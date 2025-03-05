M4 çipli Apple MacBook Air çıktı: Türkiye’de ön siparişe açıldı

Apple'ın yeni performans canavarı MacBook Air modeli piyasaya çıktı.

M4 çipinden güç alan yeni cihaz, kullanıcılar için olağanüstü bir deneyime ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de ön siparişe açılan model 49 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Teknoloji devi Apple, M4 çipiyle güçlendirilen yeni MacBook Air modelini resmen duyurdu. Yüksek performans iyileştirmeleri, çoklu ekranlar için geliştirilmiş destek ve macOS Sequoia’ya entegre edilmiş yeni yapay zeka işlevleri ile gelen dizüstü bilgisayar, kullanıcılar için olağanüstü bir deneyime ev sahipliği yapıyor.

Yüksek performansıyla rakip tanımayan yeni MacBook Air, 13 inç ve 15 inç versiyonları ile bugün Türkiye pazarında ön siparişe açıldı. Cihazın resmi olarak 12 Mart’ta piyasaya sürülmesi planlanıyor. İşte M4 çipine sahip yeni Apple cihazının merak edilen tüm detayları…

MacBook Air M4 neler sunuyor?

Apple’ın performans canavarı M4 çipi, 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdeğe kadar GPU sayesinde önceki nesil MacBook Air’a göre önemli bir iyileştirme sağlıyor. M1 çipli modele göre yeni MacBook Air, iki kata kadar daha hızlı olabiliyor. Intel işlemcili son versiyonla karşılaştırıldığında Apple, performans artışının 23 kata ulaştığını iddia ediyor.

Cihaz enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor. 18 saate kadar pil ömrü vaat eden model, sık sık şarj etmeye gerek kalmadan tam gün kullanım imkanı sağlıyor. M4’ün Neural Engine gelişmesiyle birlikte görüntü düzenleme ve videolardaki gürültüyü giderme gibi yapay zeka gerektiren görevlerde önemli hız kazanımları görülüyor.

MacBook Air M4 cihazında artık görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcının kadrajını otomatik olarak ayarlayan Center Stage teknolojisine sahip 12 MP kamera yer alıyor. Ayrıca iki adede kadar harici 6K monitöre destek, günlük olarak birden fazla ekran kullanan profesyoneller için olanakları genişletiyor.

Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, şarj için MagSafe portu ve iki Thunderbolt portu da yer alıyor. Cihazda ayrıca uzaysal ses ve Dolby Atmos uyumlu bir ses sistemi ve entegre Touch ID’ye sahip arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard yer alıyor.

Yeni macOS Sequoia, MacBook Air’in Apple cihazlarıyla entegrasyonunu geliştirerek iPhone uygulamalarına ve bildirimlerine doğrudan Mac’inizden erişmenizi sağlayan iPhone Mirroring desteğini getiriyor. Sistem ayrıca gelişmiş yazma araçları, iyileştirilmiş ChatGPT desteği ve özel resimler oluşturmayı kolaylaştıran Image Playground gibi özellikler sunuyor.

MacBook Air M4 teknik özellikleri

Boyut ve ağırlık: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 1.24 kg / 34,04 x 23,76 x 1,15 cm 1.51 kg

30,41 x 21,5 x 1,13 cm 1.24 kg / 34,04 x 23,76 x 1,15 cm 1.51 kg Ekran: 13.6 inç, 2560×1664 / 15.3 inç, 2880×1864 / 500 nit, IPS

13.6 inç, 2560×1664 / 15.3 inç, 2880×1864 / 500 nit, IPS İşlemci: Apple M4

Apple M4 RAM kapasitesi: 16 GB, 24 GB RAM (32 GB’a kadar)

16 GB, 24 GB RAM (32 GB’a kadar) Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB (2 TB’a kadar)

256 GB, 512 GB (2 TB’a kadar) Kamera: 12MP Center Stage kamera, 1080p HD video kaydı

12MP Center Stage kamera, 1080p HD video kaydı Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, MagSafe 3 şarj portu, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 (USB-C)

WiFi 6E, Bluetooth 5.3, MagSafe 3 şarj portu, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 (USB-C) Batarya kapasitesi: 53.8 / 66.5 watt-saatlik yerleşik lityum polimer

53.8 / 66.5 watt-saatlik yerleşik lityum polimer Renk seçenekleri: Gök Mavisi, Gümüş, Yıldız ışığı, Gece yarısı

Gök Mavisi, Gümüş, Yıldız ışığı, Gece yarısı İşletim sistemi: macOS Sequoia

MacBook Air M4’ün Türkiye fiyatı

13 inç MacBook Air (M4): 49.999 TL

49.999 TL 15 inç MacBook Air (M4): 59.999 TL

Ayrıca yeni iPad 11 ve iPad Air M4 cihazlarının da yakın zaman önce tanıtıldığını hatırlatalım. Bu cihazlar da şu anda Türkiye pazarında ön siparişe açılmış durumda.