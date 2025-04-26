iPhone 17e ne zaman çıkacak?

Apple geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone 16e ile birlikte Special Edition (SE) serisini sona erdirdi.

Orta seviye telefon modeli, 49 bin 999 TL'lik fiyatıyla şu anda "en ucuz iPhone" olma unvanını taşıyor.

Pek çok teknoloji meraklısı şimdiden iPhone 17e'nin çıkış tarihini merak ediyor. İddialara göre cihaz, Mayıs 2026'da raflarda boy göstermeye başlayacak.

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple yeni “e” serisi akıllı telefon ailesinde yoluna devam etmeye kararlı görünüyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan iPhone 16e modeli “uygun fiyatlı telefon” arayanlar için öne çıkan bir seçenek olarak lanse edilmişti. İddialar doğrultusunda şirket, iPhone 17e için de şimdiden kolları sıvadı.

Gelen yeni söylentiler, şirketin iPhone 17e modelini 2026 yılı içerisinde tanıtabileceğine işaret ediyor. Eylül ayında piyasaya çıkacak iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin arkadan gelen “beşinci” üyesi olacak bu seçenek, fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime kapı aralayacak.

iPhone 17e çıkış tarihi

Fixed Focus Digital’ın iddialarına göre iPhone 17e modeli deneme üretim aşamasına yaklaştığı. Merakla beklenen cihazın küresel pazara girişinin 2026 yılının Mayıs ayı sonu civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Fakat elbette ki bu tarih henüz kesin olarak doğrulanmadı.

Yılın ikinci çeyreğindeki bu olası zaman dilimi, 2025 modeli iPhone 16e’nin lansmanından farklı olacak. İddialara göre yeni tarihin arkasındaki motivasyon, iPhone 17e cihazını Xiaomi, Redmi ve Vivo gibi olası rakipleri göstererek aynı dönemde piyasaya sürülen diğer markaların orta sınıf cihazlarıyla doğrudan rekabete sokmak olacak.

Öte yandan pazar araştırma şirketi Consumer Intelligence Research Partners’ın (CIRP) yayınladığı bir raporda da iPhone 16e’nin şirketin yeni yıllık döngüsündeki ilk cihaz olacağı belirtilmişti. Ancak aynı belgede lansmanın Şubat 2026’da gerçekleşeceği varsayılmış, 2025 modeli için seçilen zaman dilimi kopyalanmış ve bu da son raporlarda görülen zamanlamayla ufak bir tutarsızlık yaratmıştı.

iPhone 16e neler sunuyordu?

Türkiye’de 49 bin 999 bin TL’den satışa sunulan iPhone 16e orta seviye donanımıyla şu anda Apple tarafından resmi satışı devam eden en ucuz telefon olma unvanını taşıyor.

Cihazın teknik özellikleri arasında şunlar karşımıza çıkıyor: