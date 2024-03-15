Samsung Galaxy A55 kamera testinde iPhone SE 3’ü geride bıraktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yakın zaman önce piyasaya duyurduğu yeni orta segment akıllı telefon modeli Galaxy A55, DxOMark tarafından gerçekleştirilen bir kamera testinde başarılı performans sergiledi. Mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir performansa ev sahipliği yapan cihaz, orta seviye telefon pazarında bulunan birçok rakibini geride bırakmayı başardı.

DxOMark testinde 108 puan elde etmeyi başaran Samsung modeli Apple, Xiaomi ve Motorola imzalı birçok orta segment rakibini geçti. iPhone SE 3 ve Motorola Edge 30 Pro gibi ilgi çeken seçenekleri gelişmiş kamerasıyla alt etmeyi başaran cihaz, tüketiciler adına raflarda ilgi çekici bir seçenek olarak boy gösteriyor.

Samsung Galaxy A55 kamera performansı nasıl?

DxOMark tarafından gerçekleştirilen kamera testine göre Samsung Galaxy A55, Xiaomi 11T Pro ile 108 puan alarak aynı basamağı paylaşıyor. Motorola tarafından geliştirilen Edge 30 Pro modeli 101 puana sahipken, Apple’ın 2022 yılında piyasaya sürdüğü üçüncü nesil iPhone SE ise 100 puan elde ediyor. 91 puana sahip Redmi Note 13 5G onları arkadan takip ediyor.

Raporda yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy S55, selefi olan Galaxy A54’e göre kamera konusunda önemli iyileştirmeler ortaya koyuyor. Otomatik odaklama ve düşük ışık koşullarına sahip senaryolarda hala negatif durumlar meydana gelirken, bununla birlikte gürültü ve hatalı renk problemleri doğabiliyor.

DxOMark’a göre bu sorun dinamik aralığa sahip yakınlaştırma özelliğinden yararlanıldığında ve hatta video kaydı esnasında dolaşırken de görülebiliyor. Fakat söz konusu problemler, iyi aydınlatılmış ortam senaryolarında ya da kullanıcı sabit bir yerde dururken video kaydettiğinde karşımıza çıkmıyor.

Tüm bunlara rağmen cihaz, Galaxy A54 modeline göre özellikle de iyi aydınlatılmış iç ve dış ortamlarda başarılı bir performans sergiliyor. Genel anlamda olumlu notlar elde etmeyi başaran cihaz, orta segment pazarında fiyat-performans odaklı bir opsiyon olarak boy gösteriyor.

Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri