Ekran tarafında bir iyileştirme olmayacak

iPhone 17e’yi donatacak olan OLED ekran, iPhone 16e’de bulunan ve iPhone 14’ten hediye olarak alınan modülle aynı olduğu için belirli bir geçmişe sahip bir bileşen olarak karşımıza çıkacak.

Bileşenin bu soyağacı, Apple’ın tedarik zincirini optimize etmesine ve maliyetleri dengelemesine olanak tanıyor. Bu ekranların tedariki için rapor, BOE ve Samsung’u ana ortaklar olarak gösteriyor ve LG Display’in de somut olasılığı söz konusu.

Selefi iPhone 16e’nin özellikleri güvenilir bir ön izleme sunuyor. Face ID teknolojisini entegre eden 6,1 inçlik bir OLED ekran yer alıyor. Hesaplama gücü, yüksek performans vaat eden ve telefonu iPhone 16 serisindeki daha “büyük kardeşlerine” geçerli bir alternatif olarak belirleyen bir çözüm olan Apple’ın A18 çipine emanet ediliyor.

iPhone 17e ne zaman çıkacak?

Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, cihazın deneme üretim aşamasına yaklaştığını ve olası bir lansman penceresinin önümüzdeki yılın Mayıs ayına ertelendiğini belirtti. Analist Ming-Chi Kuo, bu zaman çizelgelerini doğrulayarak telefonun piyasaya çıkışını önümüzdeki yılın ilk yarısına yerleştiriyor.

Apple’ın bu ürün ailesine yönelik vizyonu tek bir modelin çok ötesine uzanıyor. Kuo, bu “uygun fiyatlı” iPhone’un üçüncü neslinin 2027’nin ilk yarısında geleceğini belirterek uzun vadeli bir projeyi ve iyi tanımlanmış bir cihaz soyunu doğruluyor.

Selefi iPhone 16e neler sunuyor?

Apple tarafından Şubat ayında resmen tanıtılan iPhone 16e bir dönüm noktasını temsil ediyordu. Yeni “SE” olacağı yönündeki iddialardan doğan cihaz, gecikmeli bir lansmanla da olsa iPhone 16 serisinde kendine özgü bir yer buldu. Bu konumlandırma, adını Special Edition serisinin ortadan kalkmasına yol açtı.

Güney Kore’den gelen bilgiler, halefi iPhone 17e’nin gelecek yılın ilkbaharında geleceğini duyuruyor. Apple’ın bu seçimi, erişilebilir ancak sağlam bir iPhone sunmak için yerleşik donanıma dayanıyor.

iPhone 16e’nin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: