iPhone 17 duvar kağıtları yayınlandı

iPhone 17 ailesinin duvar kağıtları yayınlandı.

Yeni wallpaper görüntülerini hemen mevcut cihazınızda kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple bugün göz alıcı yeni renkler ve yeniden tasarlanmış bir tasarıma sahip iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini resmi olarak piyasaya duyurdu. Bununla birlikte iPhone 17’nin duvar kağıtları da yayınlandı. Nihayet tüketicilerin karşısına çıkan cihazlar, orijinal renkleriyle uyumlu arka plan seçeneklerine ev sahipliği yapacak.

Normal şartlarda bu duvar kağıtlarına ulaşmak için yeni iPhone 17 serisini satın almayı beklemeniz gerekecek. Fakat sabırsız teknoloji tutkunları, mevcut iPhone ya da Android telefonuna şimdiden bu şık wallpaper görüntülerini ekleyerek cihazlarına farklı bir hava katabilir.

iPhone 17 serisinin wallpaper görüntüleri paylaşıldı

Öncelikle iPhone 17 duvar kağıtları ile başlayalım. Cihazın arka planları siyah, mor, yeşil, mavi ve gri olmak üzere toplamda beş renkte mevcut olup, hepsi kanatlara benzeyen soyut bir tasarıma sahip.

iPhone Air duvar kağıtları ise dört farklı versiyon halinde geliyor. Bunlardan her biri telefonun renklerini içeren, pürüzsüz çizgilere ve üretiminde kullanılan malzemeye bir gönderme olarak camı anımsatan bir dokuya sahip.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri de seriye doğrudan bir gönderme olan “Pro” kelimesinin çarpıtılmış bir versiyonunu içeren özel duvar kağıtlarına kavuştu. Yayınlanan wallpaper görüntüleri, yeni cihaz renkleriyle uyumlu olacak şekilde siyah-mor, turuncu ve siyah-mavi renklerde karşımıza çıkıyor.

iPhone 17 serisi neler sunuyor?

Apple’ın Awe Dropping lansmanında duyurulan iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin teknik özelliklerine aşağıdan detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz.

iPhone 17 teknik özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı

Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma ile makro moduna sahip 12 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 25W’a kadar şarjlı 3.600 mAh pil

Renkler: Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone Air teknik özellikleri

Boyutlar: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

Ağırlık: 165 gram

Ekran: 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklığı ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,5 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Ana kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP arka kamera

Selfie kamerası: 18 MP ön kamera

IP68 sertifikası

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 20W’a kadar şarjla 27 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil (söylentilere göre 2.800 mAh)

Renk seçenekleri: Siyah, altın, beyaz ve açık mavi

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone 17 Pro teknik özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone 17 Pro Max teknik özellikleri