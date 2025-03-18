iPhone 16e zorlu dayanıklılık testinden başarıyla geçti

iPhone 16e dayanıklılık testinden pozitif sonuçlar topladı.

48 bin TL'lik fiyatıyla tartışma yaratan cihaz, güçlü yapısıyla artı puan aldı.

iPhone 16e geçtiğimiz haftalarda büyük bir tartışma yaratarak piyasaya çıktı. Apple’ın yeni “uygun fiyatlı” telefonu, 47 bin 999 TL’lik tartışmalı fiyat etiketiyle tüketicileri adeta ikiye ayırdı. Apple her ne kadar bu cihaza “uygun fiyatlı” dese de yaklaşık 50 bin TL’yi bulan fiyat etiketi göz önüne alındığında bu tanım biraz abartılı görünüyor.

Fiyat etiketinin yanı sıra cihazyeni C1 modem, Dinamik Ada desteği, Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ve iPhone 14 serisini anımsatan modern tasarımıyla öne çıktı. iPhone 16 ile aynı işlemciyi paylaşan ve kullanıcılara yüksek performans vaat eden iPhone 16e dayanıklılık konusunda da birçok kişinin beklentilerini aşmayı başarıyor.

iPhone 16e dayanıklılık konusunda akıllarda şüphe bırakmıyor

Dayanıklılık testleriyle bilinen JerryRigEverything adlı YouTube kanalı yeni iPhone 16e modelini teste tabi tuttu. Apple’ın daha düşük fiyat etiketine rağmen bu cihazda herhangi bir malzemeden tasarruf etmeyi planlamadığı anlaşılıyor. Ceramic Shield ile korunan bu ekran, standart iPhone 16 modeline oldukça benzer bir deneyim ortaya koyuyor.

Testler sırasında Mohs sertlik ölçeğinde ilk çizik belirtileri 6. seviyede ortaya çıkarken, daha derin çizikler ise 7. seviyede görülüyordu. Bu seviyelerde çiziklerin ortaya çıkması günümüz akıllı telefonları için normal olarak kabul ediliyor. Ancak iPhone 16 Pro’nun çok övülen titanyum tasarımının bile çizilmelere karşı bağışık olmadığını daha önceki testlerin gösterdiğini hatırlatmak isteriz.

Titanyum elbette ki daha güçlü bir malzeme olsa da iPhone 16e’nin de dayanıklılık konusunda beklentileri karşıladığını söylemek mümkün. Cihaz bükülme testinde şaşırtıcı derecede iyi bir performans gösterdi. Bu test “bendgate” (şasi bükülmesine karşı hassas olduğu tespit edilen mobil ürünleri tanımlamak için kullanılan bir terim) riskini ortadan kaldırarak iPhone 16e’nin dikkate değer bir yapısal dayanıklılığa sahip olduğunu bizlere ispatlıyor.

Apple’ın yeni giriş seviyesi telefonu iPhone 16e dayanıklılık testlerinde dikkat çekici bir performans sergiledi. Cihazın fiyatı büyük kardeşlerinden daha düşük olurken, direnç konusunda ise onlarla neredeyse yarışabilecek bir sağlamlık sunuyor.

Dolayısıyla iPhone 16e ile ilgili şu anda en büyük sorun kesinlikle dayanıklılık değil. Cihaz gelişmiş direnç yapısına rağmen şu sıralar fiyat etiketi nedeniyle tartışılıyor. Cihazı satın almakla ilgileniyorsanız, iPhone 16e’yi incelediğimiz içeriğimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

JerryRigEverything’in iPhone 16e dayanıklılık testi videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: